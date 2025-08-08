Chineses e suas façanhas: agricultura em pleno deserto no Sul do Egito

â??Quando iniciamos este projeto, em 2018, o lugar era apenas um deserto. Mas agora se transformou em uma terra irrigada pelos poÃ§os que perfuramos e plantamos com beterraba, alfafa e cevada, o que nos deixa orgulhososâ?, explicou Zhou Guquiang, chefe da filial da empresa chinesa no Egito, citando outros gÃªneros alimentÃ­cios plantados no local. Foto: DivulgaÃ§Ã£o Xinhua