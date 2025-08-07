Os mistérios das maiores pirâmides do mundo

A Grande Pirâmide de Gizé, Egito: É a mais antiga das Sete Maravilhas do Mundo Antigo e a única a permanecer em grande parte intacta. A pirâmide foi construída como túmulo para o faraó Quéops durante a Quarta Dinastia do Antigo Egito, por volta de 2550 a.C.. Foto: site pxfuel.com/pt