Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Arquipélagos paradisíacos: as ilhas mais belas do mundo

FL
Flipar
  • Santorini, Grécia: A ilha encanta com suas características vulcânicas, aldeias espetaculares de paredes brancas e cúpulas azuis. A melhor época para visitar Santorini é entre abril e novembro.
    Santorini, Grécia: A ilha encanta com suas características vulcânicas, aldeias espetaculares de paredes brancas e cúpulas azuis. A melhor época para visitar Santorini é entre abril e novembro. Foto: Imagem de Michelle Raponi por Pixabay
  • Ilha de Creta, Grécia: A maior ilha da Grécia é um destino fascinante que combina história, cultura e paisagens deslumbrantes. São praias paradisíacas de águas cristalinas, montanhas imponentes e vilarejos encantadores.
    Ilha de Creta, Grécia: A maior ilha da Grécia é um destino fascinante que combina história, cultura e paisagens deslumbrantes. São praias paradisíacas de águas cristalinas, montanhas imponentes e vilarejos encantadores. Foto: Flickr dronepicr
  • Ilhas Maurício: Com paisagens deslumbrantes, recifes de coral coloridos e uma rica biodiversidade marinha, é um destino ideal para os amantes do mergulho e snorkeling. A ilha oferece muitas atividades, desde caminhadas em trilhas exuberantes até relaxar em resorts de luxo.
    Ilhas Maurício: Com paisagens deslumbrantes, recifes de coral coloridos e uma rica biodiversidade marinha, é um destino ideal para os amantes do mergulho e snorkeling. A ilha oferece muitas atividades, desde caminhadas em trilhas exuberantes até relaxar em resorts de luxo. Foto: Imagem de photosforyou por Pixabay
  • Hvar, Croácia: É uma ilha encantadora no Mar Adriático, conhecida por suas praias deslumbrantes, águas cristalinas e clima ensolarado. A ilha ainda é cercada por vinhedos e olivais, proporcionando experiências gastronômicas únicas com produtos locais frescos.
    Hvar, Croácia: É uma ilha encantadora no Mar Adriático, conhecida por suas praias deslumbrantes, águas cristalinas e clima ensolarado. A ilha ainda é cercada por vinhedos e olivais, proporcionando experiências gastronômicas únicas com produtos locais frescos. Foto: ncecic93 por Pixabay
  • Rarotonga, Ilhas Cook: Situada em um arquipélago na Nova Zelândia, Rarotonga é cercada por praias de areia branca e águas azul-turquesa. O lugar também preserva a cultura polinésia, com danças tradicionais, artesanato local e festivais animados.
    Rarotonga, Ilhas Cook: Situada em um arquipélago na Nova Zelândia, Rarotonga é cercada por praias de areia branca e águas azul-turquesa. O lugar também preserva a cultura polinésia, com danças tradicionais, artesanato local e festivais animados. Foto: Creative Commons
  • Sri Lanka: Com praias deslumbrantes, templos antigos, plantações de chá verdejantes e uma vida selvagem única, o Sri Lanka é uma das ilhas mais bonitas do mundo. Dentre os 26 parques da ilha, o mais famoso é o Parque Nacional Yala, onde reside a maior população de leopardos do mundo.
    Sri Lanka: Com praias deslumbrantes, templos antigos, plantações de chá verdejantes e uma vida selvagem única, o Sri Lanka é uma das ilhas mais bonitas do mundo. Dentre os 26 parques da ilha, o mais famoso é o Parque Nacional Yala, onde reside a maior população de leopardos do mundo. Foto: Andromachos Dimitrokallis por Pixabay
  • Koh Phi Phi, Tailândia: Com suas praias de areia branca, águas cristalinas e penhascos de calcários imponentes, Koh Phi Phi é um destino de sonho para os amantes de praias paradisíacas. Os incríveis penhascos de Maya Bay, famosos pelo filme "A Praia", também são uma atração imperdível.
    Koh Phi Phi, Tailândia: Com suas praias de areia branca, águas cristalinas e penhascos de calcários imponentes, Koh Phi Phi é um destino de sonho para os amantes de praias paradisíacas. Os incríveis penhascos de Maya Bay, famosos pelo filme "A Praia", também são uma atração imperdível. Foto: Imagem de Regina por Pixabay
  • Koh Samui, Tailândia: Além de relaxar nas praias paradisíacas, os visitantes podem explorar templos budistas impressionantes, como o Wat Plai Laem. A ilha também oferece opções de entretenimento noturno, como bares e clubes à beira-mar.
    Koh Samui, Tailândia: Além de relaxar nas praias paradisíacas, os visitantes podem explorar templos budistas impressionantes, como o Wat Plai Laem. A ilha também oferece opções de entretenimento noturno, como bares e clubes à beira-mar. Foto: Imagem de Michel Bertolotti por Pixabay
  • Ilhas Galápagos, Equador: Com uma rica biodiversidade e um ecossistema único, as ilhas são famosas por suas espécies endêmicas, como as tartarugas gigantes e as iguanas marinhas. As ilhas também oferecem paisagens deslumbrantes, praias intocadas e uma experiência de mergulho incrível.
