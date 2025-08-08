Ame ou odeie: veja origem e indicações da Acupuntura

Os riscos da acupuntura são baixos quando feita por profissionais qualificados, mas podem incluir dor leve no local da aplicação, pequenos hematomas, infecção (se não houver higiene adequada) e, em casos raros, perfuração de órgãos se as agulhas forem inseridas incorretamente. Contraindicações incluem distúrbios de coagulação e infecções cutâneas. Foto: Reprodução de Facebook