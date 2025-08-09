Flipar
Conheça a Cidade do Cabo: beleza que encanta na África do Sul
Há 30 anos, com o fim do regime de segregação racial instaurado em 1948, a África do Sul experimentou a sua primeira eleição democrática. Em 27 de abril de 1994, o país escreveu um novo capítulo de sua história ao eleger Nelson Mandela como presidente. Foto: Reprodução do Site One.org/international/blog
A Cidade do Cabo tem um dos principais cartões postais da África do Sul - a Table Mountain (Montanha da Mesa) - formação rochosa que tem esse nome por causa do seu formato peculiar - um planície reta na parte de cima. Foto: Tobias Reich/Unsplash
A Table Mountain tem 1.086m de altura. O acesso pode ser feito por trilhas ou bondinho, que oferece uma visão panorâmica por girar 360º em seu próprio eixo. O bondinho só funciona se as condições climáticas forem favoráveis, com pouco vento e tempo adequado. Foto: Albrecht Fietz por Pixabay
Formações rochosas conectadas à Table Mountain também atraem visitantes. É o caso da Doze Apóstolos, ou Twelve Apostles, que recebeu esse nome apesar de ter 17 picos. Foto: Flickr jbdodane
Outro ponto importante é o VA Waterfront, área portuária revitalizada que tem shopping, restaurantes, bares, mercados de comida, artesanato e hotéis. É do Waterfront que sai o passeio para Robben Island, a ilha-prisão onde Nelson Mandela ficou por 18 anos. Foto: Adie Donoghue - Flickr
A Ilha Robben foi colônia de leprosos, hospital psiquiátrico e base de treinamento da defesa. Contudo, ficou conhecida por ser prisão de ativistas que lutaram contra o Apartheid. O local é Patrimônio Mundial, título concedido pela UNESCO. Foto: flickr Alex Duncan
A Boulders Beach - praia que tem uma colônia de pinguins - e o Two Oceans Aquarium - aquário com mais de cinco mil espécies de animais - também são muito cotados pelos turistas. Foto: Unsplash/Bernd M. Schell
Há, ainda, a Long Street, a Catedral de São Jorge (foto), o The Company's Garden e o Castelo da Boa Esperança, o prédio mais antigo do período colonial na Cidade do Cabo. Foto: Flickr pgrande
No litoral sul-africano fica o famoso Cabo da Boa Esperança, primitivamente chamado de Cabo das Tormentas. Ao descobrir esse caminho, Portugal ampliou seu comércio com as Índias por não precisar mais se sujeitar ao domínio das cidades italianas no Mar Mediterrâneo. Foto: Unsplash/Rahul Chakraborty
Western Cape é a principal região vitivinícola (uvas e vinhos) do país. Boa parte da indústria do vinho sul-africana se concentra nessa área e microrregiões como Stellenbosch e Paarl são alguns de seus principais destaques. Uma das principas vinícolas é Groot Constantia, fundada em 1685). Foto: Divulgação
O Estádio da Cidade do Cabo fica na capital da África do Sul e foi uma das sedes oficiais da Copa do Mundo de 2010 e do Campeonato das Nações Africanas de 2014, no bairro de Green Point, entre a Montanha da Mesa e o Oceano Atlântico. Sua capacidade máxima é de 55.000 espectadores. Foto: Imagem de Sharon Ang por Pixabay
A Cidade do Cabo também tem vários museus com exposições permanentes de fotos e vídeos. O Bo-Kaap Museum foi fundado por escravos livres, muitos vindos do Sudeste da Ásia e conhecidos como os malaios do Cabo. Um povo importante na formação da língua africâner. Foto: Flickr Jean Michel
Localiddes nos arredores da Cidade do Cabo também têm atrações incríveis. A 45km da Cidade do Cabo, a Atlantis Dunes Cape Town oferece quadriciclo, sessões de fotos, experiência 4x4 e Ultimate Sandboarding, além de dunas e teleférico. Outro lugar inspirador é a Kirstenbosch Botanical Gardens, com várias espécies de plantas. Foto: Flickr Jacques Smit's
Franschhoek, na província de Cabo Ocidental, fica a cerca de 50 km da Cidade do Cabo. A cidade dá aos visitantes a possibilidade de degustar uma vasta gama de vinhos para acompanhar a cozinha francesa refinada e visitar domínios vinícolas como o de Boschendal. Foto: Flickr Markus Stöcklin
Stellenbosch, a segunda cidade mais antiga da África do Sul, encontra-se a menos de 45 minutos da Cidade do Cabo. A região é rodeada pelas majestosas montanhas Stellenbosch, vinhedos e pomares, criando um dos cenários mais pitorescos da África do Sul. Foto: Imagem de Albrecht Fietz por Pixabay
