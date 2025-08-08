Flipar
Igreja mais isolada do mundo fica no topo de monte e veta acesso de mulheres
-
Ela foi construída sobre uma rocha, a 40 metros de distância do solo. Foto: wikimedia commons Arkaitz1974
-
O Pilar Katskhi, conhecido localmente como "Pilar da Vida", destaca-se como um fenômeno não apenas geológico, mas também histórico. Foto: reprodução/youtube Great Big Story
-
A história por trás do santuário ortodoxo é envolta em mistério. Ele foi identificado por pesquisadores apenas em 1944 e passou a ser objeto de estudo mais detalhado somente a partir de 1999. Foto: wikimedia commons Arkaitz1974
-
Em 2009, o lugar foi restaurado com o apoio do governo georgiano. Foto: wikimedia commons Johannesjom
-
-
O local sagrado oferece 150 m² de área dedicada à prática religiosa. Além da igreja, tem uma cripta, celas de eremitério (lugar onde vivem eremitas) e até mesmo uma adega. Foto: wikimedia commons Johannesjom
-
Em 1946, historiadores determinaram que as ruínas pertenciam inicialmente a um antigo local de culto construído no século V. Foto: wikimedia commons AxelHH
-
Inclusive, ainda existe por lá uma cruz que seria um vestígio dessa época. Foto: reprodução/youtube Great Big Story
-
-
Posteriormente, no século XI, durante os primórdios da Idade Média, foi erguida uma igreja no local. Foto: wikimedia commons Kakhi Kuloshvili
-
Naquele período, monges habitavam o topo do rochedo. Pesquisadores revelaram que as condições de vida no local eram extremamente simples e desafiadoras, refletindo a dedicação dos religiosos. Foto: vined mind por Pixabay
-
Até meados de 2015, o padre georgiano Maxime Qavtaradze residiu no local e supervisionou a construção de uma nova estrutura no topo do pilar. Foto: wikimedia commons Jaba1977
-
-
Segundo o "Times of India", o religioso teria buscado refúgio na solidão do Katskhi em 1993, após cumprir pena por crimes relacionados a drogas. Foto: wikimedia commons Arkaitz1974
-
“Ele percebeu que a melhor maneira de se arrepender do seu crime e entrar em contato com Deus era meditar em uma cela solitária no topo do pilar Katskhi”, concluiu a imprensa indiana. Foto: jcomp -freepik
-
Segundo relatos, durante sua permanência, o monge descia apenas duas vezes por semana para orar com seus discípulos. Foto: reprodução/youtube Great Big Story
-
-
No seu dia a dia, os seguidores enviavam comida ao topo por meio de um sistema de roldanas, garantindo sua subsistência. Foto: reprodução/youtube Great Big Story
-
Hoje em dia, os monges residem em um mosteiro localizado na base do pilar. A rotina diária é desafiadora e eles precisam subir ao topo por uma estreita escada, em um percurso que dura cerca de 20 minutos. Foto: reprodução/youtube Great Big Story
-
De acordo com a CNN, que entrevistou os religiosos, a subida diária para orar no alto é vista como uma forma de se aproximar de Deus. Foto: reprodução/youtube Great Big Story
-
-
Por enquanto, apenas eles têm permissão para acessar o cume, mas as obras de renovação iniciadas em 2009 têm como objetivo tornar o local acessível ao público geral no futuro. Foto: reprodução/youtube Great Big Story
-
Existe até uma placa na base que adverte que é estritamente proibido escalar a rocha sem autorização. Foto: reprodução/youtube Great Big Story
-
Além disso, há uma restrição específica: mulheres não podem subir. Acredita-se que nenhuma mulher jamais tenha pisado no local de culto situado no topo do pilar. Foto: reprodução/youtube Great Big Story
-
-
Para os interessados, já é possível visitar o primeiro nível da formação rochosa, onde há um espaço esculpido na pedra ideal para meditação. Foto: reprodução/youtube Great Big Story
-
Outra opção é a capela localizada na base do pilar, que possui um teto em arco e é dedicada a São Simeão — reza a lenda que este monge viveu 37 anos em um pilar semelhante, situado em Aleppo, na Síria. Foto: wikimedia commons Jaba1977
-
Os enigmas sobre como a igreja no topo do pilar foi construída e como a rocha era escalada durante a Idade Média permanecem sem resposta. Foto: wikimedia commons G.N.
-