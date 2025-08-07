Flipar
Carinho, amor e mais: saiba como manter a saúde do seu pet
Dica importante: Alimentação dos pets - Para mantê-los saudáveis é preciso ter muito cuidado. Há alimentos que são proibidos para cães, pois podem causar intoxicação. É o caso, por exemplo, de chocolate, uvas ou cebola. Procure se informar com fontes confiáveis antes de fornecer alimentos que não sejam ração. Foto: Freepik/gpointstudio
Dica importante: Higiene dos cachorros - A higiene é importante para deixar o animal saudável e prevenir doenças. Entre os cuidados de higienização estão a escovação, limpeza dental, dos ouvidos, além dos banhos regulares. Foto: Freepik/jcomp
Dica importante: Passeios - Os cachorros precisam fazer suas necessidades e socializar. O ideal Ã© que eles tenham de dois a trÃªs passeios por dia, em torno de 30 minutos cada. Sair rapidinho nÃ£o adianta. Foto: Freepik
Dica importante: ExercÃcios fÃsicos - Assim como os humanos, os animais precisam de exercÃcio fÃsico para manter a musculatura e canalizar o estresse. Pode deixÃ¡-lo correr ou pegar bolinhas, por exemplo. Foto: Freepik/wirestock
Dica importante: Adestramento - A educação é fundamental para que os cachorros possam viver em harmonia com todos nos ambientes. Foto: Taylor Kopel/Unsplash
Dica importante: Estimular a inteligência - O exercício mental é tão importante quanto o exercício físico e o adestramento. Sessões de habilidade canina vão permitir que o cachorro tenha a mente ativa, além de fortalecer a relação no dia a dia. Foto: Mathew Coulton/Unsplash
Dica importante: Nunca castigar fisicamente - Apesar de óbvio, é preciso destacar que não se deve castigar fisicamente os animais. Isso causa estresse, provoca falta de atenção e também prejudica o vínculo com o tutor. Foto: Chewy/Unsplash
Dica importante: NÃ£o deixÃ¡-los muito tempo sozinhos - O ideal Ã© que o pet nÃ£o fique mais de oito horas sozinho. Isso pode causar depressÃ£o e outros problemas comportamentais. O enriquecimento do ambiente, com brinquedos e acessÃ³rios, Ã© Ã³tima opÃ§Ã£o durante a ausÃªncia do tutor. Foto: Srinivas JD/Unsplash
Dica importante: Não fumar perto - A fumaça faz muito mal aos animais. A exposição às substâncias pode gerar desde irritação até doenças respiratórias, câncer de pulmão, sinusite crônica e alterações cardiovasculares. Foto: Taras Chernus/Unsplash