Flipar
Moda, magia e McLanche Feliz: sobremesas temáticas da Hello Kitty chegam ao Méqui
No McLanche Feliz, os consumidores encontrarão uma coleção exclusiva de 10 pelúcias da Hello Kitty, cada uma com trajes únicos e criativos inspirados no universo da moda e do lifestyle. Entre as versões estão Hello Kitty Sereia, Surf, Vestido Violeta e até uma edição especial como Anfitriã do McDonald’s, homenageando os colaboradores da rede. Foto: Divulgação
As sobremesas do Méqui ganharam um toque lúdico com o tema Hello Kitty, incluindo Sundae, Top Sundae e McColosso, todos com baunilha, cobertura de tutti frutti e confeitos cor-de-rosa. O McCafé entrou na campanha com o Donut, decorado com cobertura rosa de morango e confeitos de glacê branco. Tudo foi pensado para trazer um toque lúdico e harmonizar com os cafés da rede. Foto: Divulgação
Segundo Ilca Sierra, diretora de Marketing do McDonald’s Brasil, a campanha foi criada para lançar uma "trend" que une duas marcas mundialmente reconhecidas, celebrando sabor, visual e uma experiência divertida. Foto: Divulgação
A icônica personagem Hello Kitty completou 51 anos em março de 2025. Afinal, ela foi criada em 1974 pela empresa japonesa Sanrio. Foto: Reprodução Facebook POP MART
Mais especificamente, a personagem foi idealizada pela designer da Sanrio, a japonesa Yuko Shimizu. Foto: Georges Seguin /Wikimédia Commons
Um ano depois da criação, Yuko Shimizu deixou a empresa e foi substituída pela designer Setsuko Yonekubo, que assumiu a Hello Kitty por cinco anos até 1980, quando Yuko Yamaguchi (foto) assumiu. Ela está na liderança da marca até hoje. Foto: reprodução
Apesar da aparência de gata, Hello Kitty não é um animal como muitos pensam, mas sim uma personificação de alguém real. Foto: Flickr Jay Tilston
Por isso, quando criou a personagem, a empresa japonesa estabeleceu que ela seria uma menina britânica de 3ª série do signo de Escorpião. Foto: Divulgação
O design simplista da personagem -- sem boca e com um laço vermelho -- ajudaram a torná-la um ícone versátil e atemporal. Foto: Divulgação
Apesar de ser uma personagem sem boca, a Hello Kitty consegue expressar uma variedade de emoções e personalidades por meio de suas diferentes poses e dos acessórios. Foto: Reprodução Facebook POP MART
A Hello Kitty é conhecida por seu estilo kawaii, que significa "fofo" ou "bonitinho" em japonês. A personagem tem uma irmã gêmea chamada Mimmy, além de outros amigos e familiares como My Melody, Kuromi e Keroppi. Foto: Divulgação
Em 2010, a empresa japonesa transformou a personagem em um fenômeno global de marketing, avaliado em 6 bilhões de dólares anualmente. Em 2014, esse valor chegou a 8 bilhões de dólares anuais. Foto: Divulgação
Em junho de 2025, a Sanrio, dona da Hello Kitty, superou a maior empresa do Japão, a Toyota, em volume de negociações de ações no mês passado. Um total de 14,6 bilhões de dólares em ações da Sanrio foram negociados em maio na Bolsa de Tóquio. Foto: Imagem de Markus por Pixabay
Desde 2019, aliás, a Hello Kitty ostenta a marca de segunda franquia de mídia mais valiosa de todos os tempos, gerando 80 bilhões de dólares em vendas de varejo ao longo da vida, ficando atrás apenas de Pokémon. Foto: Reprodução Facebook POP MART
A personagem se tornou uma das mais queridas e icônicas não só do Japão, mas do mundo todo. Foto: Imagem de Vinson Tan ( ? ? ? ) por Pixabay
Sua imagem aparece em uma ampla variedade de produtos licenciados, desde roupas e acessórios até itens de papelaria e utensílios domésticos. Foto: reprodução youtube
A Sanrio já promoveu a Hello Kitty até em avião comercial, um Airbus A330-200 a jato, denominado "Hello Kitty Jet". Foto: derivative work/Wikimédia Commons
A personagem também já foi alvo de parcerias com marcas de luxo, como a Simmons Jewelry Co. e a Louis Vuitton, que lançou um carro, chamado "Hello Kitty Mini". Foto: Takeaway /Wikimédia Commons
A personagem também já estrelou desenhos animados, filmes, videogames e até mesmo shows musicais. Foto: Reprodução Youtube
Em março de 2024, em comemoração aos 50 anos da Hello Kitty, cinquenta artistas brasileiros foram selecionados para colaborarem no preparo de uma estátua da personagem. O "Hello Kitty Parade" foi promovido pela Sanrio Brasil, responsável pelos direitos da personagem. Foto: Instagram @iannacconearts
Uma das artistas foi a designer Ana Carolina Iannaccone, de Florianópolis (SC). Ela viajou a São Paulo, já que as obras estavam concentradas na Estação Barra Funda da CPTM. "A Hello Kitty fez parte da minha infância. Corri para participar. Fui selecionada e fiquei feliz demais". Foto: Instagram @iannacconearts
No evento, as pinceladas deveriam ser feitas em uma escultura da Hello Kitty de fibra de vidro, com dimensões de 110 cm de altura, 30 cm de base e 100 cm de diâmetro. Foto: divulgação
