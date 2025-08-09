Flipar
Belle città: saiba mais das cidades mais ‘italianas’ do Brasil
Dentre elas, estão algumas que foram colonizadas por italianos e que são verdadeiros pedacinhos do país europeu em solo brasileiro. Essas cidades são verdadeiras atrações turísticas por conta da arquitetura, culinária e tradições tipicamente italianas. Foto: Reprodução de Instagram
Os primeiros imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870, e, principalmente, para as regiões Sul e Sudeste do país, buscando melhores oportunidades de vida. Muitos dele começaram a trabalhar em lavouras de café e em plantações de uva. Foto: - Flickr Miriam Faleiros
O século XIX foi marcado por uma intensa expulsão demográfica na Europa. O alto crescimento da população, ao lado do acelerado processo de industrialização, afetaram diretamente as oportunidades de emprego naquele continente. Foto: Flickr Ana Carla Zeni
Localizada no sul do estado de Santa Catarina, a cidade de Nova Veneza tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo o Censo de 2022 do IBGE. Foto: - Instagram @novavenezaoficial
Desses, 95% são descendentes de italianos e as crianças aprendem o idioma na escola. Sua é semelhante é com a província italiana de Veneza, sendo uma herança das 400 famílias da região do Veneto que desembarcaram na cidade em 1891. Foto: - Instagram @novavenezaoficial
Nova Veneza tem até uma gôndola oficial doada pelo governo italiano, que simboliza o elo entre as duas cidades. Ela fica na praça Humberto Bortoluzzi, e os visitantes podem apreciar a embarcação e tirar fotos em um lago artificial aberto ao público. Foto: - Instagram @novavenezaoficial
Além disso, em junho, acontece a Festa da Gastronomia Típica Italiana, um evento que atrai milhares de visitantes todos os anos. Ele celebra a imigração italiana e a emancipação política administrativa no município. Foto: - Instagram @novavenezaoficial
A cidade recebeu em 2018 o título de Capital Nacional da Gastronomia Típica Italiana. Ao total, são mais de 20 restaurantes que servem pratos como massas, pizzas, galetos, polenta, os saborosos vinhos, cafés e gelatos. Foto: - Instagram @novavenezaoficial
A gastronomia se baseia no macarrão rústico, polenta, puína (queijo pré-fermentado), queijos coloniais, salames, carnes e galinhas ensopadas, saladas de batatas com ovos, saladas de "radicio", pães e tantos outros pratos Foto: Flickr Júlio Cancellier
Localizada na Serra Gaúcha, a cidade de Antônio Prado também é famosa pela sua cultura italiana. Fundada em 1886, a região preserva toda a arquitetura da época, com 48 imóveis tombados como patrimônio histórico. Foto: Flickr Rodrigo Cidade Souto
Também tem o tradicional Moinho Francescatto, que surgiu com a família Simioni e tem mais de 130 anos. O lugar produz e vende farinha de milho, o ingrediente principal da polenta, um dos pratos típicos italianos. Foto: - Flickr Miriam Faleiros
Por lá, também tem a Ferraria do Marsílio, estabelecimento fundado em meados de 1900 e que ficou em atividade até a década de 1980. Além da Igreja Matriz, que foi construída em alvenaria, encanta as ruas charmosas da cidade. Foto: - Divulgação
O nome da cidade é homenagem ao fazendeiro paulista Antônio da Silva Prado, que instalou núcleos coloniais no Rio Grande do Sul e promoveu a imigração de italianos para o país, quando foi Ministro da Agricultura. Foto: - tetraktys/Wikimédia Commons
No Rio Grande do Sul, a cidade de Flores da Cunha com seus mais de 30 mil moradores, preserva entre as muitas tradições dos seus colonizadores. Como o o dialeto vêneto e a arquitetura italiana, construída pelos imigrantes que lá chegaram por volta de 1877. Foto: Reprodução de Youtube
Com isso, Flores da Cunha é o maior município produtor de vinhos do país. A produção local em 2017/2018 atingiu 101 milhões de quilos de uva e 120 milhões de litros de vinho. Conta com quase 200 indústrias vinícolas. Foto: flickr Rodrigo Sell
O município abriga cascatas, vinícolas e museus. Entre eles, está o Museu de Arquivo Histórico Pedro Rossi. Ele conta com um acervo de objetos, documentos e fotografias da época da colonização. Foto: Flores da Cunha (RS) - Cidades Brasileiras mais Italianas - Reprodução de Instagram
Foi emancipado da cidade de Caxias do Sul e seu nome é uma homenagem ao ex-governador do estado, José Antônio Flores da Cunha. Ele havia prometido construir uma estrada férrea ligando o município ao resto do estado. Foto: Reprodução de Instagram
A cidade de Pedrinhas Paulista, no estado de São Paulo, com pouco mais de 3 mil habitantes, tem um apelido carinhoso: “Roma Brasileira”, pois guarda fortes influências italianas. Os primeiros imigrantes chegaram na região por volta de 1949. Foto: Pedrinhas Paulista (SP) - Cidades Brasileiras mais Italianas - Divulgação
A cidade impressiona pela sua arquitetura marcada por colunas e estátuas, elementos que remetem à tradição italiana. São várias construções inspiradas no estilo romano, como a Câmara Municipal, a prefeitura, o Cine Teatro, o Museu dos Pioneiros, a Igreja de São Donato, a praça Romana e o Coliseu. Foto: Flickr Ana Perugini
Todo mês de agosto acontece a tradicional Macarronada de São Donato, sua festa mais popular. Além da degustação desse prato, a festividade inclui a apresentação de danças típicas italianas, como a tarantela. Foto: Divulgação
Pedrinhas Paulista viveu como núcleo colonial até 1980, quando foi elevada a Distrito, e alcançou a sua tão almejada emancipação político-administrativa em 1991. Algo que aconteceu por iniciativa do ex-deputado paulista Antonio Carlos Tonca Falseti Foto: Divulgação