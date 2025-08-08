Verona, cidade inspiração para o romantismo e cenário clássico de ‘Romeu e Julieta’

Com o tempo, Verona passou a investir no turismo voltado para a lembrança de Romeu e Julieta. E o principal ponto de atração da cidade é a Casa de Julieta, na Vila Cappello. O imóvel tem uma sacada que é lembrada pelos fãs da obra: ali Julieta vê Romeu declamar juras de amor. Foto: Imagem de TaniaSTS por Pixabay