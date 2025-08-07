Flipar
Juliana Paes volta a ser rainha de bateria da Viradouro após 17 anos
Nesse sentido, a apresentação oficial da atriz à comunidade está marcada para o dia 30 de agosto, na quadra da escola, em Niterói. Em 2026, a escola será a terceira a entrar na Marquês de Sapucaí na segunda-feira de carnaval (16 de fevereiro). Foto: Reprodução do Instagram @julianapae
Uma das rainhas de bateria mais emblemáticas da história da Viradouro, a atriz se mostrou emocionada com o retorno e ao ver o projeto para 2026. Vale lembrar que ela era da comunidade de Niterói e estava no início da carreira. Foto: Reprodução do Instagram @julianapae
Ciça, personagem icônico do carnaval carioca, será o grande homenageado da agremiação no Carnaval de 2026. Consagrado na Unidos de São Carlos, atual Estácio de Sá, com o troféu de 1992, o mestre de bateria conquistou dois títulos pela escola de Niterói, em 2020 e 2024. Foto: Reprodução do Instagram @carnaval.rj
No Carnaval de 2004, Juliana Paes substitui Luma de Oliveira à frente da bateria da Viradouro. Ao lado de Ciça, fez uma dobradinha de sucesso e marcou seu nome na agremiação. Foto: - Divulgação
"Eu estou de volta para minha casa, Viradouro. Um pedido do Mestre Ciça é uma ordem e meu coração, mais uma vez, vai bater mais forte no ritmo do nosso furacão vermelho e branco", escreveu Juliana. Foto: - divulgação
"Tudo para homenagear nosso amigo Mestre Ciça, que vai brilhar como tema da Escola na Sapucaí. Já tô arrepiada só de imaginar" , vibrou a atriz. Foto: Divulgação
Um dos momentos mais emblemáticos desta parceria foi em 2007. No enredo sobre jogos, a bateria de Mestre Ciça e da rainha Juliana Paes fez uma movimentação inédita e inesquecível ao subir em uma carro alegórico, que representava peças de Xadrez. Foto: Divulgação
Depois de deixar o cargo, Juliana chegou a desfilar com camisa da diretoria nos momentos em que a escola estava no Acesso. Além disso, esteve na comissão de frente no carnaval de 2015, quando a agremiação de Niterói retornou ao Grupo Especial. Foto: Divulgação
Além disso, Juliana Paes foi rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio nos carnavais de 2018 e 2019, passando a coroa para Paolla Oliveira em 2020. Foto: Divulgação
Nascida em 26 de março de 1979, Juliana Paes começou como modelo e figurante, incluindo participações em "Malhação", sobretudo na temporada de 1998. Foto: Reprodução do Instagram @julianapae
Ã? a filha mais velha da dona de casa Regina Couto Paes e do policial militar Carlos Henrique Paes. AlÃ©m disso, tem trÃªs irmÃ£os: Rosana, Mariana e Carlos Henrique JÃºnior. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Dois anos depois, chamou a atenção ao interpretar a empregada Ritinha, na novela das 20h, "Laços de Família", em 2000, do autor Manoel Carlos. Foto: Divulgação
Em "O Clone", interpretou a alpinista social Karla, antes de se destacar de vez na teledramaturgia brasileira. Foi em Celebridade, de Gilberto Braga, como Jaqueline Joy, que a atriz mostrou também um viés para a comédia e iniciou sua parceria com Deborah Secco. Foto: Divulgação
Na sequência da carreira, chamou a atenção como Creuza, uma falsa beata, que tentava seduzir os homens, enganando a todos, na novela "América", em 2005, de Glória Perez. No ano seguinte, foi uma das protagonistas de "Pé na Jaca", de Carlos Lombardi. Foto: - Divulgação
Em 2009, a atriz ganhou sua primeira protagonista, a indiana Maya Meetha, na novela Caminho das Índias, novamente de Glória Perez, sendo bastante elogiada pela crítica especializada. Foto: Divulgação
A beleza de Juliana Paes voltou a ser explorada, desta vez no remake de "Gabriela", adaptação do romance homônimo de Jorge Amado. Em cena, ela viveu a personagem principal, que foi interpretada por Sônia Braga em 1975. Foto: Divulgação
Entre 2015 e 2022, Juliana conquistou o público e a crítica interpretando mulheres de personalidade forte, como a empresária Carolina Castilho em "Totalmente Demais", de 2015. Foto: - Reprodução do Instagram @carnaval.rj
A atriz se destacou ao interpretar a explosiva Bibi Perigosa, mulher que se envolve no mundo do tráfico, inspirada na vida real de Fabiana Escobar, em A Força do Querer, de Glória Perez. Foto: Divulgação
Voltou a ser protagonista na novela das 21h, "A Dona do Pedaço", de Walcyr Carrasco, como a carismática vendedora de bolos Maria da Paz. Foto: Divulgação
A atriz tambÃ©m esteve presente no remake global de "Pantanal", novela da extinta TV Manchete, como a selvagem Maria MarruÃ¡. Em "Renascer", foi a personagem Jacutinga no reboot. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Em março de 2022, a atriz alterou seu contrato com a Globo, depois de 21 anos, que deixou de ser fixo para ser por obra. No cinema, também esteve no clássico "Dona Flor e seus dois maridos", romance do escritor brasileiro Jorge Amado, publicado em 1966. Foto: Divulgação
Ainda no cinema, interpretou Ivana em "Amor sem medidas". Uma advogada que se apaixona por Ricardo, um divertido cardiologista. Apesar da conexão, a diferença de altura se torna um problema em uma trama recheada de reflexões sobre o assunto. Foto: Divulgação
"PedaÃ§o de Mim" Ã© uma minissÃ©rie brasileira da Netflix que conta a histÃ³ria de Liana, vivida por Juliana Paes, que descobre estar grÃ¡vida de gÃªmeos de pais diferentes apÃ³s um evento traumÃ¡tico. TambÃ©m esteve em "Vidas Bandidas", minissÃ©rie brasileira produzida pela Disney+. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Por fim, em 9 de setembro de 2008, Juliana se casou com o empresário Carlos Eduardo Baptista, com quem teve dois filhos. Pedro, nascido em 2010, e Antônio, de 2012. Quanto à religião, Paes declara ter sido criada na umbanda. Foto: Divulgação