Estude de casa: filmes de guerra que contam a história
O filme "O Mais Longo dos Dias", estrelado por Henry Fonda e Richard Burton em 1962, mostra os acontecimentos histÃ³ricos do Dia D, na operaÃ§Ã£o que uniu EUA, GrÃ£-Bretanha e CanadÃ¡ , e surpreendeu os nazistas, mudando o rumo da guerra. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
O filme "O Resgate do Soldado Ryan" - Ã©pico de guerra norte-americano de 1998, dirigido por Steven Spielberg -tambÃ©m Ã© ambientado durante a InvasÃ£o da Normandia, incluindo uma descriÃ§Ã£o do desembarque dos militares na Praia de Omaha. Depois, a trama segue na busca de Ryan. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
O filme Ã© baseado em caso verÃdico dos irmÃ£os Niland. Narra como o CapitÃ£o John H. Miller (Tom Hanks) e sete outros soldados procuram e tentam resgatar o Ãºltimo dos irmÃ£os sobreviventes, o paraquedista James Francis Ryan (Matt Damon). O filme ganhou em diversas categorias no Oscar, Globo de Ouro, BAFTA, Grammy, MTV Movie Awards, e o PrÃªmio CÃ©sar. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
A guerra tem sido tema ou pano de fundo para muitos filmes, que abordam diferentes perÃodos e aspectos da Ã©poca. O cinema passa a ser um instrumento a mais para o estudo, unindo o Ãºtil ao agradÃ¡vel. Entretenimento e conhecimento de uma sÃ³ vez. Mesmo incluindo personagens fictÃcios, eles auxiliam na visÃ£o geral do conflito. Veja alguns: Foto: Staberinde wikimedia commons
O filme que venceu o Oscar 2023, cuja cerimônia de premiação foi em 10/3/2024, foi "Oppenheimer", sobre a história do físico que criou a bomba atômica. Duas cidades japonesas - Hiroshima e Nagasaki - foram destruídas pela explosão que deixou mais de 210 mil mortos. Foto: Divulgação
O episódio trágico faz parte de qualquer livro de história mundial. E o filme, ao mostrar os bastidores do desenvolvimento da bomba, contribui para um aprendizado que une conhecimento e lazer. Afinal, é cinema levando história ao público. Foto: Domínio Público/ Wikimédia Commons
Veja outros filmes que também abordam temas da Segunda Guerra Mundial. Detalhe: é importante frisar que, quando não são documentários, as obras têm certas licenças poéticas para trechos de ficção dentro da narrativa. Foto: Montagem Flipar
A lista de Schindler (1993): Produzido pelo renomado diretor Steven Spielberg, o drama é baseado no romance “Schindler's Ark” (1982), do romancista australiano Thomas Keneally. Foto: Divulgação
O filme apresenta Oskar Schindler (Liam Neeson), um homem que possui sÃ³lida relaÃ§Ã£o com o regime nazista. Entretanto, a empatia de Oskar pelas pessoas caÃ§adas pelo Partido Nazista na Alemanha motivou uma iniciativa heroica: salvar mais de mil refugiados judeus holandeses do Holocausto. Foto: DivulgaÃ§Ã£o
A lembrança de Anne Frank (1995): O documentário “Anne Frank Remembered”, em inglês, foi premiado com um Oscar, um Emmy Internacional e um BAFTA de melhor documentário. Foto: Divulgação
O filme narra o testemunho pessoal por meio de cartas e filmagens raras de Anne Frank. Por mais de dois anos trancada no esconderijo de uma casa em Amsterdã com sua família, Anne relatou seu drama num diário . Judia, ela acabaria sendo assassinada num campos de concentração pelos nazistas. Foto: Anne Frank/Domínio Público
A vida é bela (1997): Filme italiano dirigido e estrelado por Roberto Benigni, foi premiado pelo o Festival de Cannes em 1998, e ganhou três Oscars: melhor filme estrangeiro, melhor ator e melhor trilha sonora para um filme dramático. Foto: Divulgação
O filme mostra uma família judia italiana, ficcional, capturada e enviada para um campo de concentração em Berlim. Guido Orefice, o pai, tenta proteger seu filho, Giosué, da melhor maneira possível fazendo a criança acreditar que tudo se trata de um jogo e que suas vidas não estão realmente ameaçadas. Foto: Reprodução/A Vida é Bela
O pianista (2002): Filme dirigido por Roman Polanski , é baseado na autobiografia do pianista W?adys?aw Szpilman, sobrevivente na Polônia invadida pela Alemanha em 1939. Foto: Divulgação
Esse drama biográfico mostra a história do pianista Szpilman, de origem judaica, que precisou se esconder dos horrores do Regime Nazista em esconderijos e prédios abandonados de Varsóvia, enquanto sua família era perseguida e morta. Adrien Brody ganhou Oscar de Melhor Ator pelo papel. Foto: Reprodução/O Pianista
A queda: as últimas horas de Hitler (2004): Filme alemão dirigido por Oliver Hirschbiegel, estreou no Festival de Cinema de Toronto. Foto: Divulgação
O longa se passa na Alemanha à beira da ruína e narra os momentos finais de Adolf Hitler e outros membros do Partido Nazista e da SS no país. Apesar de muito famoso, foi criticado por retratar de forma rara o lado humano do ditador perverso que comandou o Holocausto. Foto: Reprodução/A Queda! As Últimas Horas de Hitler
Tragicômico do começo ao fim, Bastardos Inglórios se ambienta na França ocupada pelos nazistas alemães e explora núcleos de personagens, como a judia sobrevivente Shosanna Dreyfuss e o perspicaz coronel Hans Landa. Um pelotão de soldados de origem judaica tenta matar o maior número possível de nazistas. Ficção à parte, tem elementos sobre o período da guerra. Foto: Divulgação/Bastardos inglórios
O jogo da imitação (2014): Filme britânico-estadunidense dirigido por Morten Tyldum foi baseado no livro biográfico Alan Turing: “The Enigma”. Foto: Divulgação
O filme explora os desafios de cientistas que tentam decifrar o famoso código usado pelos alemães para enviar mensagens aos submarinos, o chamado Enigma. O matemático Alan Turing se empenha para criar uma máquina que permite aos ingleses saber os próximos passos dos nazistas. Foto: Divulgação
Dunkirk (2017): Escrito e dirigido por Christopher Nolan, recebeu diversos prêmios importantes, como o Oscar, BAFTA, Globo de Ouro, National Board of Review e Screen Actors Guild, e Grammy. Foto: Divulgação
Estrelado por Harry Styles, Cillian Murphy e Tom Hardy, entre outros, o longa relata por meio de conflitos travados no cÃ©u, na terra e no mar, a OperaÃ§Ã£o DÃnamo, cujo objetivo era resgatar mais de 330 mil soldados aliados da BÃ©lgica, do ImpÃ©rio BritÃ¢nico e da FranÃ§a durante uma batalha. Foto: ReproduÃ§Ã£o/Dunkirk
Pearl Harbour: Dirigido por Michael Bay, o filme foi lançado no Memorial Day de 2001, feriado norte-americano destinado à lembrança dos mortos a serviço militar pelos Estados Unidos. Foto: Divulgação
Com um triângulo amoroso como pano de fundo, o filme descreve o ataque japonês a Pearl Harbour e os subsequentes bombardeamentos atômicos dos Estados Unidos nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Foto: Divulgação/Pearl Harbour