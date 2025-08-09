Flipar
Marcas mudam de nome em diferentes países: confira só a transformação
Várias marcas adaptam os seus nomes dependendo do país onde os produtos são comercializados. Isso pode acontecer porque já existe outro produto com o mesmo nome no exterior ou para facilitar a compreensão e a aceitação da marca. Foto: pixabay
A marca Danone, impressa em iogurte, requeijão e água mineral, se chama Dannon nos EUA, para facilitar a pronúncia. A empresa multinacional, fundada em 1919 na Espanha, tem sede em Paris. Foto: Divulgação
O sabão em pó Ace é chamado de Tide na Turquia. O produto é da Proctor & Gamble, fundada em 1836 nos EUA. O sabão foi lançado em 1946 pela empresa. Foto: Divulgação
O sabão em pó Omo se chama Persil no Reino Unido, Nova Zelândia, Austrália e Malásia. A marca pertence à Unilever, empresa de capital aberto britânica fundada em 1929. Foto: Divulgação
O sabão em pó Surf, também produzido pela Unilever numa versão mais popular do que o Omo, se chama Rinso na Indonésia. O Surf foi introduzido em 1959. Foto: Divulgação
E a Unilever ainda tem mais uma linha de sabão em pó, também bastante consumido: o Brilhante. Ele se chama Rin em Bangladesh, na Índia e no Paquistão. E é Radiante, no Caribe. Foto: Divulgação
A Unilever também tem linha de higiene pessoal. Os desodorantes Axe são chamados de Lynx no Reino Unido e na Austrália. O produto foi lançado em 1983. Foto: Divulgação
Outro produto da Unilever é o desodorante Rexona. Mas ele se chama Sure na Grã-Bretanha; Degree nos EUA; Rexena no Japão; e Shield na África do Sul. Foto: Divulgação
Também da Unilever, o hidratante Vasenol tem esse nome nos países da América do Sul, mas se chama Vaseline nos outros lugares do mundo onde é comercializado: EUA , Austrália, Japão e países da Europa. Foto: Divulgação
O Burger King, rede de fast food americana, virou Hungry Jack's na Austrália. Já havia um estabelecimento com o nome de Burger King no país e foi preciso trocar. A empresa foi fundada em 1953 na Flórida. Foto: Divulgação
A rede de fast food KFC (Kentuchy Fried Chicken) se torna PFK (Poulet Frit Kentucky) no Canadá. A rede foi fundada em 1930 no Kentucky com uma antiga receita de frango frito da região. Foto: Divulgação
As batatas Lay's mudam de nome em vários países: Walkers (Reino Unido), Sabritas (México), Margarita (Colômbia) e Tapuchips (Israel). O produto é da Alimenticia, fundada em 1932. Foto: Divulgação
O produto de limpeza Mr. Clean ainda não chegou ao Brasil. Ele tem esse nome nos EUA e Canadá; é Meister Popper (Alemanha), Mastro Lindo (Itália), Maestro Limpio (América Latina), Monsieur Propre (França) e Flash (Irlanda). Foto: Divulgação
Há produtos que começam com nome diferente, mas a empresa decide universalizar a marca. O chocolate Twix, lançado em 1967 no Reino Unido (com o nome de Raider na Europa) foi introduzido nos EUA em 1979, como Twix. Em 1991, passou a ser Twix mundialmente. É produzido pela Mars. Foto: Divulgação
O chocolate Dove, também produzido pela Mars, foi lançado em 1939 e leva esse nome na maioria dos países. Mas é chamado de Galaxy na Grã-Bretanha, no Egito e na Índia. Foto: Divulgação
A rede de restaurantes Vivenda do Camarão, fundada em 1984 no Brasil, ganhou filiais nos EUA em 2014, com o nome "Shrimp House" (na tradução, Casa do Camarão). Foto: Divulgação
A Kibon, hoje pertencente à Unilever, tem 23 nomes em mais de 40 países. Kibon vigora no Brasil e na Argentina. A marca se chama Algida, Ola ou Frigo em países europeus, Good Humor nos EUA, Wall's no Reino Unido, China e Paquistão, etc. Foto: Divulgação
A empresa Heartbrands foi criada em 1998 para unir e internacionalizar os sorvetes da Unilever. A Kibon fabrica sorvetes que estão entre os mais populares do mundo. Foto: Divulgação