Flipar
Cachorro-quente tem história para lá de popular mundo afora; saiba quem teve a ideia
O Projeto de Lei nÂ° 3.203/2024, de autoria do vereador Carlo Caiado (PSD) foi aprovado, com o argumento de que, assim como o Mate LeÃ£o e o Biscoito Globo, faz parte da cultura dos cidadÃ£os na cidade. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
O cachorro-quente da Geneal começou a ser vendido nas ruas da Zona Sul do Rio em 1963. Ele ganhou popularidade e se espalhou, sempre com conteúdo simples que se limita ao pão e à salsicha - no máximo com catchup e/ou mostarda. Foto: Divulgação
Ou seja, a Geneal mantém a tradição do cachorro-quente básico que não leva ingredientes, além da salsicha. Muito distante da mistura feita nos também populares "podrões" que levam ovo de codorna, queijo parmesão, ervilha, milho, batata frita etc. Foto: Divulgação/Rafaelle Chaim
O assunto cachorro-quente também teve uma notícia recente que ganhou repercussão. Katie McCourt, gerente e bartender do Cira, de Chicago, nos EUA, criou uma bebida à base do pão com salsicha. Foto: - Reprodução Redes Sociais
O daiquiri é um clássico da coquetelaria, levando rum e suco de limão, sendo uma das bebidas mais pedidas do menu. Mas a ‘ invenção’ do restaurante mediterrâneo viralizou por causa de um ingrediente insólito: salsicha. Foto: Reprodução Redes Sociais
A bebida tem suco de limão e óleo de tomate, combinados com xarope de mostarda, licor de raiz de aipo e salsicha. Foto: Imagem (ilustrativa) de Renee Comet wikimedia commons
"A mistura permite que as pessoas comam o cachorro quente e bebam os acompanhamentos”, afirmou McCourt ao Block Club Chicago. O coquetel é batido, coado e servido com uma miniguarnição de cachorro-quente. Foto: Imagem de Billal Bappy por Pixabay
O coquetel inspirado em cachorro quente viralizou nas redes sociais após publicação de Matthew Dominick, primo de McCourt. A bartender fez a criação depois de um pedido do primo, que é criador de uma plataforma de comida chamada “Yucking” no TikTok e no YouTube. Foto: Youtube/Receitas da Bruna
O cachorro-quente (hot dog) é um lanche muito consumido nos Estados Unidos . Por lá, o preparo é com molho agridoce, picles à base de pepino, mostarda e ketchup. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
No Brasil, alem do jeito basico da Geneal, há varias formas de fazer o quitute. Em São Paulo, se utiliza purê de batata, enquanto no Rio de Janeiro usa-se frequentemente ovo de codorna. Foto: Imagem de PDPhotos por Pixabay
Já em solo mineiro, o prato é servido com milho verde e batata palha, enquanto, na Paraíba, é feito com carne moída e/ou frango desfiado, com carne moída e verdura picada. Foto: Imagem gerada por i.a
Em Santa Catarina, especialmente durante a Oktoberfest, em Blumenau, alÃ©m dos ingredientes tradicionais, acrescenta-se o chucrute (conserva de repolho fermentado tÃpico da culinÃ¡ria germÃ¢nica). O cliente tambÃ©m pode trocar a tradicional salsicha por linguiÃ§a. Foto: Thomas pixabay
Em geral, acompanha-se o cachorro-quente com maionese, ketchup, mostarda, molhos à base de tomate, pimentão e cebola. Além de batata palha, salpicão, maionese caseira, maionese , tomate, beterraba, pepino, ervilha, milho, purê de batata, toucinho, requeijão, farofa, entre outros. Foto: Youtube/ Larica Vegana
Existem três teorias sobre o surgimento desse peculiar sanduíche. A primeira delas acredita que um açougueiro de Frankfurt, na Alemanha, resolveu batizar as salsichas que fabricava com o nome da raça de seu cachorro: Dachshund. Foto: Wikimedia Commons
