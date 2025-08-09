Flipar
Para levantar o astral em casa: nomes de bebês associados à felicidade
E alguns traduzem sentimentos ligados a alegria, satisfação, alto astral. Veja alguns nomes: Foto: Tim Mossholder Unsplash
ANA - Vem do hebraico Hanna, que significa 'cheia de graça, bem-aventurada'. Foto: Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
ANANDA - Vem do sânscrito Anand, 'felicidade, alegria'. Pode ser usada também para meninos, pois provém de palavra masculina, mas é usada majoritariamente para meninas. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
BARUC - Vem do hebraico e significa 'afortunado, próspero, feliz'. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
BEATRIZ - Vem do latim Beatrice, 'aquela que traz felicidade'. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
BENJAMIN - Vem do hebraico Benyamin ( ben que quer dizer 'filho', e yamin, 'mão direita'. É o 'filho da felicidade'. Foto: sarbotde por Pixabay
CAIO (OU GAIO) - Vem do latim Caius, que deu origem a Gaius, abreviação de Gavius (regozijar-se) Foto: OpenClipart-Vectors por Pixabay
ELISA - Vem do fenício Elizah, 'alegre'. Também é uma redução de Elisabete, do hebraico Elishebba, 'promessa divina'. Foto: Pontep Luangon por Pixabay
FAUSTO - Vem do latim Faustus, ligado à felicidade, àquele que é sortudo. Foto: Imagem de Oberholster Venita por Pixabay
HILÁRIO - Vem do grego Hilaros, que significa 'alegre, jovial' Foto: Imagem de trinity5445 por Pixabay
KEIKO - Vem do japonês a partir da junção dos kanjis kei, 'bênção, alegria, congratulação'. Foto: kumustaka por Pixabay
LETÍCIA - Vem do latim Laetitia, 'alegria, prazer, felicidade' Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
NATAN (OU NATHAN) - Vem do hebraico natán, representando 'presente de Deus'. Foto: Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
NINO - Abreviatura de nomes como Giovanino. Significa 'alegre, auspicioso'. Foto: Imagem de nugroho dwi hartawan por Pixabay
SAMIR - Vem do árabe Samirah e significa 'vivaz, animado'. Foto: Imagem de OpenClipart-Vectors por Pixabay
THALIA - Vem do grego Thállo, o qual significa 'viço, exuberância' Foto: André Santana AndreMS por Pixabay
