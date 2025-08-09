Flipar
Descubra o destino das moedas em famosa fonte na Itália
Além de admirarem a beleza arquitetônica da monumental construção, os visitantes seguem o rito de atirar moedas nas águas que jorram de suas fontes. Foto: Flickr Slices of Light
A tradição sugere que ao jogar uma moeda com a mão direita sobre o ombro esquerdo na Fontana di Trevi o turista terá sorte para voltar a Roma. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Os passantes também aproveitam para rogar que desejos pessoais se realizem ao atirar as moedas. Foto: Imagem de patrizio napolitano por Pixabay
As estimativas são de que diariamente as águas da fonte acumulem cerca de três mil euros - o que dá 90 mil euros por mês (R$ 556 mil, na cotação atual). Foto: Flickr cogozalez1
E com tanta gente jogando moeda, e tanto dinheiro dentro do poço, o que é feito com esse valor? Foto: Flickr Alessandro De Benedictis
De acordo com a agência Reuters, a coleta das moedas é feita por empregados da empresa de Serviços Públicos Regionais (Acea) duas vezes por semana. Foto: Flickr Jordi Llorente
Os encarregados de “resgatar” as moedas utilizam longas vassouras e mangueiras de sucção. Foto: Reprodução do Youtube
Placas instaladas nos arredores da Fontana di Trevi indicam que os recursos são destinados à caridade. Foto: Flickr Jordi Llorente
A instituição que recebe a doação das moedas costuma ser a divisão de Roma da Caritas, organização católica. Foto: Reprodução Site Caritas
Após as moedas passarem por secagem e limpeza, os religiosos fazem a contagem do dinheiro, que financia um banco de alimentos, um refeitório e projetos de ação social. Foto: Reprodução Youtube Canal RSI Info
Obra barroca do escultor romano Nicola Salvi, baseada em projeto do napolitano Bernini, a Fontana di Trevi foi inaugurada em 1735. Foto: By Peter1936F - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57178055
Entre as esculturas que adornam a fonte, a mais deslumbrante é a estátua de Netuno - nome romano para o grego Poseídon, o deus dos mares e oceanos na mitologia. Foto: Marcel Roblin /Wikimédia Commons
Entre junho de 2014 e novembro de 2015, a Fontana di Trevi passou por um complexo processo de restauração e ficou fechada ao público. Foto: Ank Kumar/Wikimedia Commons
No período, a prefeitura de Roma instalou uma ponte com uma pequena fonte para que os turistas pudessem seguir praticando o rito de jogar moedas. Foto: Reprodução de Youtube
A construção tem 20 metros de largura e 26 metros de altura, medidas que a fazem ser a maior fonte de Roma. Foto: Flickr Mauro Astolfi
No cinema, a Fontana di Trevi foi cenário de famosa cena no filme “La Dolce Vita” (“A Doce Vida”), de Federico Fellini, icônico diretor italiano. Foto: Salvo Cannizzaro/Wikimedia Commons
Na mítica cena, a atriz de Hollywood Sylvia Rank (vivida pela sueca Anita Ekberg) entra na água da fonte e convence o jornalista Marcello Rubini (Marcello Mastroianni) a copiá-la. Foto: DIVULGAÇÃO
Em maio de 2023, a cidade de Serra Negra, no interior de São Paulo, inaugurou uma réplica da Fontana di Trevi. A localidade tem forte presença de descendentes de italianos e a obra é uma homenagem a esse fato. Foto: Divulgação/Prefeitura de Serra Negra