Na segunda teoria, um imigrante alemão, Charles Feltman, levou essa salsicha para os Estados Unidos em 1880. Lá, criou um sanduíche quente com pão, salsicha e molhos. Foto: Wikimedia Commons/Domínio Público
Em 1904, na cidade deÂ Saint Louis, nos Estados Unidos, um vendedor de salsicha quente criou uma maneira de os seus fregueses nÃ£o queimarem a mÃ£o. A quem comprasse suas salsichas, ele ofereciaÂ luvaÂ de algodÃ£o. SÃ³ que os clientes se esqueciam de devolvÃª-las. e seu cunhado sugeriu que o salsicheiro comeÃ§asse a usar pÃ£o. Foto: Imagem de Songchai Premprasopchok por Pixabay
No Brasil, por volta de 1926, o empresário Francisco Serrador, que idealizou a famosa Cinelândia, no Centro da cidade do Rio de Janeiro, lançou o cachorro-quente em seus cinemas. A novidade inspirou Lamartine Babo e Ary Barroso, a criarem em 1928, a marchinha de carnaval "Cachorro-Quente". Foto: Instagram @poetaviniciusdemoraes
Apesar da popularidade do cachorro-quente, a salsicha, ingrediente principal, tem um consumo bastante controverso. Afinal, o alimento industrializado contém grandes quantidades de gorduras, conservantes, aditivos, sódio e colesterol. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
"A salsicha é um ultraprocessado, mas fornece uma grande quantidade de proteínas. Isso pode contribuir para reduzir a desnutrição calórica.", destacou Paulo Henkin, nutrólogo e diretor da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia). Foto: Imagem de ???????? por Pixabay
No entanto, é importante lembrar que é preciso consumir com moderação e este alimento deve fazer parte de uma dieta equilibrada para não ser prejudicial ao organismo", completou ao portal UOL. Foto: Imagem de forwimuwi73 por Pixabay
Atualmente, há diversos tipos de salsichas disponíveis no mercado brasileiro. Assim, é possível encontrar as que são produzidas com carne bovina, suína ou de frango. Elas costumam ser feitas daquela carne que sobra e fica presa no osso do animal e também de miúdos moídos. Foto: Pixabay
No entanto, os conservantes e aditivos são incorporados na salsicha para garantir seu aspecto, textura, sabor e cor e prejudiciais à saúde. De acordo com a OMS (Organização Mundial de Saúde), consumir cerca de 50 g de carne processada diariamente já é arriscado para a saúde. Foto: Imagem de Werner Weisser por Pixabay
Consumir salsicha regularmente, com outros ultra processados, como mortadela, linguiça, hambúrguer e frango empanado (nuggets), aumenta o risco de diversas doenças e compromete a saúde. Foto: Imagem de congerdesign por Pixabay
Um dos problemas é o aumento do risco de câncer. Segundo o estudo divulgado no periódico American Journal of Preventive Medicine, o consumo de ultra processados está relacionado à morte prematura de 57 mil pessoas por ano no Brasil. Foto: Imagem de Dan-Wolfgang Wirdefalk por Pixabay
Entre os principais riscos à saúde estão: Diabetes, Obesidade, Doenças cardiovasculares, Hipertensão, Depressão e distúrbios do humor, Síndrome metabólica, Asma e AVC. Foto: Imagem de Anne Dahl por Pixabay
Esses problemas podem acontecer, pois as carnes processadas possuem grandes quantidades de compostos químicos que são adicionados na sua produção (nitritos e nitratos). Foto: Imagem de rkpalmin por Pixabay
Por fim, esses compostos químicos podem alterar o DNA do organismo, que fica mais propenso a doenças, como o câncer. No entanto, as de frango e as versões lights são consideradas um pouco mais saudáveis. Foto: Imagem de ???????? ???????? por Pixabay