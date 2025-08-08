Flipar
Assassinato da atriz Sharon Tate chocou o mundo
Os assassinatos foram cometidos na casa de Sharon, localizada na Cielo Drive, e ficaram conhecidos como os Assassinatos Tate-LaBianca. Além de Sharon, perderam a vida naquela noite o cabeleireiro Jay Sebring, o roteirista Wojciech Frykowski, a milionária Abigail Folger e o vigia Steven Parent, que estavam na residência de Tate. Foto: reprodução globonews
Todos foram brutalmente espancados, esfaqueados e baleados, com o sangue das vítimas usado para escrever palavras como "Pig" (porco) e "Helter Skelter (sem tradução exata)" nas paredes da casa. Foto: California Department of Corrections and Rehabilitation - Wikimédia Commons
O líder da seita, Charles Manson, convenceu seus seguidores de que ele era uma figura messiânica e pregava uma teoria distorcida sobre uma guerra racial iminente. Manson acreditava que os assassinatos iriam desencadear um conflito entre brancos e negros, o que ele chamou de "Helter Skelter", nome de uma música famosa dos Beatles. Foto:
Ele usou a música dos Beatles, de 1968 (do "Álbum Branco"), para justificar sua visão apocalíptica, manipulando psicologicamente seus seguidores. Para Manson, matar os inocentes era uma maneira de incitar esse caos, e ele acreditava que, ao fazer isso, poderia ascender ao poder. Foto: reprodução globonews
Os responsáveis pelas mortes eram jovens seguidores de Manson, entre eles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel e Leslie Van Houten (foto). Eles eram parte de uma seita maior, com mais de 100 membros, que viviam em um rancho nos arredores de Los Angeles. Foto: reprodução tv globo
O rancho, de propriedade de um homem idoso, George Spahn, foi o cenário de muitas das pregações e práticas de Manson, que envolviam drogas como LSD e orgias, além de ensinamentos de caráter messiânico e distorcido. Foto:
Manson controlava suas seguidoras com promessas de sobrevivência durante a guerra racial que ele acreditava estar por vir. Foto: reprodução globonews
Este crime, aliás, serviu de inspiração para o filme "Era uma vez em Hollywood" (2019), do diretor Quentin Tarantino. O longa, porém, reconstruiu a história de maneira ficcional, alterando inclusive o desfecho do caso. Brad Pitt e Leonardo DiCaprio estrelam o filme. Foto:
O assassinato de Sharon Tate e amigos não foi o único crime cometido pela seita. No dia seguinte, Leno e Rosemary LaBianca também foram assassinados com 41 facadas, em uma tentativa de continuar com o plano de Manson. Foto: domínio público
Os LaBianca foram amarrados pelo próprio Manson, mas as facadas foram dadas por seus seguidores. Manson queria criar um cenário de caos e violência para colocar em prática sua visão apocalíptica e, ao mesmo tempo, fazer com que os crimes parecessem ser cometidos por afro-americanos. Foto: domínio público
O caso foi investigado com grande repercussão midiática. Manson e seus seguidores foram julgados e, inicialmente, condenados à morte. Foto: reprodução globonews
No entanto, a sentença foi alterada para prisão perpétua após a moratória à pena de morte na Califórnia. Manson, que havia se tornado uma figura cultuada por seus seguidores, foi condenado por incitar os assassinatos, mesmo sem ter fisicamente cometido os crimes. Foto: domínio público
Seus seguidores, como Leslie Van Houten, Tex Watson e Susan Atkins, também foram sentenciados à prisão perpétua por sua participação ativa nos assassinatos. Foto: domínio público
O caso de Manson foi um marco na história criminal dos Estados Unidos e trouxe à tona os perigos do extremismo e da manipulação psicológica. Foto: wikimedia commons Tony Webster
Manson morreu na prisão em 2017, mas seu nome e os horrores que ele e seus seguidores causaram continuam sendo uma lembrança sombria da capacidade humana para o mal quando combinada com ideologias distorcidas e manipulação. Foto: domínio público
Já Leslie Van Houten, uma das seguidoras de Manson, deixou a prisão em julho de 2023. Foram mais de 50 anos de cadeia para ela. Foto: reprodução youtube
Ela se encontrava presa na Califórnia por seu envolvimento em dois homicídios. O Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia emitiu uma declaração informando que Van Houten "foi liberada para supervisão de liberdade condicional". Foto: reprodução tv globo
Leslie foi liberada em uma cidade próxima de Los Angeles e encaminhada para um alojamento provisório, uma instituição de reabilitação, onde reaprendeu tarefas básicas como dirigir, fazer compras em um supermercado e usar um cartão de débito. Foto: reprodução globonews
A história de Sharon Tate, uma atriz promissora, e das outras vítimas é um lembrete trágico dos danos que cultos como o de Manson podem causar e dos horrores que o fanatismo pode gerar. Foto: Divulgação
