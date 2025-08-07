Entenda como funciona o Pentágono, dos maiores símbolos do poder americano

Por ser um dos sÃ­mbolos do poderio americano, o PentÃ¡gono tornou-se alvo dos terroristas do maior atentado da histÃ³ria do paÃ­s, em 11 de setembro de 2001. AlÃ©m das Torres GÃªmeas do World Trade Center, o PentÃ¡gono tambÃ©m foi o destino dos suicidas comandados por Bin Laden. Foto: U.S. Navy photo/Wikimedia Commons