Pode ser divertido! Saiba dicas para malhar e manter a forma

  • 1- Se optar por lugares abertos, evite pistas muito cheias, que causem perda de paciência. O ideal é andar, pedalar ou correr em faixas mais livres.
  • Tudo que não se quer é aborrecimento na hora do exercício físico. Tente transformá-lo em lazer e distração.
  • 2- Utilize um tênis confortável e, de preferência, que tenha amortecimento.
  • Calçados inadequados não apenas provocam incômodo e desestimulam o treino como também podem causar danos à saúde.
  • 3- Escolha uma atividade que você goste de praticar. Optar por exercícios que desagradam acabam sendo um estímulo à desistência. A pessoa busca motivos para não fazê-los e se autosabota.
  • Se gostar de mais de uma atividade, pode alternar, para ter chance de praticar ambas, sem cair na monotonia.
  • 4- Procure escutar algo agradável durante os exercícios: música, entrevista sobre tema leve, programa de humor. Não torne o clima do treino pesado.
  • Aproveite para descobrir músicas novas na trilha sonora da academia baixando o app Shazam, que identifica canções instantaneamente.
  5- Na academia, se concentre nos exercícios que interessam para a preservação da saúde e da forma física, sem a necessidade de ocupar todos os equipamentos. Às vezes, mais é menos.
  • Escolhendo os equipamentos que, de fato, interessam, cresce a motivação para não faltar às aulas.
  • 6- Convide um amigo para fazer o treino no mesmo horário e no mesmo local.
  • A companhia pode ajudar a manter o ritmo da frequência, seja na academia seja nas atividades ao ar livre.
  • 7- Não se pressione. Os resultados dos exercícios físicos não aparecem rapidamente.
  • Procure estabelecer um prazo longo para chegar ao patamar desejado. Assim, poderá alcançar o objetivo sem se frustrar com uma eventual demora.
  • 8- Siga o planejamento feito pelo instrutor sem forçar a barra. Se achar pesado, avise.
  • A pressa no aprimoramento dos exercícios pode ocasionar até lesões que comprometeriam toda a programação. Seria um tiro no pé.
  • 9- Procure se alimentar adequadamente para que os exercícios sejam parte de um conjunto de medidas para uma saúde melhor.
  • Exagerar no consumo de doces, massas e frituras pode comprometer o esforço feito nos exercícios e causar a impressão de que eles não adiantam para nada. Risco alto de desistência.
  • 10 - Não esqueça de se hidratar. A água é fundamental para o organismo. Se o exercício for ao ar livre, opte por lugares onde haja banheiro disponível, seja de uso público ou em alguma loja acessível.
  • Não substitua a água por bebidas com elevada taxa de açúcar. Algumas bebidas que se passam por saudáveis são bastante calóricas e quase sem nutrientes, como sucos de caixinha. Olhe os rótulos. Sucos naturais, água de coco, chás e isotônicos são opções após o treino.
