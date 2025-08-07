Assine
Para os que adoram pimenta: comidas mexicanas para fazer em casa

  • Quesadillas
  • Basicamente leva massa para pizza, bacon e peito de frango em cubos. Como completamento estão molho de tomate, azeitona verde picada, queijo ralado, tomate, sal e pimenta-do-reino.
  • Guacamole
  • Guacamole leva abacate, cebola pequena, tomate grande, pimenta malagueta, suco de limã, azeite extra virgem, sal, alho e coentro.
  • Tortillas
  • As tortillas têm uma receita simples. Para fazer essa massa, necessita-se de farinha de trigo, fubá, sal, manteiga e água morna.
  • Nachos com chilli
  • Entre os principais ingredientes desse prato estão linguiça calabresa picada, bacon picado, carne moída e biscoitos tipo doritos. Pimentão, pimenta jalapeño, feijão, queijo ralado e cebola são outros.
  • Burrito de carne
  • A massa do burrito Ã© feita com farinha de trigo, fubÃ¡, manteiga e sal. O recheio leva queijo ralado, cebola picada, carne cozida picada, pimenta cambuci, tomate sal e pimenta-do-reino.
  • Taco de carne
  • Para a massa, usa-se farinha de trigo, óleo, fermento em pó, água morna e sal. Já para o recheio, ingredientes como carne moída, cebola picada, pimenta chili, bacon, queijo cheddar e alface.
  • Mojito
  • Mojito é uma bebida que é preparada com rum branco, açúcar, suco de limão, água com gás, um ramo de hortelã e gelo picado.
  • Torta de temales
  • A torta de temales leva carne moída, cebola, alho picados, tomate, milho verde, leite, azeitonas verdes picadas, ovos, fubá e queijo ralado.
  • Feijão mexicano
  • Para fazer o feijão mexicano, são necessários feijão, pimenta calabresa, caldo de bacon, bacon em cubos, linguiça calabresa em cubos, carne moída, alho e azeitonas verdes.
  • Chili com carne
  • Uma maneira de fazer o chili com carne é com feijão vermelho, água, caldo de carne, carne moída, extrato de tomate, cominho em pó e pimentas dedo-de-moça picadas.
