Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Morango é versátil e delicioso, mas exige atenção; entenda o motivo

FL
Flipar
  • O morango , originário da Europa, na verdade é considerado um pseudofruto (termo que se refere ao fruto oriundo de uma só flor).
    O morango , originário da Europa, na verdade é considerado um pseudofruto (termo que se refere ao fruto oriundo de uma só flor). Foto: Imagem de Jorge Lujan por Pixabay
  • Existem várias espécies de morango, sendo a fragaria a mais comum, cultivada em várias partes do mundo.
    Existem várias espécies de morango, sendo a fragaria a mais comum, cultivada em várias partes do mundo. Foto: Imagem de Filip Filipovi? por Pixabay
  • O morango é uma fruta rica em vitamina C, A, E, B5 e B6, além de potássio, cálcio, ferro, selênio e magnésio.
    O morango é uma fruta rica em vitamina C, A, E, B5 e B6, além de potássio, cálcio, ferro, selênio e magnésio. Foto: Imagem de Peter por Pixabay
  • O morango possui poucas calorias e contém boa concentração de água e fibras, o que ajuda a aumentar a sensação de saciedade entre as refeições.
    O morango possui poucas calorias e contém boa concentração de água e fibras, o que ajuda a aumentar a sensação de saciedade entre as refeições. Foto: Imagem de Petra por Pixabay
  • Os morangos também são ricos em flavonoides, importantes agentes antioxidantes no organismo dos seres humanos.
    Os morangos também são ricos em flavonoides, importantes agentes antioxidantes no organismo dos seres humanos. Foto: Imagem de Petra D. por Pixabay
  • O consumo do morango ajuda a diminuir o colesterol, melhorar a capacidade cognitiva e prevenir doenças como Alzheimer e câncer.
    O consumo do morango ajuda a diminuir o colesterol, melhorar a capacidade cognitiva e prevenir doenças como Alzheimer e câncer. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • Além disso, o morango equilibra os níveis de açúcar no sangue, sendo uma fruta ideal para incluir nas dietas para baixar o peso e controlar a diabetes.
    Além disso, o morango equilibra os níveis de açúcar no sangue, sendo uma fruta ideal para incluir nas dietas para baixar o peso e controlar a diabetes. Foto: Imagem de hartono subagio por Pixabay
  • O morango também auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo e no processo de cicatrização de ferimentos, além de ter ação anti-inflamatória.
    O morango também auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo e no processo de cicatrização de ferimentos, além de ter ação anti-inflamatória. Foto: Imagem de Petra por Pixabay
  • Além desses benefícios, ainda controla a pressão arterial, regula o açúcar no sangue, ajuda a manter a pele firme e ajuda no fortalecimento do sistema imunológico.
    Além desses benefícios, ainda controla a pressão arterial, regula o açúcar no sangue, ajuda a manter a pele firme e ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. Foto: Imagem de Tikovka1355 por Pixabay
  • No entanto, antes de consumir a fruta, é importante lavar e desinfetar bem o morango, pois é um dos alimentos que mais recebem agrotóxicos.
    No entanto, antes de consumir a fruta, é importante lavar e desinfetar bem o morango, pois é um dos alimentos que mais recebem agrotóxicos. Foto: Imagem de Dmitriy por Pixabay
  • Por ser muito frágil e sensível, exige um controle maior para combater as pragas. Além disso, os pequenos furinhos facilitam o acúmulo de resíduos químicos.
    Por ser muito frágil e sensível, exige um controle maior para combater as pragas. Além disso, os pequenos furinhos facilitam o acúmulo de resíduos químicos. Foto: Imagem de romanov por Pixabay
  • Essa fruta pode ser consumida de diferentes maneiras, tanto em sua forma natural como incluída em sucos, vitaminas, iogurtes ou saladas.
    Essa fruta pode ser consumida de diferentes maneiras, tanto em sua forma natural como incluída em sucos, vitaminas, iogurtes ou saladas. Foto: YouTube/TV Catia Fonseca
  • O morango é uma das frutas que mais combinam com o leite, o que abre um leque de possibilidades, sendo ingrediente frequente de sobremesas cremosas.
    O morango é uma das frutas que mais combinam com o leite, o que abre um leque de possibilidades, sendo ingrediente frequente de sobremesas cremosas. Foto: Imagem de Blandine JOANNIC por Pixabay
  • Da mesma forma, é um sabor muito difundido em produtos matinais, gelatinas e geleias tanto por empresas de fabricação em massa como por microempreendedores.
    Da mesma forma, é um sabor muito difundido em produtos matinais, gelatinas e geleias tanto por empresas de fabricação em massa como por microempreendedores. Foto: Imagem de Markus Spiske por Pixabay
  • O morango é uma das frutas mais versáteis para a produção de doces e biscoitos em escala industrial. E também para bolos e tortas, com recheios ou coberturas apreciados por muitos consumidores.
    O morango é uma das frutas mais versáteis para a produção de doces e biscoitos em escala industrial. E também para bolos e tortas, com recheios ou coberturas apreciados por muitos consumidores. Foto:
  • Por ser uma fruta bonita, também é largamente usado em confeitarias para a produção artesanal de guloseimas que, além de saborosas, ficam lindamente decoradas à mesa.
    Por ser uma fruta bonita, também é largamente usado em confeitarias para a produção artesanal de guloseimas que, além de saborosas, ficam lindamente decoradas à mesa. Foto: reprodução/ Coisas do Japão
  • Agora vamos falar dos maiores produtores dessa fruta que é tão procurada pelos consumidores tanto pelos benefícios quanto pelo gosto e a versatilidade de uso na cozinha.
    Agora vamos falar dos maiores produtores dessa fruta que é tão procurada pelos consumidores tanto pelos benefícios quanto pelo gosto e a versatilidade de uso na cozinha. Foto: Imagem de jacqueline macou por Pixabay
  • A China é o maior produtor mundial de morangos, com uma produção de 3,3 milhões de toneladas. Na sequência aparecem os Estados Unidos com 1 milhão de toneladas e pelo Egito com 597 mil toneladas.
    A China é o maior produtor mundial de morangos, com uma produção de 3,3 milhões de toneladas. Na sequência aparecem os Estados Unidos com 1 milhão de toneladas e pelo Egito com 597 mil toneladas. Foto: Imagem de beauty_of_nature por Pixabay
  • Outros produtores notáveis ??de morango no mundo são a Turquia, Espanha, Rússia, Polônia e Marrocos, além do Brasil , que também tem uma grande produção da fruta.
    Outros produtores notáveis ??de morango no mundo são a Turquia, Espanha, Rússia, Polônia e Marrocos, além do Brasil , que também tem uma grande produção da fruta. Foto: Imagem de Beth Thomas por Pixabay
  • No Brasil, o estado de Minas Gerais é o principal produtor de morangos respondendo por 41,4% (15,581 mil toneladas) do total.
    No Brasil, o estado de Minas Gerais é o principal produtor de morangos respondendo por 41,4% (15,581 mil toneladas) do total. Foto: Imagem de Matthias Böckel por Pixabay
  • Em seguida aparecem os estados do Rio Grande do Sul, com 25,6% (9,643 mil toneladas), e de São Paulo, com 15,4% (5,8 mil toneladas).
    Em seguida aparecem os estados do Rio Grande do Sul, com 25,6% (9,643 mil toneladas), e de São Paulo, com 15,4% (5,8 mil toneladas). Foto: Imagem de Ramon Perucho por Pixabay
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay