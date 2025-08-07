Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Esses filmes são remakes, mas muita gente não sabia; veja

FL
Flipar
  • Porém, o que muita gente não sabe é que "Duna" foi um remake da primeira versão filmada em 1984, com direção de David Lynch e estrelada por Kyle MacLachlan e Sting.
    Porém, o que muita gente não sabe é que "Duna" foi um remake da primeira versão filmada em 1984, com direção de David Lynch e estrelada por Kyle MacLachlan e Sting. Foto: Divulgação
  • Hollywood tem feito diversas refilmagens. “A Lenda de Candyman” e “Amor, Sublime Amor” são outros exemplos recentes de remakes.
    Hollywood tem feito diversas refilmagens. “A Lenda de Candyman” e “Amor, Sublime Amor” são outros exemplos recentes de remakes. Foto: Igor Ovsyannykov por Pixabay
  • “Scarface” (1983)
    “Scarface” (1983) Foto: Reprodução / Scarface
  • O filme dirigido por Brian de Palma e estrelado por Al Pacino fez tanto sucesso que fez muita gente esquecer que existiu um original, "Scarface: A Vergonha de uma Nação", lançado em 1932. Inclusive, há algum tempo vem sendo ventilado mais um remake de "Scarface".
    O filme dirigido por Brian de Palma e estrelado por Al Pacino fez tanto sucesso que fez muita gente esquecer que existiu um original, "Scarface: A Vergonha de uma Nação", lançado em 1932. Inclusive, há algum tempo vem sendo ventilado mais um remake de "Scarface". Foto: Divulgação
  • “Dragão Vermelho” (2002)
    “Dragão Vermelho” (2002) Foto: Reprodução / Dragão Vermelho
  • Esse filme, cuja história se passa antes dos acontecimentos do clássico “O Silêncio dos Inocentes” (1991), famoso por trazer o caninal Hannibal Lecter (interpretado por Anthony Hopkins) é na verdade um remake de “Caçador de Assassinos”, de 1986.
    Esse filme, cuja história se passa antes dos acontecimentos do clássico “O Silêncio dos Inocentes” (1991), famoso por trazer o caninal Hannibal Lecter (interpretado por Anthony Hopkins) é na verdade um remake de “Caçador de Assassinos”, de 1986. Foto: Reprodução / Caçador de Assassinos
  • “A Lagoa Azul” (1980)
    “A Lagoa Azul” (1980) Foto: Reprodução / A Lagoa Azul
  • Esse clássico, ícone das Sessões da Tarde, na verdade é uma refilmagem de outro filme de mesmo nome, lançado em 1949. A versão mais recente ainda chegou a ganhar uma continuação, em 1991, mas de menor repercussão.
    Esse clássico, ícone das Sessões da Tarde, na verdade é uma refilmagem de outro filme de mesmo nome, lançado em 1949. A versão mais recente ainda chegou a ganhar uma continuação, em 1991, mas de menor repercussão. Foto: Reprodução / A Lagoa Azul
  • “Onze Homens e Um Segredo” (2001)
    “Onze Homens e Um Segredo” (2001) Foto: Divulgação
  • O filme, que ficou marcado por ter um elenco estrelado – George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts, só para citar alguns –, é um remake de um longa de 1960. A versão original tinha Frank Sinatra e Dean Martin como atores principais.
    O filme, que ficou marcado por ter um elenco estrelado – George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts, só para citar alguns –, é um remake de um longa de 1960. A versão original tinha Frank Sinatra e Dean Martin como atores principais. Foto: Reprodução / Onze Homens e Um Segredo
  • A refilmagem fez tanto sucesso que ganhou duas continuações, uma em 2004 e outra em 2007. Ainda teve uma versão só com mulheres, lançada em 2018 e protagonizada pela Sandra Bullock: “Oito Mulheres e Um Segredo”.
    A refilmagem fez tanto sucesso que ganhou duas continuações, uma em 2004 e outra em 2007. Ainda teve uma versão só com mulheres, lançada em 2018 e protagonizada pela Sandra Bullock: “Oito Mulheres e Um Segredo”. Foto: Reprodução / Oito Mulheres e Um Segredo
  • â??O Professor Alopradoâ? (1996)
    â??O Professor Alopradoâ? (1996) Foto: ReproduÃ§Ã£o / O Professor Aloprado
  • Outro clássico das tardes no Brasil, o filme protagonizado por Eddie Murphy é na verdade um remake de um outro de 1963, que trazia Jerry Lewis no papel principal.
    Outro clássico das tardes no Brasil, o filme protagonizado por Eddie Murphy é na verdade um remake de um outro de 1963, que trazia Jerry Lewis no papel principal. Foto: Reprodução / O Professor Aloprado
  • “Dr. Dolittle” (1998)
    “Dr. Dolittle” (1998) Foto: Reprodução / Dr. Dolittle
  • Outra comédia popular com Eddie Murphy é um remake de “O Fabuloso Dr. Dolittle”, de 1967. A primeira versão foi um sucesso na época e chegou a ganhar dois Oscars: Melhores Efeitos Especiais e outro de Melhor Música Original.
