Dê só um passeio pela terra natal de Roberto Carlos; muita história e melodia
Mas a cidade vai além de sua herança ilustre: suas praças, museus, igrejas, pontes e mirantes revelam um patrimônio rico e diversificado, cercado por belezas naturais e marcos históricos. Vamos conhecer alguns de seus principais pontos? Foto: Reprodução do Youtube Canal MTB Lobos e Lobas
Um dos locais mais emblemáticos, por exemplo, é a Casa de Cultura Roberto Carlos, instalada no imóvel onde o Rei da Música Popular Brasileira passou a infância. Foto: Flickr Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
O espaço preserva objetos pessoais, fotos e documentos que reconstroem a trajetória do cantor. Mais do que um museu, é um ponto de conexão afetiva entre o artista e a cidade, visitado por fãs de todo o país que buscam reviver momentos da carreira de Roberto. Foto: Flickr Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim
Outro destaque cultural é o Museu Ferroviário Domingos Lage, instalado na antiga estação ferroviária da cidade. O espaço resgata a importância do trem para o desenvolvimento de Cachoeiro. Foto: Reprodução do X @ibere
A visita revela como os trilhos impulsionaram a economia local e conectaram a cidade ao resto do Brasil, com vagões antigos, equipamentos históricos e painéis interativos. Foto: Divulgação
No centro, a Igreja Matriz de SÃ£o Pedro ApÃ³stolo se impÃµe com sua arquitetura imponente e interior decorado. Ã? um dos principais templos religiosos do EspÃrito Santo e ponto de encontro dos fiÃ©is. Foto: Diocese de Cachoeiro
Suas missas e celebrações movimentam a comunidade e evidenciam a religiosidade presente no cotidiano dos cachoeirenses. Foto: Diocese de Cachoeiro
A Ponte do Arco, construída em 1928, é um verdadeiro cartão-postal da cidade. Com sua estrutura metálica em arco, atravessa o Rio Itapemirim e liga o centro à região da Ilha da Luz. Foto: - Divulgação
É passagem obrigatória tanto para quem circula pela cidade quanto para quem quer tirar boas fotos da paisagem urbana. Foto: Divulgação
A Praça Jerônimo Monteiro, no coração de Cachoeiro, pulsa com a vida cotidiana. Cercada por lojas, bancos e cafés, é ponto de encontro e convivência. Foto: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemerim
Seu coreto, bancos sombreados e fonte luminosa tornam o local agradável a qualquer hora do dia, além de sediar eventos e manifestações culturais. Foto: -Flickr Vitor Thomaz
Já a Praça Gilberto Machado mistura o urbano ao verde. Rodeada por árvores e jardins, é ideal para caminhadas e encontros informais. Foto: Divulgação
Fica próxima a instituições importantes e serve de respiro em meio ao agito do centro. Seu nome homenageia um dos grandes nomes da medicina e da política capixaba. Foto: Divulgação
Quando o objetivo é contemplar a cidade de cima, os mirantes são paradas obrigatórias. O Mirante do Itabira, por exemplo, é um dos mais conhecidos. Foto: Flickr Pico do Itabira
Com vista panorâmica para o imponente Pico do Itabira e grande parte da área urbana, é especialmente procurado ao amanhecer ou no pôr do sol, quando o céu se tinge de tons dourados. Foto: Reprodução do Youtube
O Mirante da Pedra da Penha surpreende pelo visual voltado para a natureza. De lá, é possível avistar o vale do Rio Itapemirim e diversas montanhas ao redor. Foto: Reprodução Globoplay
Com um pouco de sorte, o visitante encontra o local silencioso, ideal para meditação e, claro, contato profundo com a natureza. Foto: Reprodução Globoplay
Todos esses lugares representam um verdadeiro convite para conhecer o Espírito Santo além do litoral, descobrindo a alma de um Brasil profundo e cheio de histórias para contar. Foto: Instagram @cachoeiradebomjardim
Entre os prédios históricos, o Palácio Bernardino Monteiro, antiga sede da prefeitura, chama atenção por sua arquitetura neoclássica. Hoje, abriga repartições públicas e é ponto de visita para quem aprecia história e patrimônio. Foto: Divulgação
Por fim, a charmosa Casa dos Braga, onde nasceu Rubem Braga, conserva o espírito do cronista. Transformada em espaço cultural, abriga exposições, saraus e debates. Foto: Prefeitura de Cachoeiro de Itapemerim
Cachoeiro de Itapemirim Ã©, de fato, um convite Ã descoberta. Mais do que a cidade natal de dois Ãcones da cultura brasileira, ela Ã© um retrato vivo da histÃ³ria, da fÃ©, da natureza e da sensibilidade de seu povo. Foto: Instagram @robertocarlosoficial