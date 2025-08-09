Flipar
Ainda não conhece? Fenômeno pop, Banda RBD marcou toda uma geração
O grupo RBD (sigla para Rebelde) surgiu em 2004. No Brasil, eles começaram ganhar popularidade a partir da novela “Rebelde”, exibida no Brasil pelo SBT, de agosto de 2005 a dezembro de 2006. Foto: divulgação
Composto originalmente por Alfonso Herrera, Anahí, Christian Chávez, Christopher Uckermann, Dulce María e Maite Perroni, o RBD se tornou um fenômeno mundial, conquistando milhões de fãs, principalmente entre o público jovem. Foto: divulgação
O grupo lançou seis álbuns de estúdio, sendo o último deles em 2009, intitulado "Para Olvidarte de Mí". Foto: divulgação
Entre seus maiores sucessos estão as músicas "Rebelde", "Ser o Parecer", "Sálvame", "Un Poco de Ti", "Tu Amor" e "Nuestro Amor". Foto: divulgação/spotify
O RBD também ficou marcado por suas apresentações ao vivo contagiantes, que misturavam música, dança e coreografias elaboradas. Foto: flickr/Hector Sanchez
Ao longo de quatro anos de atividades, a banda realizou quatro turnês pelo mundo, sendo a última delas em 2008. Foram mais de 23 países e 116 cidades. Foto: wikimedia commons Sérgio Savarese
No Brasil, a banda esteve presente em sete oportunidades e uma delas foi cercada de polêmicas. Foto: reprodução youtube
Em 2006, o grupo iria oferecer uma sessão de autógrafos em um estacionamento do supermercado Extra, em São Paulo, mas por conta da superlotação e de confusões registradas, a organização optou por cancelar o contato com os fãs. Foto: reprodução Record TV
Depois de muita revolta, três pessoas morreram e outras 40 ficaram feridas. Depois, o grupo ainda cancelou a participação que estava agendada para acontecer no programa “Domingo Legal”, do SBT. Foto: reprodução Record TV
Polêmicas à parte, a banda se tornou um dos maiores fenômenos pop do México, com mais de 15 milhões de discos vendidos mundialmente! Foto: divulgação
A marca “RBD” já estampou cadernos, bonecas, gomas de mascar e até produtos de higiene e alimentos! Foto: reprodução
Em 2023, a banda retornou aos palcos após um hiato de 15 anos com a turnê “Soy Rebelde Tour”, que também teve passagem pelo Brasil. Foto: Iris Alves/Live Nation/RBD
Ao todo, foram oito shows realizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, marcados por vários momentos emocionantes e icônicos para os fãs. Foto: Iris Alves/Live Nation/RBD
Em um dos shows, o cantor Christian Chávez surpreendeu o público e cantou um trecho da música “Voando pro Pará” (do refrão "Eu vou tomar um tacacá"), que viralizou na internet na voz da Joelma. Foto: reprodução/redes sociais
Nem tudo foi perfeito mais uma vez e em um dos shows, realizado no Estádio Nilton Santos, na Zona Norte do Rio de Janeiro, houve correria e momentos de apreensão após uma tentativa de arrastão no momento da saída. Foto: reprodução
Para a nova turnê, apenas Alfonso não retornou. Ele também é ator e optou por se dedicar à carreira longe dos palcos. Foto: reprodução instagram
A turnê chegou ao fim em dezembro de 2023 com uma apresentação no Estádio Azteca, na Cidade do México, depois de mais de 30 shows em diversos países. Foto: reprodução
Um dos integrantes mais "conectados" com o Brasil, Christian Chávez tem presença confirmada no evento "Imagineland", que está previsto para o fim de julho no Centro de Convenções de João Pessoa, na Paraíba. Foto: divulgação/Edwin Rodriguez
Segundo a organização, os ingressos para a sessão de fotos com o mexicano se esgotaram em três dias. Foto: reprodução/instagram
