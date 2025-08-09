Relógio do Juízo Final, meia-noite e o simbolismo do fim da Humanidade

Uma atualização preocupante ocorreu em 2020, quando o relógio foi ajustado para 100 segundos para a meia-noite, marcando o ponto mais próximo do "fim" desde a criação do relógio, até então. Na época, o fim do Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermediário (INF) entre os Estados Unidos e a Rússia e o aumento das tensões entre os EUA e o Irã impulsionaram o relógio. Foto: Reprodução Bulletin of Atomic Scientists / Facebook