Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Charmosas cidades onde os passeios de barco são imperdíveis

FL
Flipar
  • Esses locais permitem passeios de barco tranquilos, que oferecem novas perspectivas e experiências diferentes do trânsito urbano. Além disso, canais embelezam as cidades e?agregam valor pelo estilo de vida às suas margens.
    Esses locais permitem passeios de barco tranquilos, que oferecem novas perspectivas e experiências diferentes do trânsito urbano. Além disso, canais embelezam as cidades e?agregam valor pelo estilo de vida às suas margens. Foto: Imagem de G.C. por Pixabay
  • Veneza, Itália – Conhecida como "A Cidade dos Canais," Veneza tem centenas de canais, com o Grande Canal sendo o principal. Gôndolas e barcos transportam turistas por suas ruas aquáticas.
    Veneza, Itália – Conhecida como "A Cidade dos Canais," Veneza tem centenas de canais, com o Grande Canal sendo o principal. Gôndolas e barcos transportam turistas por suas ruas aquáticas. Foto: Imagem de Alan Dods por Pixabay
  • Bruges, Bélgica – Os canais de Bruges, datados da Idade Média, oferecem passeios que revelam a beleza de suas pontes e edifícios históricos, além de seu charme medieval preservado.
    Bruges, Bélgica – Os canais de Bruges, datados da Idade Média, oferecem passeios que revelam a beleza de suas pontes e edifícios históricos, além de seu charme medieval preservado. Foto: Imagem de Dimitris Vetsikas por Pixabay
  • Amsterdã, Países Baixos – Com mais de 100 km de canais, Amsterdã é apelidada de "Veneza do Norte." Seus canais históricos são ideais para explorar a arquitetura e a vida local.
    Amsterdã, Países Baixos – Com mais de 100 km de canais, Amsterdã é apelidada de "Veneza do Norte." Seus canais históricos são ideais para explorar a arquitetura e a vida local. Foto: Imagem de Laura Montagnani por Pixabay
  • Estocolmo, SuÃ©cia â?? Chamado de "A Veneza do Norte," Estocolmo Ã© construÃ­do sobre 14 ilhas conectadas por canais, ideais para passeios de barco que mostram o melhor de sua arquitetura escandinava.
    Estocolmo, SuÃ©cia â?? Chamado de "A Veneza do Norte," Estocolmo Ã© construÃ­do sobre 14 ilhas conectadas por canais, ideais para passeios de barco que mostram o melhor de sua arquitetura escandinava. Foto: Imagem de Andrzej por Pixabay
  • Annecy, França – Conhecida como a "Veneza dos Alpes," Annecy tem um lago e canais cristalinos, onde passeios de barco revelam vistas de montanhas e casas medievais coloridas
    Annecy, França – Conhecida como a "Veneza dos Alpes," Annecy tem um lago e canais cristalinos, onde passeios de barco revelam vistas de montanhas e casas medievais coloridas Foto: Flickr Felix Gonzalez
  • Hamburgo, Alemanha – Com mais pontes que Veneza e Amsterdã juntas, Hamburgo tem um sistema de canais que corta o centro da cidade, oferecendo passeios aquáticos pela arquitetura e vida local.
    Hamburgo, Alemanha – Com mais pontes que Veneza e Amsterdã juntas, Hamburgo tem um sistema de canais que corta o centro da cidade, oferecendo passeios aquáticos pela arquitetura e vida local. Foto: Imagem Pixabay
  • San Petersburgo, Rússia – Os canais de São Petersburgo foram inspirados nos de Amsterdã e Veneza, com rios e canais cortando o centro histórico e possibilitando cruzeiros.
    San Petersburgo, Rússia – Os canais de São Petersburgo foram inspirados nos de Amsterdã e Veneza, com rios e canais cortando o centro histórico e possibilitando cruzeiros. Foto: Imagem de Monica Volpin por Pixabay
  • Suzhou, China – Conhecida como a "Veneza do Oriente," Suzhou tem uma rede de canais históricos onde barcos levam turistas por templos, jardins e arquitetura chinesa antiga.
    Suzhou, China – Conhecida como a "Veneza do Oriente," Suzhou tem uma rede de canais históricos onde barcos levam turistas por templos, jardins e arquitetura chinesa antiga. Foto: Reprodução de Rede Social
  • Alleppey, Índia – Famosa pelos "backwaters" de Kerala, os canais de Alleppey permitem passeios de barco em meio a áreas rurais e cenários naturais tranquilos.
    Alleppey, Índia – Famosa pelos "backwaters" de Kerala, os canais de Alleppey permitem passeios de barco em meio a áreas rurais e cenários naturais tranquilos. Foto: Imagem de Philip Abraham por Pixabay
  • Recife (Pernambuco) – Conhecida como a "Veneza Brasileira," Recife tem vários canais e pontes, especialmente na área central e no Bairro do Recife Antigo. Há passeios de barco que percorrem esses canais, mostrando a arquitetura histórica e o encontro dos rios Capibaribe e Beberibe.
    Recife (Pernambuco) – Conhecida como a "Veneza Brasileira," Recife tem vários canais e pontes, especialmente na área central e no Bairro do Recife Antigo. Há passeios de barco que percorrem esses canais, mostrando a arquitetura histórica e o encontro dos rios Capibaribe e Beberibe. Foto: Divulgação
  • Manaus (Amazonas) – Embora não tenha canais artificiais, Manaus tem passeios de barco pelos inúmeros canais naturais formados pelo rio Negro e seus afluentes, especialmente na região do encontro das águas entre os rios Negro e Solimões.
    Manaus (Amazonas) – Embora não tenha canais artificiais, Manaus tem passeios de barco pelos inúmeros canais naturais formados pelo rio Negro e seus afluentes, especialmente na região do encontro das águas entre os rios Negro e Solimões. Foto: Reprodução do Facebook Expedição Katerre Ecoturismo
  • Paraty (Rio de Janeiro) – Com uma rede de canais e rios, Paraty oferece passeios de barco tanto no mar como em áreas de mangue e canais de água doce próximos ao centro histórico, proporcionando uma experiência de contato com a natureza e o charme colonial da cidade.
    Paraty (Rio de Janeiro) – Com uma rede de canais e rios, Paraty oferece passeios de barco tanto no mar como em áreas de mangue e canais de água doce próximos ao centro histórico, proporcionando uma experiência de contato com a natureza e o charme colonial da cidade. Foto: Flickr Chris Kirby-Lambert
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay