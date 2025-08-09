Assine
Relógio do Juízo Final, meia-noite e o simbolismo do fim da Humanidade

    O Relógio do Juízo Final foi criado após a Segunda Guerra Mundial, em 1947. Ele representa a avaliação do risco de uma catástrofe global, como uma guerra nuclear ou mudanças climáticas irrevrsíveis. À medida que a situação melhora ou piora, o ponteiro se mexe para frente ou para trás. Foto: Reprodução do Youtube Canal Lindomar Rodrigues
    Uma atualização preocupante ocorreu em 2020, quando o relógio foi ajustado para 100 segundos para a meia-noite, marcando o ponto mais próximo do "fim" desde a criação do relógio, até então. Na época, o fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF) entre os Estados Unidos e a Rússia e o aumento das tensões entre os EUA e o Irã impulsionaram o relógio. Foto: Reprodução Bulletin of Atomic Scientists / Facebook
    Em 2023, a situação ficou ainda mais "ameaçadora". Com a guerra entre Rússia e Ucrânia, os ponteiros marcaram 90 segundos para a meia-noite, alcançando seu mais elevado grau de perigo de extinção da humanidade. Foto: Youtube Canal Record TV Europa
    Por sinal, o fim da humanidade é um dos temas recorrentes em Hollywood. Um dos filmes mais relevantes com esse enredo é "O dia em que a terra parou", de 1951 e com nova versão em 2008. Foto: Divulgação
    O filme aborda a chegada de uma esfera alienígena ao planeta. Este ser transmite uma mensagem importante de destruição da Terra e ameaça a vida. Foto: Divulgação
    A tônica do filme aborda as consequências destrutivas das ações humanas sobre o planeta, como a questão ambiental e as escolhas que a humanidade deve fazer de olho no futuro. Foto: Divulgação
    Outro filme sobre o fim da humanidade é "2012", lançado em 2009. Catástrofe e eventos apocalípticos resumem essa trama. Foto: Divulgação
    Cientistas descobrem uma instabilidade no núcleo da Terra, o que causa desastres globais. À medida que os eventos catastróficos se desenrolam, os personagens principais enfrentam terremotos, erupções vulcânicas e tsunamis em todo o mundo. Foto: Divulgação
    "2012" mostra algumas pessoas escapando da destruição iminente, ao viajarem em arcas. O restante da humanidade enfrenta a devastação total do planeta. Foto: Divulgação
  • LanÃ§ado em 2009, "PressÃ¡gio" Ã© um filme de ficÃ§Ã£o cientÃ­fica que gira em torno de uma carta de uma crianÃ§a, com possÃ­veis datas e coordenadas geogrÃ¡ficas, que prevÃª eventos catastrÃ³ficos.
    LanÃ§ado em 2009, "PressÃ¡gio" Ã© um filme de ficÃ§Ã£o cientÃ­fica que gira em torno de uma carta de uma crianÃ§a, com possÃ­veis datas e coordenadas geogrÃ¡ficas, que prevÃª eventos catastrÃ³ficos. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
    No filme, um professor resolve investigar essas datas e percebe que existe uma relação com grandes tragédias, algumas das quais já ocorreram e outras que ainda estão por vir. Foto: Divulgação
    "Expresso do Amanhã", lançado em 2013. se passa em um futuro distópico, onde uma tentativa fracassada de conter o aquecimento global resultou em uma era glacial que exterminou quase toda a vida na Terra. Foto: Divulgação
    A única pessoa sobrevivente viaja com trem chamado Snowpiercer, que viaja continuamente ao redor do globo. O trem é uma verdadeira cidade em movimento, com diferentes seções representando as classes sociais. Foto: Divulgação
    Desigualdade, exploração de classe, revolta social e manipulação humana são alguns temas abordados dentro do trem em "Expresso do Amanhã". Foto: Divulgação
    "O Dia Depois de Amanhã", um filme de 2004, tem catástrofe, mudanças climáticas, responsabilidade ambiental e os impactos do descaso humano em relação ao meio ambiente. Foto: Divulgação
    O filme mostra sinais de uma mudança climática abrupta e catastrófica devido ao aquecimento global. Um climatologista tenta alertar líderes mundiais sobre a situação de emergência, mas ele é ignorado. Foto: Divulgação
    Por fim, "Impacto Profundo", de 1998, aborda o desastre da ameaça global de um impacto de asteróide que poderia extinguir a vida na Terra. Esse asteróide foi descoberto por um adolescente e o caso se torna público, causando pânico. Foto: Divulgação
    O governo dos EUA envia astronautas em uma missão para destruir o cometa antes que ele atinja a Terra. Enquanto isso, a sociedade se prepara para o pior. O governo seleciona um grupo de pessoas para se refugiar em bunkers subterrâneos, enquanto outras lidam com o inevitável impacto de maneiras diferentes. Foto: Divulgação
    Com o insucesso da missão de astronautas, uma parte do cometa atinge a Terra, causando um megatsunami e a destruição de grande parte da costa leste dos Estados Unidos. Foto: Divulgação