    Outra comédia popular com Eddie Murphy é um remake de “O Fabuloso Dr. Dolittle”, de 1967. A primeira versão foi um sucesso na época e chegou a ganhar dois Oscars: Melhores Efeitos Especiais e outro de Melhor Música Original. Foto: Reprodução / O Fabuloso Dr. Dolittle
  • A versão com Eddie Murphy ainda ganhou uma continuação, lançada em 2001, e um novo remake, lançado em 2020, mas dessa vez protagonizado por Robert Downey Jr.
    A versão com Eddie Murphy ainda ganhou uma continuação, lançada em 2001, e um novo remake, lançado em 2020, mas dessa vez protagonizado por Robert Downey Jr. Foto: Reprodução / Dolittle
  • “Os Infiltrados” (2006)
    “Os Infiltrados” (2006) Foto: Reprodução / Os Infiltrados
  • O longa que finalmente consagrou o diretor Martin Scorsese com um Oscar de Melhor Diretor é uma refilmagem de “Conflitos Internos”, um thriller chinês lançado em 2002.
    O longa que finalmente consagrou o diretor Martin Scorsese com um Oscar de Melhor Diretor é uma refilmagem de “Conflitos Internos”, um thriller chinês lançado em 2002. Foto: Reprodução / Conflitos Internos
  • “A Identidade Bourne” (2002)
    “A Identidade Bourne” (2002) Foto: Reprodução / A Identidade Bourne
  • Protagonizado por Matt Damon, o longa foi sucesso absoluto de público e crítica. O que muita gente não sabe é que ele é um remake/adaptação de uma minissérie homônima, de 1998, estrelada por Richard Chamberlain.
    Protagonizado por Matt Damon, o longa foi sucesso absoluto de público e crítica. O que muita gente não sabe é que ele é um remake/adaptação de uma minissérie homônima, de 1998, estrelada por Richard Chamberlain. Foto: Divulgação
  • “Cidade dos Anjos” (1998)
    “Cidade dos Anjos” (1998) Foto: Reprodução / Cidade dos Anjos
  • O filme, estrelado por Nicolas Cage e Meg Ryan, é um remake do longa alemão “Asas do Desejo”, de 1987. Apesar de não ter ganhado a fama da refilmagem, o original é considerado um clássico cult por muitos críticos.
    O filme, estrelado por Nicolas Cage e Meg Ryan, é um remake do longa alemão “Asas do Desejo”, de 1987. Apesar de não ter ganhado a fama da refilmagem, o original é considerado um clássico cult por muitos críticos. Foto: Reprodução / Asas do Desejo
  • “Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres” (2011)
    “Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres” (2011) Foto: Reprodução / Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres
  • Esse suspense, dirigido pelo David Fincher (de “Seven: Os sete crimes capitais”), é um remake de um filme Sueco, de mesmo nome, lançado em 2009. Muitos críticos defendem que a versão original é ainda melhor.
    Esse suspense, dirigido pelo David Fincher (de “Seven: Os sete crimes capitais”), é um remake de um filme Sueco, de mesmo nome, lançado em 2009. Muitos críticos defendem que a versão original é ainda melhor. Foto: Reprodução / Os Homens que Não Amavam as Mulheres
  • â??O Chamadoâ? (2002)
    â??O Chamadoâ? (2002) Foto: ReproduÃ§Ã£o / O Chamado
  • O terror protagonizado por Naomi Watts foi uma verdadeira febre das locadoras no início dos anos 2000, mas sim, ele é um remake do japonês “Ring: O Chamado”.
    O terror protagonizado por Naomi Watts foi uma verdadeira febre das locadoras no início dos anos 2000, mas sim, ele é um remake do japonês “Ring: O Chamado”. Foto: Reprodução / Ring: O Chamado
  • “A Herança de Mr. Deeds” (2002)
    “A Herança de Mr. Deeds” (2002) Foto: Reprodução / A Herança de Mr. Deeds
  • A popular comédia estrelada por Adam Sandler é uma refilmagem de “O Galante Mr. Deeds”, de 1936, um clássico dirigido por Frank Capra e com Gary Cooper como protagonista. Capra conquistou o Oscar de Melhor Diretor pela obra.
    A popular comédia estrelada por Adam Sandler é uma refilmagem de “O Galante Mr. Deeds”, de 1936, um clássico dirigido por Frank Capra e com Gary Cooper como protagonista. Capra conquistou o Oscar de Melhor Diretor pela obra. Foto: Reprodução / O Galante Mr. Deeds
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay