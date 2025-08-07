Flipar
Veja só alguns dos principais pontos turísticos de Madrid
Palácio Real de Madrid (Palacio Real) - Concluído em 1764, o Palácio Real é a residência oficial da Família Real Espanhola, embora seja usado apenas para cerimônias de Estado. Este grandioso edifício barroco é um dos maiores palácios da Europa, com 3.418 quartos e jardins espetaculares. Foto: Carlos Delgado/Wikimedia Commons
Museu do Prado (Museo del Prado) - Fundado em 1819, o Museu do Prado é um dos museus de arte mais importantes do mundo. Abriga uma vasta coleção de obras-primas, incluindo pinturas de Velázquez, Goya, El Greco e muitos outros mestres espanhóis e europeus. Foto: Coralma/Wikimedia Commons
Parque do Retiro (Parque del Buen Retiro) - Originalmente criado como jardim real no século XVII, o Parque do Retiro é um vasto oásis verde no coração de Madrid. Entre suas atrações estão o Palácio de Cristal, o lago com barcos e vários jardins escultóricos. Foto: Carlos Delgado/Wikimedia Commons
Puerta del Sol - A Puerta del Sol é uma das praças mais icônicas de Madrid, conhecida como o quilômetro zero das estradas radiais da Espanha. É um ponto de encontro popular e abriga o famoso relógio da Casa de Correos, que marca a contagem regressiva para o Ano Novo. Foto: Javier Pérez Montes/Wikimedia Commons
Museu Reina Sofia (Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía) - Inaugurado em 1992, este museu de arte moderna e contemporânea abriga a famosa pintura "Guernica" de Pablo Picasso, além de obras de Salvador Dalí, Joan Miró e outros artistas influentes do século XX. Foto: Zarateman/Wikimedia Commons
Museu Thyssen-Bornemisza - Inaugurado em 1992, o Museu Thyssen-Bornemisza faz parte do "TriÃ¢ngulo de Ouro da Arte" de Madrid. Possui uma vasta coleÃ§Ã£o de obras de mestres europeus, abrangendo do Renascimento ao sÃ©culo XX, com destaque para Caravaggio, Rubens e Van Gogh. Foto: ajay_suresh/Wikimedia Commons
Puerta de Alcalá - Inaugurada em 1778, a Puerta de Alcalá é um dos arcos de triunfo mais icônicos de Madrid. Localizada na Plaza de la Independencia, esta estrutura neoclássica foi construída durante o reinado de Carlos III e simboliza a entrada oriental da cidade. Foto: Selbymay/Wikimedia Commons
Palácio de Cristal - Construído em 1887 no Parque do Retiro, o Palácio de Cristal é uma estrutura de ferro e vidro inspirada no Crystal Palace de Londres. Originalmente destinado a uma exposição de flora das Filipinas, hoje é usado para exposições de arte contemporânea. Foto: Carlos Delgado/Wikimedia Commons
Estádio Santiago Bernabéu - Inaugurado em 1947, o Estádio Santiago Bernabéu é a casa do Real Madrid, um dos clubes de futebol mais bem-sucedidos do mundo. O estádio pode acomodar mais de 80.000 espectadores e inclui um museu dedicado à história do clube. Foto: Wikimedia Commons
Mercado de San Miguel - Inaugurado em 1916, o Mercado de San Miguel é um dos mercados mais emblemáticos de Madrid, famoso por sua estrutura de ferro e pela variedade de tapas, vinhos e produtos gourmet que oferece, sendo um ponto de encontro popular para os amantes da gastronomia. Foto: Suicasmo/Wikimedia
Teatro Real - Inaugurado em 1850, o Teatro Real é a principal casa de ópera de Madrid. Este edifício neoclássico tem uma rica história e oferece uma programação diversificada de óperas, balés e concertos, sendo um importante centro cultural da cidade. Foto: Carlos Delgado/Wikimedia
Plaza de Cibeles - A Plaza de Cibeles é uma das praças mais famosas de Madrid, dominada pela Fonte de Cibeles, construída em 1782. É um símbolo da cidade e um local tradicional para as celebrações do Real Madrid. A praça também abriga o impressionante Palácio de Cibeles. Foto: Ank Kumar/Wikimedia Commons
Real Basílica de San Francisco el Grande - Construída no século XVIII, esta basílica neoclássica é famosa por sua grande cúpula, uma das maiores da Europa. O interior da basílica abriga importantes obras de arte, incluindo pinturas de Francisco de Goya. Foto: Diego Delso/Wikimedia Commons
Rastro de Madrid - El Rastro é o mercado de rua mais famoso de Madrid, realizado todos os domingos desde o século XVIII no bairro de La Latina. É conhecido por sua variedade de produtos, desde antiguidades e roupas até obras de arte. Foto: Nicolas Vigier/Wikimedia Commons
Museu Sorolla - Dedicado ao pintor espanhol Joaquín Sorolla, este museu está localizado na antiga casa do artista e foi inaugurado em 1932. A coleção inclui muitas de suas pinturas mais famosas, bem como móveis e objetos pessoais, oferecendo uma visão íntima de sua vida e obra. Foto: Emilio J. Rodríguez Posada/Wikimedia Commons