Paisagem única no planeta: Veneza tem 100 ilhotas ligadas por pontes e canais

  • Basílica de São Marcos (século XI): Construída em estilo bizantino, esta magnífica catedral abriga mosaicos dourados e os restos mortais de São Marcos, trazidos de Alexandria
    Basílica de São Marcos (século XI): Construída em estilo bizantino, esta magnífica catedral abriga mosaicos dourados e os restos mortais de São Marcos, trazidos de Alexandria Foto: Leandro Neumann Ciuffo/Wikimedia Commons
  • Ponte de Rialto (1591): A ponte mais antiga que cruza o Grande Canal, famosa por sua arquitetura de pedra e pelas vistas impressionantes. Foi o centro comercial da cidade durante séculos
    Ponte de Rialto (1591): A ponte mais antiga que cruza o Grande Canal, famosa por sua arquitetura de pedra e pelas vistas impressionantes. Foi o centro comercial da cidade durante séculos Foto: Saffron Blaze/Wikimedia Commons
  • Grande Canal (século IX): A principal via navegável de Veneza, que serpenteia por 3,8 km. Suas margens são adornadas por palácios e edifícios históricos dos séculos XIII ao XVIII
    Grande Canal (século IX): A principal via navegável de Veneza, que serpenteia por 3,8 km. Suas margens são adornadas por palácios e edifícios históricos dos séculos XIII ao XVIII Foto: Zairon/Wikimedia Commons
  • Campanário de São Marcos (século IX, reconstruído em 1912): O campanário mais alto de Veneza, com vistas panorâmicas da cidade e da lagoa. A estrutura original desabou em 1902 e foi reconstruída
    Campanário de São Marcos (século IX, reconstruído em 1912): O campanário mais alto de Veneza, com vistas panorâmicas da cidade e da lagoa. A estrutura original desabou em 1902 e foi reconstruída Foto: jeffwarder/Wikimedia Commons
  • Basílica de Santa Maria della Salute (1631-1687): Construída em estilo barroco para celebrar o fim da peste, localizada na entrada do Grande Canal. Suas cúpulas são um dos marcos mais icônicos de Veneza
    Basílica de Santa Maria della Salute (1631-1687): Construída em estilo barroco para celebrar o fim da peste, localizada na entrada do Grande Canal. Suas cúpulas são um dos marcos mais icônicos de Veneza Foto: Didier Descouens/Wikimedia Commons
  • Ponte dos Suspiros (1600): Conecta o Palácio Ducal às antigas prisões e recebeu seu nome porque os prisioneiros suspiravam ao ter sua última visão de Veneza antes da prisão
    Ponte dos Suspiros (1600): Conecta o Palácio Ducal às antigas prisões e recebeu seu nome porque os prisioneiros suspiravam ao ter sua última visão de Veneza antes da prisão Foto: Leandro Neumann Ciuffo/Wikimedia Commons
  • Teatro La Fenice (1792): Um dos teatros de ópera mais renomados do mundo, conhecido por estreias de compositores como Verdi e Rossini. Foi reconstruído após um incêndio devastador em 1996
    Teatro La Fenice (1792): Um dos teatros de ópera mais renomados do mundo, conhecido por estreias de compositores como Verdi e Rossini. Foi reconstruído após um incêndio devastador em 1996 Foto: Pietro Tessarin/Wikimedia Commons
  • Murano (século XIII): Famosa por sua produção de vidro soprado, esta ilha próxima a Veneza abriga o Museu do Vidro e várias oficinas onde é possível observar artesãos trabalhando
    Murano (século XIII): Famosa por sua produção de vidro soprado, esta ilha próxima a Veneza abriga o Museu do Vidro e várias oficinas onde é possível observar artesãos trabalhando Foto: Eric Salard/Wikimedia Commons
  • Torcello (século V): Uma das ilhas mais antigas de Veneza, com a Catedral de Santa Maria Assunta e seus mosaicos bizantinos do século XI. É considerada o berço da civilização veneziana
    Torcello (século V): Uma das ilhas mais antigas de Veneza, com a Catedral de Santa Maria Assunta e seus mosaicos bizantinos do século XI. É considerada o berço da civilização veneziana Foto: Godromil/Wikimedia Commons
  • Burano (século VI): Uma ilha conhecida por suas casas coloridas e pela produção de rendas delicadas. Uma encantadora vila de pescadores com ruas pitorescas
    Burano (século VI): Uma ilha conhecida por suas casas coloridas e pela produção de rendas delicadas. Uma encantadora vila de pescadores com ruas pitorescas Foto: Ermell/Wikimedia Commons
  • Ca' d'Oro (1428-1430): Um dos palácios mais bonitos do Grande Canal, em estilo gótico veneziano. Hoje, abriga uma galeria de arte com coleções renascentistas e barrocas
    Ca' d'Oro (1428-1430): Um dos palácios mais bonitos do Grande Canal, em estilo gótico veneziano. Hoje, abriga uma galeria de arte com coleções renascentistas e barrocas Foto: Maitra/Wikimedia Commons
  • Scuola Grande di San Rocco (1515-1560): Uma impressionante confraria adornada com dezenas de pinturas de Tintoretto, incluindo seu famoso ciclo sobre a vida de Cristo
    Scuola Grande di San Rocco (1515-1560): Uma impressionante confraria adornada com dezenas de pinturas de Tintoretto, incluindo seu famoso ciclo sobre a vida de Cristo Foto: Didier Descouens/Wikimedia Commons
  • Gallerie dell'Accademia (1750): Museu que abriga uma das maiores coleções de arte veneziana, com obras de mestres como Bellini, Tiziano e Veronese, desde o Renascimento até o século XVIII
    Gallerie dell'Accademia (1750): Museu que abriga uma das maiores coleções de arte veneziana, com obras de mestres como Bellini, Tiziano e Veronese, desde o Renascimento até o século XVIII Foto: Didier Descouens/Wikimedia Commons
