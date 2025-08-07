Flipar
Morango é versátil e delicioso, mas exige atenção; entenda o motivo
O morango , originário da Europa, na verdade é considerado um pseudofruto (termo que se refere ao fruto oriundo de uma só flor). Foto: Imagem de Jorge Lujan por Pixabay
Existem várias espécies de morango, sendo a fragaria a mais comum, cultivada em várias partes do mundo. Foto: Imagem de Filip Filipovi? por Pixabay
O morango é uma fruta rica em vitamina C, A, E, B5 e B6, além de potássio, cálcio, ferro, selênio e magnésio. Foto: Imagem de Peter por Pixabay
O morango possui poucas calorias e contém boa concentração de água e fibras, o que ajuda a aumentar a sensação de saciedade entre as refeições. Foto: Imagem de Petra por Pixabay
Os morangos também são ricos em flavonoides, importantes agentes antioxidantes no organismo dos seres humanos. Foto: Imagem de Petra D. por Pixabay
O consumo do morango ajuda a diminuir o colesterol, melhorar a capacidade cognitiva e prevenir doenças como Alzheimer e câncer. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
Além disso, o morango equilibra os níveis de açúcar no sangue, sendo uma fruta ideal para incluir nas dietas para baixar o peso e controlar a diabetes. Foto: Imagem de hartono subagio por Pixabay
O morango também auxilia no bom funcionamento do sistema digestivo e no processo de cicatrização de ferimentos, além de ter ação anti-inflamatória. Foto: Imagem de Petra por Pixabay
Além desses benefícios, ainda controla a pressão arterial, regula o açúcar no sangue, ajuda a manter a pele firme e ajuda no fortalecimento do sistema imunológico. Foto: Imagem de Tikovka1355 por Pixabay
No entanto, antes de consumir a fruta, é importante lavar e desinfetar bem o morango, pois é um dos alimentos que mais recebem agrotóxicos. Foto: Imagem de Dmitriy por Pixabay
Por ser muito frágil e sensível, exige um controle maior para combater as pragas. Além disso, os pequenos furinhos facilitam o acúmulo de resíduos químicos. Foto: Imagem de romanov por Pixabay
Essa fruta pode ser consumida de diferentes maneiras, tanto em sua forma natural como incluída em sucos, vitaminas, iogurtes ou saladas. Foto: YouTube/TV Catia Fonseca
O morango é uma das frutas que mais combinam com o leite, o que abre um leque de possibilidades, sendo ingrediente frequente de sobremesas cremosas. Foto: Imagem de Blandine JOANNIC por Pixabay
Da mesma forma, é um sabor muito difundido em produtos matinais, gelatinas e geleias tanto por empresas de fabricação em massa como por microempreendedores. Foto: Imagem de Markus Spiske por Pixabay
O morango é uma das frutas mais versáteis para a produção de doces e biscoitos em escala industrial. E também para bolos e tortas, com recheios ou coberturas apreciados por muitos consumidores. Foto:
Por ser uma fruta bonita, também é largamente usado em confeitarias para a produção artesanal de guloseimas que, além de saborosas, ficam lindamente decoradas à mesa. Foto: reprodução/ Coisas do Japão
Agora vamos falar dos maiores produtores dessa fruta que é tão procurada pelos consumidores tanto pelos benefícios quanto pelo gosto e a versatilidade de uso na cozinha. Foto: Imagem de jacqueline macou por Pixabay
A China é o maior produtor mundial de morangos, com uma produção de 3,3 milhões de toneladas. Na sequência aparecem os Estados Unidos com 1 milhão de toneladas e pelo Egito com 597 mil toneladas. Foto: Imagem de beauty_of_nature por Pixabay
Outros produtores notáveis ??de morango no mundo são a Turquia, Espanha, Rússia, Polônia e Marrocos, além do Brasil , que também tem uma grande produção da fruta. Foto: Imagem de Beth Thomas por Pixabay
No Brasil, o estado de Minas Gerais é o principal produtor de morangos respondendo por 41,4% (15,581 mil toneladas) do total. Foto: Imagem de Matthias Böckel por Pixabay
Em seguida aparecem os estados do Rio Grande do Sul, com 25,6% (9,643 mil toneladas), e de São Paulo, com 15,4% (5,8 mil toneladas). Foto: Imagem de Ramon Perucho por Pixabay