Inventividade com ousadia: as construções mais doidas do planeta

Museu Guggenheim - Espanha - A unidade do Guggenheim situada na cidade de Bilbao encanta os visitantes. Construído entre 1992 e 1997, o museu é coberto de superfícies de titânio curvadas em vários pontos, que lembram escamas de peixe. Visto do rio, o prédio parece ter forma de um barco. Foto: Naotake Murayama Wikimedia commons