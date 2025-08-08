Alô, diretoria! Um ano depois, saiba como acelera a versão empresária de Rubens Barrichello

Assine
  • Em abril do ano passado, ele tornou-se diretor não-executivo da SOFTWISS para a América Latina, com foco em conectar a marca às comunidades tecnológica e esportiva. Desde então, tem promovido encontros estratégicos e diálogos sobre excelência profissional. Essa parceria evoluiu para uma relação multidimensional com base em negócios.
  • Nos últimos 12 meses, Rubens liderou ações para aproximar do público a líder global em tecnologia para iGaming. E sempre de forma genuína. Um dos destaques foi o Family Track Day, realizado em um autódromo na França. Lá, ele, sua família e parceiros da marca viveram momentos especiais e marcantes.
  • A conexão também se fortaleceu em ações solidárias. Diante das enchentes que assolaram o Sul do Brasil, Rubens teve papel ativo na campanha Help Brazil. A iniciativa foi organizada pela SOFTWISS com apoio da comunidade global de iGaming.
  • A campanha arrecadou fundos e ofereceu suporte logístico às vítimas das enchentes, reforçando o compromisso da marca e de Rubens com causas sociais. O impacto foi além dos negócios, alcançando toda a comunidade.
  • Durante o projeto SOFTWISS Excellence Talks, Rubens Barrichello compartilhou aprendizados de sua trajetória e reflexões sobre a busca contínua pela excelência. O evento destacou o valor do desenvolvimento pessoal e profissional dentro da empresa.
  • A família, parte essencial da vida de Rubinho, também se uniu à parceria. Em 2025, seu filho Eduardo Barrichello passou a representar a marca no Campeonato Mundial de Endurance (WEC), reforçando os laços entre esporte e legado familiar.
  • No início deste segundo ano de parceria, Rubens Barrichello foi o palestrante principal da empresa em um evento intitulado “Success is Who You Race With” ("Sucesso é com quem você corre"). O piloto trouxe, assim, reflexões sobre liderança, consistência e a importância de estar cercado por pessoas que compartilham seus valores.
  • "Para ser um vencedor, é preciso ser consistente, trabalhar duro todos os dias e estar cercado por pessoas que que acreditam nos mesmos princípios", destacou Rubens Barrichello em sua palestra. A fala foi recebida com entusiasmo por líderes do setor e fãs do automobilismo presentes no evento.
  • O anúncio da parceria em 2024 aconteceu dois meses após Rubens Barrichello compartilhar nas redes sociais a perda de seu cachorro, causada pela ingestão de bitucas de cigarro. O piloto aproveitou o momento para conscientizar sobre os riscos do descarte inadequado de resíduos.
  • Essa não foi a primeira vez que Rubens Barrichello atuou fora das pistas. Em outubro de 2023, ele participou de uma campanha do governo de São Paulo sobre segurança no trânsito, com o slogan: "Acelerar nas pistas é esporte. Nas ruas, nem pensar".
  • Mesmo com novos rumos profissionais, Barrichello segue ativo nas pistas. Ele participou de etapas da Stock Car, categoria na qual já conquistou dois títulos: em 2014 e 2022.
  • Em novembro de 2024, Rubens revelou que aceitaria retornar à Fórmula 1 como companheiro de Fernando Alonso na Aston Martin. Aos 52 anos, ele se tornaria o sétimo piloto mais velho da história da categoria. "Se Fernando quiser que eu seja seu companheiro de equipe, estarei preparado", declarou o brasileiro na ocasião.
  • Como podemos notar, Rubens Barrichello transcende o automobilismo e mantém forte conexão com o público brasileiro, pela sua trajetória inspiradora e valores pessoais. O Flipar relembra momentos marcantes e curiosidades da carreira do piloto, que segue acelerando dentro e fora das pistas.
  • Um dos momentos mais tristes da história do Brasil foi a morte de Ayrton Senna, um dos maiores ídolos da esporte no país, em 1º de maio de 1994, em acidente durante o GP de San Marino, na Itália.
  • Porém, poucas pessoas lembram que quase aconteceu uma outra tragédia durante os treinos de sexta-feira, que antecederam a corrida. E Rubens Barrichello foi o personagem.
  • Rubens sofreu o pior acidente de sua trajetória no automobilismo, quando seu carro decolou após tocar numa zebra, bater na barreira de pneus e depois nas telas de proteção, antes de capotar.
  • Em 2000, após mostrar grande desempenho na Stewart, Barrichello é contratado para correr pela lendária Ferrari, ainda considerada a maior equipe de automobilismo de todos os tempos.
  • Na escuderia italiana ele foi duas vezes vice-campeão mundial e também venceu nove Grandes Prêmios, entre eles o primeiro de sua carreira, que foi o GP da Alemanha de 2000.
  • Durante o Grande Prêmio da Áustria de 2002 ocorreu um dos momentos mais marcantes e difíceis de lidar na carreira do piloto brasileiro na sua carreira.
  • Isso porque ele liderava a prova e entregou a posição da corrida para Schumacher, seu companheiro de equipe. A ordem foi da própria equipe e Rubens fez questão de deixar o alemão ficar na frente justamente nos últimos metros da corrida.
  • A frase marcante foi do narrador Cléber Machado, que falou “Hoje não, hoje não … hoje sim", com enorme decepção.
  • Depois de defender a Ferrari por seis anos, Barrichello foi para a Honda, em 2006.
  • Foram três anos na equipe japonesa e nesse período subiu ao pódio apenas uma vez, sendo assim anos difíceis para o piloto brasileiro.
  • A trajetória do competidor brasileiro na Fórmula 1 começou em 1993.
  • Para quem gosta de nÃºmeros, Rubinho percorreu 14463 voltas na elite do automobilismo.
  • Ao todo, foram 325 corridas disputadas, um número que foi recorde na modalidade por muito tempo.
  • A primeira vitória aconteceu no dia 31 de julho de 2000, um dia inesquecível para Rubens Barrichello.
  • Ao longo de sua carreira, Rubinho conquistou 11 vitórias, sendo um dos mais importantes de sua época.
  • Além das vitórias, o piloto brasileiro também tem em sua carreira 14 pole positions.
  • Outra marca pra lÃ¡ de marcante em sua trajetÃ³ria na FÃ³rmula 1 sÃ£o os 68 pÃ³diuns. Ou seja, em quase 70 corridas ele esteve entre os 3 melhores.
  • Vale destacar que o piloto brasileiro esteve em 19 temporadas na fórmula 1.
  • Muita gente só valoriza quem é campeão, mas como não elogiar e prestigiar o ex-piloto, que por duas vezes foi vice-campeão mundial (2002 e 2004).
  • Depois que se aposentou da Fórmula 1, Rubinho entrou de cabeça em novos desafios na carreira e, ente eles, sagrou-se bicampeão da Stock Car, em 2014 e 2022.
