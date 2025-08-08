Flipar
Colorida, refrescante e as crianças adoram: veja a origem da gelatina
A gelatina é uma substância translúcida, incolor ou amarelada, praticamente insípida e inodora. Ela se pode obter fervendo certos produtos animais (vaca e porcos), como ossos, pele e outras partes com tecido conectivo. Foto: tacowitte from Holland wikimedia commons
Na indústria, a gelatina é utilizada em determinados cosméticos, para a cobertura das cápsulas de produtos farmacêuticos. Também pode ser usada na medicina, como estabilizante ou espessante. Foto: Judgefloro - wikimedia commons
Existem diferenças entre a gelatina encontrada em supermercados e aquelas vendidas em casas de suplemento. Afinal, a segunda contém colágeno em sua forma pura, enquanto a primeira tem uma menor quantidade da substância. Foto: Judgefloro wikimedia commons
O cientista francês Henri Braconnot descobriu que o colágeno presente nos tecidos animais se transformava em gelatina quando submetido a altas temperaturas. Foto:
A gelatina começou a ser usada na gastronomia no século XVII, quando os chefs descobriram sua capacidade de formar sobremesas leves e refrescantes. No século XIX, esse produto se tornou mais acessível e começou a ser comercializada em pó. Foto: Sebleouf - wikimedia commons
O processo inicial é a retirada dessas raspas de pele. Ele é composto de grandes equipamentos e recipientes, que fervem os tecidos, com mistura de água e vinagres. Foto: ProjectManhattan - wikimedia commons
Na sequência, temos as etapas de extração, filtragem, concentração, esterilização, secagem e moagem. Por meio de uma centrífuga, o colágeno se move nesse processo para iniciar o processo de purificação. Foto: SKopp - wikimedia commons
Para esse processo, são utilizados micro filtros cerâmicos, que sob enorme pressão, transformam esse colágeno em uma solução límpida e com a retirada dos sais presentes. Foto: Imagem de Lebensmittelfotos por Pixabay
Na concentração, a gelatina é brevemente aquecida para matar germes remanescentes e estabilizá-la para novo armazenamento. Esse concentrado é resfriado e pressionado através de um disco perfurado. Cai numa esteira transportadora e seca lentamente. Foto: Imagem de wufuquan por Pixabay
Essa solução é, então, dissolvida em pó, que pode ser adicionado a líquidos que contribuem para lhe dar a característica do alimento, conhecida pela população. Foto: Imagem de Monfocus por Pixabay
De acordo com a ciência, se dissolver a gelatina em pó em água fria, ela fica hidratada. Por outro lado, se a mistura for em água quente, as moléculas começam a se esticar e se soltar. Foto: Jennifer Hasegawa - wikimedia commons
Diante disso, caso coloque a mistura na geladeira, essa moléculas, totalmente hidratadas, se unem e transformam o líquido na gelatina. Foto: Jacklee - wikimedia commons
Ela é conhecida por ser rica em colágeno, a proteína mais abundante em nosso corpo e responsável pela saúde dos ossos, cartilagens, cabelo, unhas e pele. Foto: Rc1959 - wikimedia commons
No entanto, ela é um produto industrializado e, dependendo do tipo, rica em corantes, aromatizadores e outros aditivos químicos. Além disso, possui outros ingredientes artificiais, que podem desencadear alergias e irritações no estômago. Foto: Fabian Köster wikimedia commons
As opções encontradas nos supermercados, portanto, têm uma quantidade muito pequena de colágeno e, por isso, não proporcionam esse ganho ao organismo. É também um produto de baixa caloria e baixo teor de gordura. Foto:
Isso sem falar que ele tem pouco valor nutritivo, pois não conta com nenhum ingrediente que possa ser considerado alimento de verdade. Assim, a gelatina ganha o título de produto alimentício. Foto: Imagem de lauravalentini por Pixabay
Contudo, não é preciso retirar a gelatina totalmente do cardápio. Ela pode ser ingerida em pequenas quantidade, sem oferecer riscos à saúde. Foto: Lucerito Corrales wikimedia commons
A gelatina se tornou uma sobremesa bastante consumida pelos brasileiros. Ela, em diferentes sabores (mosaico), pode ser associada ao creme de leite, que ganha uma consistência gelatinosa. Foto: Judgefloro - wikimedia commons
Ágar-ágar é uma gelatina derivada de algas marinhas vermelhas que é usada na culinária, medicina, indústria e laboratório, sendo rica em fibras e uma boa opção para os veganos. Foto: Peachyeung316 wikimedia commons
