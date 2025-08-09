Surpreenda-se com as inúmeras utilidades do gelo seco

Assine
    Gelo seco Ã© o nome que se dÃ¡ quando o gÃ¡s carbÃŽnico (CO2) fica em estado sÃ³lido. Foto: Richard Wheeler/Wikimedia Commons
  • Também chamado de "neve carbonatada", o gelo seco é como o gelo "normal" (água em estado sólido), mas com uma diferença na temperatura.
    Também chamado de "neve carbonatada", o gelo seco é como o gelo "normal" (água em estado sólido), mas com uma diferença na temperatura. Foto: Dr. Vikas Agarwal/Wikimedia Commons
  • O gelo seco sublima quando a temperatura atinge -78,5°C e não deixa resíduos de umidade.
    O gelo seco sublima quando a temperatura atinge -78,5°C e não deixa resíduos de umidade. Foto: KarolinaHalatek/Wikimedia Commons
  • Então, por causa desta baixíssima temperatura (-78,5°C), é de suma importância manejar o gelo seco com pinças e luvas protetoras e isolantes para evitar graves queimaduras. Também é preciso usar óculos.
    Então, por causa desta baixíssima temperatura (-78,5°C), é de suma importância manejar o gelo seco com pinças e luvas protetoras e isolantes para evitar graves queimaduras. Também é preciso usar óculos. Foto: CEphoto/Wikimedia Commons
  • O químico francês Adrien-Jean-Pierre Thilorier foi quem descobriu o gelo seco, em 1835.
    O químico francês Adrien-Jean-Pierre Thilorier foi quem descobriu o gelo seco, em 1835. Foto: Domínio Público/Wikimedia Commons
  • Mas a sua utilização só aconteceu pela primeira vez em 1925, em Nova York, como composto em extintores de incêndio.
    Mas a sua utilização só aconteceu pela primeira vez em 1925, em Nova York, como composto em extintores de incêndio. Foto: M & J/Wikimedia Commons
  • E o gelo seco pode ser usado em diversas atividades, além das festinhas de aniversário.
    E o gelo seco pode ser usado em diversas atividades, além das festinhas de aniversário. Foto: Ghukill/Wikimedia Commons
  • Por sua baixíssima temperatura, é usado para conservar alimentos perecíveis com ultracongelamento rápido.
    Por sua baixíssima temperatura, é usado para conservar alimentos perecíveis com ultracongelamento rápido. Foto: beccapie/Wikimedia Commons
  • Outra utilização é nos frigoríficos e quando os produtos devem ser transportados em grande escala, com temperatura controlada sem deixar resíduos.
    Outra utilização é nos frigoríficos e quando os produtos devem ser transportados em grande escala, com temperatura controlada sem deixar resíduos. Foto: Pleple2000/Wikimedia Commons
  • Até mesmo os sorveteiros usam o gelo seco nas carrocinhas para evitar que picolés e sorvete em caixa derretam.
    Até mesmo os sorveteiros usam o gelo seco nas carrocinhas para evitar que picolés e sorvete em caixa derretam. Foto: Carol M. Highsmith/Wikimedia Commons
  • E, por não ser tóxico, o gelo seco é usado na gastronomia gourmet com névoas aromáticas, infusões frias e texturas diferentes.
    E, por não ser tóxico, o gelo seco é usado na gastronomia gourmet com névoas aromáticas, infusões frias e texturas diferentes. Foto: Sumit Surai/Wikimedia Commons
  • Na indústria, o gelo seco pode ser utilizado na montagem e no ajuste de peças por retração a frio, retificação criogênica ou rebarbação de plásticos e borrachas moldadas.
    Na indústria, o gelo seco pode ser utilizado na montagem e no ajuste de peças por retração a frio, retificação criogênica ou rebarbação de plásticos e borrachas moldadas. Foto: Divulgação
  • Na construção, o gelo seco pode ser usado para congelamento rápido de solo e tubulação de água, para criar um tampão de gelo antes da manutenção ou para remover pisos.
    Na construção, o gelo seco pode ser usado para congelamento rápido de solo e tubulação de água, para criar um tampão de gelo antes da manutenção ou para remover pisos. Foto: ProjectManhattan/Wikimedia Commons
  • O gelo seco também pode ser usado na limpeza de superfícies em que a água não pode ser utilizada, como instalações elétricas, e até no combate a roedores.
    O gelo seco também pode ser usado na limpeza de superfícies em que a água não pode ser utilizada, como instalações elétricas, e até no combate a roedores. Foto: Vadim photo/Wikimedia Commons
  • O gelo seco ainda pode ser usado na resfriação de dispositivos eletrônicos, na preservação de órgãos para transplantes e no ultracongelamento de células, tecidos, vírus e bactérias.
    O gelo seco ainda pode ser usado na resfriação de dispositivos eletrônicos, na preservação de órgãos para transplantes e no ultracongelamento de células, tecidos, vírus e bactérias. Foto: Smartheli/Wikimedia Commons
  • Inclusive, o gelo seco é bastante usado no tratamento de verrugas na pele através do processo de congelamento e eliminação do vírus do papiloma.
    Inclusive, o gelo seco é bastante usado no tratamento de verrugas na pele através do processo de congelamento e eliminação do vírus do papiloma. Foto: AfroBrazilian/Wikimedia Commons
  • Por ser feito em baixíssima temperatura, a produção de gelo seco em grande escala não pode ser realizada em casa.
    Por ser feito em baixíssima temperatura, a produção de gelo seco em grande escala não pode ser realizada em casa. Foto: Karolina Fok/Wikimedia Commons
  • Para fazer gelo seco em casa, você precisa de tubos com CO2 engarrafado, um adaptador (como de pneu de bicicleta) para abrir os tubos do gás CO2 e liberá-lo aos poucos. Então, com a outra mão, solta o gás passando por um pano limpo, que formará cristais de gelo seco aderidos ao tecido.
    Para fazer gelo seco em casa, você precisa de tubos com CO2 engarrafado, um adaptador (como de pneu de bicicleta) para abrir os tubos do gás CO2 e liberá-lo aos poucos. Então, com a outra mão, solta o gás passando por um pano limpo, que formará cristais de gelo seco aderidos ao tecido. Foto: Alessandro e Damiano/Wikimedia Commons
