Flipar
O samba pede passagem: Martinho da Vila traz sucessos da carreira em ‘Canta, Canta Minha Gente’
-
No repertório, o mestre do samba prepara clássicos inesquecíveis: canções românticas e conhecidos sambas de partido alto. Com sua voz inconfundível e carisma contagiante, o artista conduzirá uma noite de pura emoção, com samba raiz, história viva, emoção e brasilidade pura. Foto: Humor Multishow / Wikimedia Commons
-
Martinho apresenta o show em única apresentação na Ribalta. Endereço: Avenida das Américas, 9.650. Horário: 22h30. O ingresso custa a partir de R$ 170. Um programa imperdível para quem ama música com alma. Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
-
Um dos maiores nomes da música brasileira, Martinho da Vila, hoje aos 87 anos, segue com sua voz carregada de autenticidade. Relembre, a seguir, a trajetória desse importante artista. Foto: Flickr Mario Miranda Filho
-
Filho de lavradores, Martinho José Ferreira nasceu em 12 de fevereiro de 1938, em Duas Barras, no interior do Rio de Janeiro. Com apenas quatro anos de idade, ele mudou-se com a família para a capital fluminense. Antes de se tornar um ícone da arte brasileira, ele serviu o exército na juventude. No quartel, chegou a ocupar a patente de sargento. Foto: - Flickr Arquivo Nacional do Brasil
-
-
Na década de 1970, decidiu abandonar a carreira militar para dedicar-se ao samba, paixão que o tornaria conhecido nacionalmente. Foto: Arquivo Nacional do Brasil
-
Porém, sua incursão na música aconteceu ainda na década anterior, durante a chamada “era dos festivais”. No Festival da Música Popular Brasileira de 1967 da Record, vencido por Edu Lobo com “Ponteio”, concorreu com a canção “Menina Moça”, interpretada por Jamelão, cantor que se tornaria um emblema da Mangueira. Foto: Instagram @martinhodavilaoficial
-
No ano seguinte, Martinho da Vila emplacou seu primeiro grande sucesso, “Casa de Bamba”, canção que se tornaria um dos clássicos de seu repertório. Foto: Flickr ERIC BROMME
-
-
A canção foi faixa do primeiro álbum do sambista, lançado em 1969 pela RCA Victor. O disco trazia ainda sucessos como “Quem É Do Mar Não Enjoa”, “O Pequeno Burguês” e “Prá Que Dinheiro”. Foto: Flickr steh frateschi
-
Daí em diante, passou a lançar discos quase todos os anos, emplacando clássicos definitivos do samba nacional. Entre suas produções mais cultuadas estão “Canta Canta, Minha Gente” (1974) e ‘Tá Delícia, Tá Gostoso” (1995). Foto: Divulgação
-
O álbum “Tá Delícia, Tá Gostoso”, aliás, fez de Martinho da Vila o primeiro sambista a vender um milhão de cópias em curto espaço de tempo. Foto: Instagram @martinhodavilaoficial
-
-
Além de “Casa de Bamba” e “Canta Canta, Minha Gente”, outras músicas muito conhecidas do compositor e cantor são “Disritmia”, “Devagar Devagarinho” (composição de Eraldo Divagar), “Mulheres” (de Toninho Geraes) e “Ex-Amor”. Foto: Divulgação
-
Martinho da Vila também é uma das personalidades mais ilustres do Carnaval carioca. Especialmente por sua ligação com a escola de samba Unidos de Vila Isabel, da qual é presidente de honra. O apelido “da Vila” surgiu justamente por sua relação com a agremiação. Foto: Bruno Guilher/Wikimédia Commons
-
É dele a idealização do histórico enredo “Kizomba: A Festa da Raça”, que deu à escola o seu primeiro título do Grupo Especial, em 1988, no centenário da abolição da escravatura. Foto: Igmann Phill wikimedia commons
-
-
Martinho é um dos grandes compositores da Vila Isabel. Ele é um dos autores do samba da Vila Isabel no título de 2013, “A Vila Canta o Brasil, Celeiro do Mundo - Água no Feijão que Chegou Mais Um”. Foto: Reprodução Instagram
-
Ele compôs outros sambas-enredo famosos da escola, como “Carnaval de Ilusões” e “Quatro séculos de modas e costumes”. Foto: Verena Guasa - Flickr
-
Em 2022, foi a vez de a escola retribuir todos os anos de dedicação do “filho ilustre” ao homenageá-lo com o enredo “Canta, Canta, Minha Gente! A Vila É de Martinho!”. A Vila Isabel terminou em quarto lugar. Foto: Instagram @martinhodavilaoficial
-
-
Dois anos depois, no Carnaval de 2024, a escola reeditou o samba de Martinho de 1993, “Gbala - Viagem ao Templo de Criação”. Foto: Alex Ferro | Riotur
-
Entre as características marcantes da obra de Martinho estão a celebração da cultura popular, a crítica social e a exaltação da negritude. Foto: Instagram @martinhodavilaoficial
-
Em 1991, Martinho encontrou-se com Nelson Mandela, líder sul-africano que foi símbolo da luta contra o apartheid no país. Um reconhecimento a um dos artistas brasileiros que mais se engajou no combate ao racismo e pelos direitos da população negra. Foto: Instagram @martinhodavilaoficial
-
-
Em 1984, Martinho da Vila recebeu o estandarte de ouro, organizado pelo jornal â??O Globoâ?, de melhor samba-enredo por â??Pra Tudo Se Acabar na Quarta-Feiraâ?. Quem entregou a placa ao compositor foi Jimmy Cliff, jamaicano que Ã© um Ãcones do reggae. Ele estava no Brasil para shows. Foto: Instagram @martinhodavilaoficial
-
Apesar de sua forte ligaÃ§Ã£o com o samba, o artista Ã© reconhecido como detentor de estilo eclÃ©tico, incursionando por outros gÃªneros da MPB, e tambÃ©m um pesquisador da cultura popular. Foto: Flickr Rodrigo Martins
-
Martinho da Vila também tem uma trajetória consistente como escritor. Em 2024, ele lançou seu 21º livro, “Martinho da Vida”. Sua obra bibliográfica passeia por gêneros diversos, do infanto-juvenil ao romance e ao autobiográfico. Foto: - Divulgação
-
-
Em 2017, aos 79 anos, Martinho ingressou na faculdade de Relações Internacionais. Ele deixou o curso no último ano. “Fui para a faculdade aprender mais e buscar conhecimento. O último ano da graduação é para preparar o aluno para o mercado de trabalho, e essa não era minha intenção”, explicou. Foto: Instagram @martinhodavilaoficial
-
Martinho da Vila tem oito filhos, incluindo a cantora Mart’nália. Ele é casado desde 1993 com Cléo Ferreira, mãe de seus dois filhos mais novos. Foto: Instagram @martinhodavilaoficial