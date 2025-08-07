Flipar
Conheça os maiores arranha-céus de Dubai; um deles ‘flopou’
A Cayan Tower, com seus 75 andares torcidos em 306 metros, exemplifica essa ambição estética. Ainda que não esteja entre as mais altas, ela enfrenta baixa ocupação. Mais de uma década depois de sua inauguração, muitos de seus apartamentos ainda estão vazios. Foto: Flickr Gerry van Gent
Os altos custos de manutenção, competição intensa na Dubai Marina e limitações práticas causadas pela estrutura torcida, que reduz a flexibilidade do uso interno, são os maiores motivos de sua baixa ocupação. Com isso em mente, conheça a lista dos dez maiores prédios de Dubai! Foto: Flickr SAUD AL-OLAY
Com 335 metros, a Damac Heights ocupa a décima posição. O prédio impressiona pela fachada ondulada. Inaugurada em 2018, ela incorpora elementos modernos e oferece vista panorâmica da Marina. Foto: Flickr redlac real estate
Desenvolvida pela Damac Properties, a torre reúne arte contemporânea, automação residencial e áreas comuns de alto padrão. É um dos novos símbolos da vida de luxo em Dubai. Foto: Norlando Pobre/Wikimédia Commons
Com 354 metros, a Emirates Tower One é parte do complexo Emirates Towers, símbolo do setor corporativo de Dubai. Concluída em 2000, foi um marco para a era pré-Burj Khalifa, surgindo na nona colocação. Foto: - Flickr RomDxb
O design em forma triangular ajuda a resistir aos ventos e maximiza o espaço útil. Até hoje, é referência de sofisticação nos negócios da cidade. Foto: Jackardsiffant/Wikimédia Commons
O complexo do JW Marriott Marquis é formado por duas torres gêmeas, cada uma com 355 metros. Inaugurado em 2012, os prédios abrigam mais de 1.600 quartos e são voltados ao turismo de negócios. Foto: Flickr JW Marriott Marquis
O hotel abriga restaurantes premiados, spas e salÃµes de eventos. Seu design vertical otimiza espaÃ§o e garante conforto mesmo em meio ao ritmo acelerado da cidade. Fica na oitava colocaÃ§Ã£o. Foto: Tristan Surtel/WikimÃ©dia Commons
Com 356 metros, o Gevora Hotel detém o título de hotel mais alto do mundo. Inaugurado em 2018 na Sheikh Zayed Road, ele oferece 528 quartos distribuídos em 75 andares. No quesito prédios, fica na nossa sétima posição. Foto: Divulgação
Apesar do luxo, seu visual mais simples reflete um projeto focado na funcionalidade hoteleira. A altura se impõe, mas o serviço e a localização são os grandes atrativos. Foto: Reprodução do X @MSimath
A Almas Tower é a mais alta da região de Jumeirah Lakes Towers, com 360 metros e 68 andares, aparecendo na sexta colocação. Inaugurada em 2009, é conhecida por abrigar o Dubai Multi Commodities Centre. Foto: Flickr David James
Sua estrutura futurista de vidro e aço abriga salas corporativas e centros de conferência. É símbolo da presença comercial e financeira de Dubai no mercado global. Foto: Guilhem Vellut;/Wikimédia Commons
Com 380 metros e 87 andares, o Elite Residence é outro gigante da Dubai Marina. Finalizado em 2012, ele mistura arquitetura neoclássica com design moderno, criando uma silhueta inconfundível. Foto: Norlando Pobre/Wikimédia Commons
Oferecendo mais de 600 unidades, o prédio se destaca por amenidades como piscinas internas, salas de jogos e vista panorâmica do Golfo Pérsico. A torre - que surge em quinto na nossa lista - buscou unir elegância clássica à vida urbana de luxo. Foto: Divulgação
Medindo 393 metros, o 23 Marina é um dos primeiros arranha-céus ultra-altos da cidade a explorar o conceito de "penthouses suspensas". Inaugurado em 2012, combina apartamentos de luxo com elevadores privativos em algumas unidades. Foto: Divulgação
O edifício traz uma estética sóbria e elegante. Apesar da concorrência feroz, sua localização privilegiada e o foco em exclusividade seguem atraindo compradores de alto poder aquisitivo. É o quarto lugar da lista. Foto: Norlando Pobre/Wikimédia Commons
Vamos ao Top-3? Com 413 metros e 101 andares, a Princess Tower foi, por um tempo, o edifício residencial mais alto do mundo. Inaugurada em 2012, é uma das joias da Dubai Marina, marcada por seu topo em forma de cúpula. Foto: Norlando Pobre/Wikimédia Commons
A torre é inteiramente residencial, com mais de 700 apartamentos. Sua altura e localização a tornaram desejada por investidores estrangeiros, embora a concorrência acirrada na região tenha impactado sua taxa de ocupação. Foto: Divulgação
Com 425 metros e 101 andares, o Marina 101 é o segundo prédio mais alto de Dubai. Concluído em 2017, foi concebido como uma combinação de hotel e residência de luxo, com a marca Hard Rock ocupando os andares mais baixos. Foto: Norlando Pobre/Wikimédia Commons
Apesar de sua imponência, o prédio enfrentou atrasos e disputas legais que afetaram sua ocupação. Ainda assim, seu visual clássico e simétrico contrasta com a ousadia de outras torres, oferecendo uma imponência sólida à orla da Dubai Marina. Foto: Divulgação
No topo da lista, o Burj Khalifa: o edifício mais alto do mundo desde sua inauguração em 2010. Projetado pela mesma firma da Cayan Tower, a Skidmore, Owings & Merrill, o arranha-céu é um ícone global de engenharia e design. Sua forma é inspirada no desabrochar de uma flor islâmica. Foto: Flickr Asifgraphy.com
O prédio abriga residências, escritórios, restaurantes e o hotel Armani, além do mirante At the Top, no 148º andar. O projeto custou cerca de US$ 1,5 bilhão e tornou-se cartão-postal definitivo de Dubai. Acredite se quiser: são 828 metros de altura (!) e 163 andares. Foto: Flickr Andreas Mariotti
