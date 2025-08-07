Flipar
Pode ser divertido! Saiba dicas para malhar e manter a forma
-
1- Se optar por lugares abertos, evite pistas muito cheias, que causem perda de paciência. O ideal é andar, pedalar ou correr em faixas mais livres. Foto: rudy and peter skitterians pixabay
-
Tudo que não se quer é aborrecimento na hora do exercício físico. Tente transformá-lo em lazer e distração. Foto: stan petersen pixabay
-
2- Utilize um tênis confortável e, de preferência, que tenha amortecimento. Foto: profivideos pixabay
-
Calçados inadequados não apenas provocam incômodo e desestimulam o treino como também podem causar danos à saúde. Foto: daniel reche pixabay
-
-
3- Escolha uma atividade que você goste de praticar. Optar por exercícios que desagradam acabam sendo um estímulo à desistência. A pessoa busca motivos para não fazê-los e se autosabota. Foto: matan ray vizel pixabay
-
Se gostar de mais de uma atividade, pode alternar, para ter chance de praticar ambas, sem cair na monotonia. Foto: brayan cortez pixabay
-
4- Procure escutar algo agradável durante os exercícios: música, entrevista sobre tema leve, programa de humor. Não torne o clima do treino pesado. Foto: stocksnap pixabay
-
-
Aproveite para descobrir músicas novas na trilha sonora da academia baixando o app Shazam, que identifica canções instantaneamente. Foto: Martin Kwame pixabay
-
5- Na academia, se concentre nos exercícios que interessam para a preservação da saúde e da forma física, sem a necessidade de ocupar todos os equipamentos. Às vezes, mais é menos. Foto: 5132824 pixabay
-
Escolhendo os equipamentos que, de fato, interessam, cresce a motivação para não faltar às aulas. Foto: pexels pixabay
-
-
6- Convide um amigo para fazer o treino no mesmo horário e no mesmo local. Foto: werner heiber pixabay
-
A companhia pode ajudar a manter o ritmo da frequência, seja na academia seja nas atividades ao ar livre. Foto: jess foami pixabay
-
7- Não se pressione. Os resultados dos exercícios físicos não aparecem rapidamente. Foto: janeb13 pixabay
-
-
Procure estabelecer um prazo longo para chegar ao patamar desejado. Assim, poderá alcançar o objetivo sem se frustrar com uma eventual demora. Foto: janeb13 pixabay
-
8- Siga o planejamento feito pelo instrutor sem forçar a barra. Se achar pesado, avise. Foto: Fabiano Silva Pixabay
-
A pressa no aprimoramento dos exercícios pode ocasionar até lesões que comprometeriam toda a programação. Seria um tiro no pé. Foto: karinkarin pixabay
-
-
9- Procure se alimentar adequadamente para que os exercícios sejam parte de um conjunto de medidas para uma saúde melhor. Foto: antonio cavalcanti pixabay
-
Exagerar no consumo de doces, massas e frituras pode comprometer o esforço feito nos exercícios e causar a impressão de que eles não adiantam para nada. Risco alto de desistência. Foto: ivabalk pixabay
-
10 - Não esqueça de se hidratar. A água é fundamental para o organismo. Se o exercício for ao ar livre, opte por lugares onde haja banheiro disponível, seja de uso público ou em alguma loja acessível. Foto: evrand ndobi pixabay
-
-
Não substitua a água por bebidas com elevada taxa de açúcar. Algumas bebidas que se passam por saudáveis são bastante calóricas e quase sem nutrientes, como sucos de caixinha. Olhe os rótulos. Sucos naturais, água de coco, chás e isotônicos são opções após o treino. Foto: adriano gadini pixabay