Caso de brasileiro morto por engano pela polícia de Londres há 20 anos ganha série no Disney+

  • Jean Charles de Menezes foi morto a tiros por policiais na estação de metrô de Stockwell, em Londres, em 22 de julho de 2005, após ser erroneamente identificado como suspeito de terrorismo.
  • Morador do mesmo prédio que um dos suspeitos dos atentados fracassados ocorridos um dia antes, Jean foi seguido desde que saiu de casa até entrar no trem.
  • Ele havia saído do seu apartamento que ficava em Tulse Hill, no sul da capital britânica, para realizar um trabalho como eletricista.
  • Uma sÃ©rie de erros operacionais, falhas de comunicaÃ§Ã£o e suposiÃ§Ãµes infundadas levaram os agentes a acreditar que ele era uma ameaÃ§a.
  • Seu comportamento (como voltar ao ônibus após encontrar o metrô fechado) foi visto como "suspeito" pela polícia londrina.
  • Inicialmente, a polícia divulgou versões falsas, alegando que Jean Charles havia pulado a catraca e usado roupas volumosas, o que foi posteriormente desmentido por testemunhas e investigações.
  • Um relatório vazado revelou a sucessão de falhas da operação e levantou suspeitas de acobertamento.
  • Sua história foi retratada na série britânica "Caso Jean Charles: Um Brasileiro Morto por Engano", lançada no Disney+ em 30 de abril de 2025.
  • Em entrevistas, a mãe de Jean rejeitou relatos iniciais de que o filho teria agido de forma suspeita, e sempre afirmou que ele foi um jovem educado e respeitador das leis.
  • A tragédia ocorreu no contexto de uma forte tensão após atentados terroristas em Londres, que provocaram a morte de 52 pessoas no dia 7 de julho.
  • Nenhum agente foi responsabilizado criminalmente pela morte de Jean. A Polícia Metropolitana foi multada por infringir normas de segurança.
  • "A polícia não veio a público e não corrigiu isso na imprensa. E quando a polícia ou o Estado mentem, encobrem ou espalham informações errôneas, o legado disso pode ser visto", disse a ativista Yasmin Khan.
  • Em 2016, a família teve um recurso rejeitado pela Corte Europeia de Direitos Humanos no qual se contestava a decisão de não processar os policiais.
  • O criador da série, Jeff Pope, levou cinco anos para concluir o projeto, alegando o peso e a responsabilidade de retratar o caso com precisão.
  • "Foi um material incrivelmente difícil de debater, e de entender o que você queria dizer. Foi extremamente importante conversar com o maior número possível de pessoas e fazer a pesquisa", disse ele.
  • A família, ainda profundamente abalada, continua a lutar para manter viva a memória de Jean Charles e buscar justiça.
  • Jean Charles de Menezes tinha 27 anos e era natural de Gonzaga, Minas Gerais. Ele havia se mudado para o Reino Unido em 2002.
