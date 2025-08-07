Flipar
Orgulho! Sete invenções de brasileiros que quase ninguém sabe
Mesmo sem o devido reconhecimento internacional em alguns casos, o Brasil já contribuiu com inovações que impactaram áreas como medicina, comunicação, transporte e tecnologia. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Confira a seguir 7 invenções que são brasileiras, mas pouca gente sabia! Foto: Freepik
Filtro de barro: Figurinha carimbada nas casas de muitas vovós e vovôs pelo Brasil, o filtro de barro é uma invenção brasileira baseada nas moringas indígenas. Foto: Youtube Canal TV Claret
Reconhecido como um dos sistemas de filtraÃ§Ã£o mais eficientes do mundo, sua popularizaÃ§Ã£o se deu no sÃ©culo 20, graÃ§as ao imigrante italiano Victor Lamparelli, que iniciou sua produÃ§Ã£o em 1920, em Jaboticabal (SP), com o filtro SÃ£o JoÃ£o. Foto: DomÃnio PÃºblico/WikimÃ©dia Commons
Feito de barro e carvão, o equipamento ajudou a tornar a água mais segura para o consumo, especialmente em áreas urbanas. Foto: Flickr Ana Clara Soldi
Chuveiro elétrico: Criado em 1927 pelo brasileiro Francisco Canhos Navarro em Jaú (SP), o chuveiro elétrico revolucionou o modo de aquecer a água para o banho, substituindo a lenha e o gás. Foto: Divulgação
O sistema funciona por meio de uma resistência metálica que aquece a água ao entrar em contato com ela. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Em 1950, a empresa Light â?? que hoje em dia fornece energia na cidade do RJ â?? iniciou a comercializaÃ§Ã£o em larga escala, tornando o equipamento popular no Brasil e, posteriormente, no mundo. Foto: Youtube/ Lumienergy
Câmbio automático: Presente em grande parte dos carros atuais, o câmbio automático foi desenvolvido com sucesso pelos brasileiros José Braz Araripe e Fernando Lemos. Foto: Rolf van de Wal por Pixabay
Apesar de tentativas anteriores, como as dos irmãos Sturtevant (1902) e Munro Horner, só na década de 1930 a dupla brasileira desenvolveu um modelo eficiente. Foto: Reprodução do Youtube canal Ápice
Araripe e Lemos patentearam o invento em 1932, e, posteriormente, a General Motors comprou o projeto, implementando-o na linha Oldsmobile em 1940. Foto: Morio/Wikimédia Commons
Antídoto para venenos de cobra: O médico brasileiro Vital Brasil revolucionou o tratamento contra picadas de cobra ao descobrir que cada veneno exige um soro específico. Foto: Reprodução do Youtube Canal Butantan
Após observar a alta mortalidade por picadas de cobras no interior de São Paulo, ele iniciou estudos com base na soroterapia do francês Léon Calmette e percebeu que os soros genéricos eram ineficazes contra venenos como os da cascavel e jararaca. Foto: Barry Rogge/Wikimédia Commons
Assim, Vital desenvolveu o soro anticrotÃ¡lico (para cascavel) e o antibotrÃ³pico (para jararaca), estabelecendo a base da soroterapia especÃfica, salvando inÃºmeras vidas e transformando o tratamento antiofÃdico no mundo. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
Bina: Está certo que essa é uma função que hoje em dia já não faz mais tanto sentido, mas o bina (ou identificador de chamadas) foi muito importante no auge da telefonia fixa. Foto: Divulgação
O identificador foi criado pelo mineiro Nélio José Nicolai, que recebeu a patente do INPI em 1997. Apesar do sucesso, a autoria da invenção é disputada judicialmente por outros dois brasileiros: João da Cunha Doya e Carlam Bezerra Salles. Foto: Divulgação
O aparelho permitiu, pela primeira vez, que as pessoas vissem quem havia ligado antes de atender. Nicolai faleceu em 2017 sem resolver totalmente a disputa, mas sua invenção já havia se popularizado. Foto: Divulgação
Escorredor de arroz: Na década de 1950, a cirurgiã-dentista Therezinha Beatriz Alves de Andrade Zorowich inventou um utensílio prático que eliminava a necessidade de usar dois potes (um para lavar e outro para escorrer). Foto: Divulgação
Cozinheira nas horas vagas, ela criou o item com a ajuda do marido. Após patentear a invenção, o escorredor começou a ser fabricado em larga escala e rapidamente se popularizou nas cozinhas brasileiras. Foto: Reprodução de Facebook
Urna eletrônica: Usada no Brasil desde 1996, a urna eletrônica é uma invenção nacional desenvolvida sob a liderança de Carlos Prudêncio. Foto: Divulgação
A ideia de mecanizar a coleta de votos já estava prevista no Código Eleitoral de 1932, mas só foi concretizada na década de 1990 com a ajuda de pesquisadores do Inpe e do Centro Técnico Aeroespacial (CTA). Foto: Divulgação
Atualmente, cerca de 46 países adotam sistemas similares, segundo o Instituto Internacional IDEA, consolidando a urna eletrônica como uma inovação brasileira reconhecida mundialmente. Foto: Divulgação
