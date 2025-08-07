A vida na cidade mais seca do planeta; saiba como é

A rica história cultural da cidade é bem retratada pelo Museu San Miguel de Azapa. O local comporta mais de 20 mil peças que mostram o desenvolvimento da população divididas em três seções que incluem temáticas sobre a terra e o mar, os homens e a produção agrícola e artesanal, e a crença religiosa. Foto: Reprodução do Site Mapio, Andrea021 e Pablo Trincado - Wikimédia Commons