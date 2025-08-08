Estátuas com formatos ‘estranhos’ viram atração turística pelo mundo

A escultura do tubarão de fibra de vidro, de 7,5m de comprimento, invadindo uma casa em Oxford, na Inglaterra, foi criada em 1986, sem permissão, como protesto pela burocracia nas construções. Em fevereiro de 2022, o dono Bill Hanson-Heine (após 6 anos de batalha judicial) ganhou o direito de manter a estátua. Foto: Reprodução do site g1.globo.com/Noticias/PlanetaBizarro Reprodução