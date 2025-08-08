Moda, magia e McLanche Feliz: sobremesas temáticas da Hello Kitty chegam ao Méqui

As sobremesas do Méqui ganharam um toque lúdico com o tema Hello Kitty, incluindo Sundae, Top Sundae e McColosso, todos com baunilha, cobertura de tutti frutti e confeitos cor-de-rosa. O McCafé entrou na campanha com o Donut, decorado com cobertura rosa de morango e confeitos de glacê branco. Tudo foi pensado para trazer um toque lúdico e harmonizar com os cafés da rede. Foto: Divulgação