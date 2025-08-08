Flipar
Árvore de tronco avermelhado é símbolo do Brasil; conheça suas peculiaridades
A Ã¡rvore se tornou oficialmente um sÃmbolo nacional em 7 de dezembro de 1978, por meio da Lei nÂº 6607. Foto: Youtube/ Ribamar GuimarÃ£es "o Bom Maranhense"
Com o nome científico de Paubrasilia echinata, o pau-brasil também é chamado de arabutã, ibirapiranga , pau-de-tinta, pau-pernambuco e pau-rosado. Foto: Der Kolonist - WIKIMEDIA COMMONS
Ele é uma árvore leguminosa nativa da Mata Atlântica que se espalha do Nordeste até o Sudeste do Brasil. Foto: Mauroguanandi wikimedia commons
O pau-brasil está presente numa ampla extensão que abrange Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Foto: Reprodução TV Globo
A árvore alcança entre 10 e 15 metros de altura. Tem casca de coloração cinza, num tom escuro, e um tronco reto. Foto: Jani Pereira wikimedia commons
As flores têm quatro pétalas amarelas e uma menor, vermelhs. No centro ficam 10 estames e um pistilo, que é a parte reprodutiva da flor. Foto: M. A. P. Accardo Filho. wikimedia commons
Nos ramos que ficam bem cheios, as flores formam arranjos bonitos que se destacam na paisagem. E essas flores são bastante aromáticas. Bonitas e cheirosas. Foto: Reprodução TV Globo
Os frutos são vagens que têm espinhos, o que acaba afastando pássaros. E as sementes são soltas quando o fruto é torcido, facilitando a dispersão Foto: Reprodução TV Globo
Apesar de sua importância, o pau-brasil está na lista do Ibama de espécies ameaçadas de extinção. Sua condição é considerada "vulnerável". Foto: Afren - wikimedia commons
A União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais também aponta o risco para o pau-brasil. A árvore está na categoria "em perigo". Foto: Imagem de sierramurray por Pixabay
O município de São Lourenço da Mata, em Pernambuco, é considerado a capital nacional do pau-brasil. Foto: Portal da Copa/ME wikimedia commons
50 mil mudas da espécie foram plantadas na Estação Ecológica de Tapacurá, que pertence à Universidade Federal Rural de Pernambuco. Foto: Mozart Souto FlickR
Também fica em Pernambuco um museu dedicado à preservação da memória do pau-brasil, no município de Glória do Goitá. Estudantes podem aprender sobre a árvore e a madeira nobre que ela representa. Foto: Reprodução TV Globo
O pau-brasil é considerado a árvore ideal para a fabricação de arcos para instrumentos musicais.Mas, por ser protegida por lei, a árvore não pode ser cortada nas florestas. Foto: wikimedia commons Jo Dusepo
O tronco avermelhado do pau-brasil, como mostra esse exemplar que fica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, revela sua característica mais chamativa: uma espécie de corante natural . Foto: Mauroguanandi - wikimedia commons
Durante séculos, a espécie de 'tinta' vermelha naturalmente proveniente da árvore tornou o pau-brasil um recurso de grande valor. Seu corante era usado para a confecção de roupas. Foto: Museu Glória do Goitá - pau-brasil- Reprodução TV Globo
O vermelho era a cor das vestimentas de reis, rainhas, papas, bispos. Predominou na nobreza e na cúpula religiosa por centenas de anos, o que impulsionou a exploração do pau-brasil. Na foto, o Papa Clemente XIII (1536- 1605) Foto: Domínio público