    Ilhas Galápagos, Equador: Com uma rica biodiversidade e um ecossistema único, as ilhas são famosas por suas espécies endêmicas, como as tartarugas gigantes e as iguanas marinhas. As ilhas também oferecem paisagens deslumbrantes, praias intocadas e uma experiência de mergulho incrível. Foto: Imagem de Penny por Pixabay
  • Ilhas Fiji: Além de desfrutar das praias paradisíacas, os viajantes podem explorar aldeias tradicionais, experimentar a culinária local e participar de cerimônias culturais. São 322 ilhas, das quais apenas 106 ainda são habitadas.
    Ilhas Fiji: Além de desfrutar das praias paradisíacas, os viajantes podem explorar aldeias tradicionais, experimentar a culinária local e participar de cerimônias culturais. São 322 ilhas, das quais apenas 106 ainda são habitadas. Foto: Creative Commons
  • Ilha dos Açores, Portugal: A ilha conta com paisagens deslumbrantes, vulcões adormecidos, lagos azuis e cascatas impressionantes. Em todas as ilhas é possível nadar em piscinas naturais aquecidas pela terra vulcânica.
    Ilha dos Açores, Portugal: A ilha conta com paisagens deslumbrantes, vulcões adormecidos, lagos azuis e cascatas impressionantes. Em todas as ilhas é possível nadar em piscinas naturais aquecidas pela terra vulcânica. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
  • Bora Bora, Polinésia Francesa: Conhecida como a "Pérola do Pacífico", a ilha é um refúgio tropical para os amantes do luxo e do romance. Suas águas turquesa e os bangalôs sobre as águas oferecem uma experiência única!
    Bora Bora, Polinésia Francesa: Conhecida como a "Pérola do Pacífico", a ilha é um refúgio tropical para os amantes do luxo e do romance. Suas águas turquesa e os bangalôs sobre as águas oferecem uma experiência única! Foto: Imagem de Thierry BEUVE por Pixabay
  • Aruba, Caribe: Com uma atmosfera vibrante e acolhedora, a ilha oferece uma variedade de atividades emocionantes, como mergulho, snorkeling e windsurf. A capital, Oranjestad, encanta com sua arquitetura colorida e lojas duty-free.
    Aruba, Caribe: Com uma atmosfera vibrante e acolhedora, a ilha oferece uma variedade de atividades emocionantes, como mergulho, snorkeling e windsurf. A capital, Oranjestad, encanta com sua arquitetura colorida e lojas duty-free. Foto: Imagem de Jolyne D por Pixabay
  • Sardenha, Itália: Localizada no Mar Mediterrâneo, essa ilha é um verdadeiro tesouro italiano. Sardenha oferece uma mistura única de arquitetura antiga, como os Nuraghes pré-históricos, e cidades pitorescas, como Alghero e Cagliari.
    Sardenha, Itália: Localizada no Mar Mediterrâneo, essa ilha é um verdadeiro tesouro italiano. Sardenha oferece uma mistura única de arquitetura antiga, como os Nuraghes pré-históricos, e cidades pitorescas, como Alghero e Cagliari. Foto: Or kriminal wikimedia commons
  • St. John, Ilhas Virgens: Uma das Ilhas Virgens Americanas, essa ilha é um refúgio tropical intocado no Caribe. A maior parte da ilha é coberta por um parque nacional, oferecendo uma experiência autêntica e preservada. As águas cristalinas são perfeitas para mergulho e snorkeling.
    St. John, Ilhas Virgens: Uma das Ilhas Virgens Americanas, essa ilha é um refúgio tropical intocado no Caribe. A maior parte da ilha é coberta por um parque nacional, oferecendo uma experiência autêntica e preservada. As águas cristalinas são perfeitas para mergulho e snorkeling. Foto: Imagem de TallGuyInc por Pixabay
  • Bali, Indonésia: A ilha conta com templos antigos, terraços de arroz em camadas e florestas tropicais. Além de relaxar nas praias de areia branca e praticar surfe, os viajantes podem explorar mercados vibrantes, desfrutar de uma culinária deliciosa e participar de cerimônias espirituais.
    Bali, Indonésia: A ilha conta com templos antigos, terraços de arroz em camadas e florestas tropicais. Além de relaxar nas praias de areia branca e praticar surfe, os viajantes podem explorar mercados vibrantes, desfrutar de uma culinária deliciosa e participar de cerimônias espirituais. Foto: Imagem de Vanda Debreceni por Pixabay
  • Moorea, Polinésia Francesa: Com suas praias de areia branca, águas cristalinas e montanhas verdejantes, Moorea oferece uma beleza natural deslumbrante. A ilha também conta com trilhas deslumbrantes, onde é possível apreciar vistas panorâmicas e cachoeiras refrescantes.
