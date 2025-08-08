Fé e herança: as inúmeras Relíquias do Cristianismo

COROA DE ESPINHOS - A coroa que Jesus teria usado durante a crucificação foi levada para Constantinopla e posteriormente transferida para a França, sob o rei Luís IX. Atualmente, está guardada na Notre-Dame de Paris, embora temporariamente em local seguro após o incêndio de 2019. A relíquia foi descoberta entre as relíquias de Jerusalém e é uma das mais veneradas do Cristianismo por simbolizar o sacrifício e sofrimento de Cristo. Foto: Reprodução/Redes Sociais