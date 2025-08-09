Flipar
Curiosos extremos do mundo animal: as peculiaridades que chamam a atenção
Maior animal do mundo: Baleia-azul - Este mamífero marinho atinge impressionantes 30 metros de comprimento e pode pesar mais de 160 toneladas. Foto: Domínio público
Mais resistente: Tardígrado - Animal microscópico (0,3milímetro) segmentado, relacionado com os artrópodes. Pode sobreviver a temperaturas extremamente gélidas (-273°C) até quentíssimas (150 °C), a pressões de 6 mil atmosferas e 5 000 Gy de radiação, cerca de 1.000 vezes mais que um ser humano poderia suportar. Foto: Darron Birgenheier / commons wikimedia
Mais longevo aquático : Molusco Arctica islandica. Essa espécie pode viver por mais de 500 anos. Foto: Hans Hillewaert wikimedia commons
Em 2006, cientistas apelidaram de Hafrún um molusco encontrado na costa da Islândia que tinha 507 anos (foto). Ele havia nascido em 1499 (antes da descoberta do Brasil!). Foto: Alan D Wanamaker Jr1 wikimedia commons
Mais rápido: Falcão-peregrino - É capaz de voar a impressionantes 320 km/h. Um jatinho natural. Foto: Falcão Azul wikimedia commons
Mais alto: Girafa - Em geral, os machos atingem 5,5 metros e as fêmeas ficam com 4,5 metros. Mas a espécie pode chegar a 6 metros de altura. Foto: Youtube/ Victor Brasil
Mais longo: Sifonóforo - Essa "linha" branca aí é um animal invertebrado marinho, avistado por pesquisadores a 600m de profundidade no Oceano Índico. Chega a ter 45m de comprimento. Foto: Divulgação Schmidt Ocean Institute
Mais venenoso: Água-viva-caixa-australiana - Chamada de "Vespa do mar", seu veneno é 500 vezes mais poderoso que a da caravela portuguesa (organismo que flutua na água, queima e intoxica). A vítima dessa água-viva entra em choque e morre de parada cardíaca ou afogamento. Vive no mar da Austrália e da Ásia. Foto: Guido Gautsch wikimedia commons
Maior animal terrestre (herbívoro): Elefante - Atinge, em média, 3,2 metros de altura e pesa 6 toneladas. Foto: Domínio Público / pixabay.com
Maior animal terrestre (carnívoro): Urso Polar - O macho pesa até 800 kg e mede 2,50 metros, na posição ereta. Já a fêmea mede até 2 metros e pesa até 300 kg. Para suportar as águas geladas e ter controle corporal, possui uma camada espessa de gordura e pelo. Embora seja pesado, consegue nadar a 10 km/h. Foto: pixabay
Mais rápido (terrestre): Guepardo - Capaz de correr a uma velocidade de 120 km/h. Foto: DrZoltan pixabay
Maior peixe: Tubarão-baleia - Pode alcançar até 12 metros de comprimento e peso de 12,5 toneladas. Caracteriza-se por uma cabeça achatada e boca grande, cuja abertura pode atingir até 1,5 metro, quase a largura total de seu corpo. Foto: pixabay
Maior roedor: Capivara - Pode medir quase um metro e meio de comprimento e pesar até 80 quilos! Foto: Petyson Antonio / commons wikimedia
Maior anfíbio: Salamandra gigante da China - Pode ultrapassar 2 metros de comprimento e pesar 25 kg. Vive no Japão e na China em cursos d'água e lagos montanhosos. Foto: Reprodução Portal dos Animais
Maior ave: Avestruz - Ave mais alta e mais pesada do planeta. As fêmeas podem alcançar 2 metros e pesar mais de 90 kg, enquanto os machos chegam a 2,70 metros e quase 130 kg. Foto: Hombre D. Hojalata / commons wikimedia
Maior inseto: Bicho-Pau - É considerado o animal com a mais perfeita camuflagem do mundo. Parece um graveto e pode atingir 30 cm de comprimento. Foto: Rena do Brasil / commons wikimedia
Maior invertebrado: Lula colossal - Pode atingir 15 metros de comprimento. Possui a maior cabeça de todos os tipos de lulas e os maiores olhos do reino animal (do tamanho de pratos). Seus tentáculos, além de ventosas, têm ganhos que ferem as presas. Foto: Reprodução www.iguiecologia.com
Maior réptil: Crocodilo-de-água-salgada - Os machos podem medir entre 6 e 7 metros de comprimento e pesar até 1.500 kg. As fêmeas raramente crescem além de 3 metros. Foto: pixabay
Maior saltador: Cigarrinha - O salto desse inseto de 6 milímetros atinge a altura de 70 centímetros. Isso é 116 vezes maior que o seu tamanho! Comparado com o tamanho do ser humano, seria como saltar um prédio de 65 andares. Foto: Flickr / Mauricio Mercadante
Mais longevo (terrestre): Tartaruga-gigante: Vive até 200 anos. As maiores atingem 300 kg de peso e 1,3 metro de comprimento. A maior população de tartarugas-gigantes encontra-se no atol de Aldabra, no Oceano Índico. Foto: Jedediah White pixabay
E fechamos a galeria com a tartaruga Jonathan, o animal (conhecido) mais velho do planeta. Tem 192 anos. Quando nasceu, a rainha Vitória, da Inglaterra, era adolescente. Ela morreu há mais de 120 anos e Jonathan continua nos jardins. Olha aí o Jonathan (esquerda) em 1832. Foto: Domínio público
E olha o Jonathan hoje. Bem conservado, hein! Longa vida para a tartaruga-gigante! Foto: Xben 911 wikimedia commons