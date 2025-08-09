Conheça a Cidade do Cabo: beleza que encanta na África do Sul

O Estádio da Cidade do Cabo fica na capital da África do Sul e foi uma das sedes oficiais da Copa do Mundo de 2010 e do Campeonato das Nações Africanas de 2014, no bairro de Green Point, entre a Montanha da Mesa e o Oceano Atlântico. Sua capacidade máxima é de 55.000 espectadores. Foto: Imagem de Sharon Ang por Pixabay