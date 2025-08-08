É leve e cai muito bem: saiba como preparar um chá perfeito!

Se fizer chá de alguma raiz, como gengibre, ela deve estar na água durante a fervura, para que as propriedades sejam extraídas. Tome o chá logo após o preparo ou EM ATÉ 10 horas. Depois, as propriedades se perdem e o efeito desejado não é alcançado. Foto: Divulgação/Receita de Vó