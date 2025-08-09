Cachorro-quente tem história para lá de popular mundo afora; saiba quem teve a ideia

Em 1904, na cidade deÂ Saint Louis, nos Estados Unidos, um vendedor de salsicha quente criou uma maneira de os seus fregueses nÃ£o queimarem a mÃ£o. A quem comprasse suas salsichas, ele ofereciaÂ luvaÂ de algodÃ£o. SÃ³ que os clientes se esqueciam de devolvÃª-las. e seu cunhado sugeriu que o salsicheiro comeÃ§asse a usar pÃ£o. Foto: Imagem de Songchai Premprasopchok por Pixabay