    Moorea, Polinésia Francesa: Com suas praias de areia branca, águas cristalinas e montanhas verdejantes, Moorea oferece uma beleza natural deslumbrante. A ilha também conta com trilhas deslumbrantes, onde é possível apreciar vistas panorâmicas e cachoeiras refrescantes. Foto: Imagem de xiSerge por Pixabay
  • Ilhas Maldivas: Esse arquipélago no Oceano Índico é um destino dos sonhos para os amantes de praias paradisíacas. Destino recorrente das celebridades, as Maldivas são conhecidas por seus resorts exclusivos, onde o serviço impecável e a privacidade são garantidos.
    Ilhas Maldivas: Esse arquipélago no Oceano Índico é um destino dos sonhos para os amantes de praias paradisíacas. Destino recorrente das celebridades, as Maldivas são conhecidas por seus resorts exclusivos, onde o serviço impecável e a privacidade são garantidos. Foto: Ishan - Wikimédia Commons
  • Ilha de Páscoa, Chile: A ilha é famosa por suas enigmáticas estátuas de pedra, chamadas de moais. Os visitantes ainda podem explorar vulcões extintos, praias de areia branca e a rica história da civilização Rapa Nui.
    Ilha de Páscoa, Chile: A ilha é famosa por suas enigmáticas estátuas de pedra, chamadas de moais. Os visitantes ainda podem explorar vulcões extintos, praias de areia branca e a rica história da civilização Rapa Nui. Foto: Imagem de LuisValiente por Pixabay
  • Boracay, Filipinas: A famosa White Beach Ã© o destaque da ilha, com sua faixa de areia deslumbrante e uma animada vida noturna Ã  beira-mar. Os viajantes ainda podem explorar atividades como mergulho, snorkeling e esportes aquÃ¡ticos variados.
    Boracay, Filipinas: A famosa White Beach Ã© o destaque da ilha, com sua faixa de areia deslumbrante e uma animada vida noturna Ã  beira-mar. Os viajantes ainda podem explorar atividades como mergulho, snorkeling e esportes aquÃ¡ticos variados. Foto: Alexey Komarov - WikimÃ©dia Comnons
  • Antilhas, Caribe: Indo da Flórida à Venezuela, o Arquipélago das Antilhas é um paraíso caribenho composto por diversas ilhas, cada uma com sua própria beleza e personalidade. É o destino perfeito para os amantes de sol e do mar.
    Antilhas, Caribe: Indo da Flórida à Venezuela, o Arquipélago das Antilhas é um paraíso caribenho composto por diversas ilhas, cada uma com sua própria beleza e personalidade. É o destino perfeito para os amantes de sol e do mar. Foto: Imagem de Catharina por Pixabay
  • Grand Cayman, Caribe: Essa é a maior das Ilhas Cayman, que conta com uma rica vida marinha, incluindo as famosas arraias nas águas rasas da Stingray City. Tem também o encantador Cayman Turtle Center, um centro de pesquisa e proteção de tartarugas.
    Grand Cayman, Caribe: Essa é a maior das Ilhas Cayman, que conta com uma rica vida marinha, incluindo as famosas arraias nas águas rasas da Stingray City. Tem também o encantador Cayman Turtle Center, um centro de pesquisa e proteção de tartarugas. Foto: rh43 - Wikimédia Commons
  • Bahamas, Caribe: Composta por mais de 700 ilhas e ilhotas, as Bahamas oferecem uma variedade de atividades para os visitantes, desde mergulho em recifes de coral exuberantes até passeios de barco pelas águas cristalinas.
    Bahamas, Caribe: Composta por mais de 700 ilhas e ilhotas, as Bahamas oferecem uma variedade de atividades para os visitantes, desde mergulho em recifes de coral exuberantes até passeios de barco pelas águas cristalinas. Foto: Lauren_vdM por Pixabay
  • Palawan, Filipinas: Esse é um tesouro escondido conhecido por suas paisagens de tirar o fôlego. Com um mar repleto de vida e formações de calcário impressionantes, como as Ilhas Bacuit e o Rio Subterrâneo de Puerto Princesa, Palawan é um paraíso na terra.
    Palawan, Filipinas: Esse é um tesouro escondido conhecido por suas paisagens de tirar o fôlego. Com um mar repleto de vida e formações de calcário impressionantes, como as Ilhas Bacuit e o Rio Subterrâneo de Puerto Princesa, Palawan é um paraíso na terra. Foto: Imagem de Jer Rey por Pixabay
  • Nosy Be, Madagascar: A ilha é conhecida por sua biodiversidade marinha, florestas tropicais, plantações de baunilha e uma rica cultura local. O lugar é famoso por abrigar os menores sapos do mundo, além de espécies variadas de camaleões e tartarugas.
    Nosy Be, Madagascar: A ilha é conhecida por sua biodiversidade marinha, florestas tropicais, plantações de baunilha e uma rica cultura local. O lugar é famoso por abrigar os menores sapos do mundo, além de espécies variadas de camaleões e tartarugas. Foto: Imagem de Agnieszka por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay