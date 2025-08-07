Flipar
Andy Warhol, o Rei da Pop Art, completaria 97 anos neste 6 de agosto
A cidade de São Paulo, inclusive, recebe a maior retrospectiva de Andy Warhol já feita fora dos Estados Unidos. Após cativar o público e ultrapassar 90 mil visitantes só no mês de estreia, em maio, a exposição no Museu de Arte Brasileira da FAAP, foi prorrogada até o fim de agosto. Até o momento, mais de 120 mil pessoas já vivenciaram tal experiência. Foto: Divulgação/FAAP
Obras célebres do artista foram transportadas ao Brasil para a exposição. Entre elas, sua releitura de “A Última Ceia” e os retratos repetidos de personalidades do cinema e da música. Foto: Jack Mitchell wikimedia commons
A retrospectiva ofereceu um passeio por todas as fases da carreira de um dos artistas mais célebres do século 20. O público teve acesso a mais de 600 trabalhos de Warhol, todos integrantes do acervo The Andy Warhol Museum, de Pittsburgh, a maior instalação dedicada a um único artista nos Estados Unidos. Foto: Bohemian Baltimore/Wikimedia Commons
O acervo incluiu, ainda, pinturas icônicas como Campbell’s Soup, Elvis, Marilyn, bem como esculturas, serigrafias, fotografias, instalações de grande porte, filmes experimentais e até polaroids de figuras como Pelé, John Lennon, Diana Ross e Mick Jagger Foto: Reprodução do Youtube Canal Fame (español)
Warhol (à direita na foto com sua mãe Julia e seu irmão John) pertencia a uma família de origem eslovaca - seu nome de batismo era Andrew Warhola. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
Morto em fevereiro de 1987, aos 58 anos, Warhol continua sendo uma figura influente no universo das artes visuais nos dias atuais. Foto: Allie Caulfield/Wikimédia Commons
Warhol fotografou e desenhou grandes personalidades mundiais, além de ter cunhado algumas frases que ficaram famosas. Entre elas, uma que soa profética: “No futuro, todos terão seus 15 minutos de fama”. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fame (español)
Ao retratar astros e estrelas da música, da sociedade e do entretenimento,Warhol usava elementos da cultura pop, uma marca distintiva de sua obra. Ele também retratou símbolos da era do consumo, como a Coca-Cola. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fame (español)
Na década de 60, o criador estadunidense fundou o estúdio de arte “The Factory” (“A Fábrica”), em Manhattan. A instalação, que juntava os universos da arte e da publicidade, era frequentada por artistas e celebridades. Após cursar design, foi em Nova York que ele passou a trabalhar com publicidade e iniciou sua trajetória artística. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fame (español)
Já nessa época, Andy Warhol começou a retratar objetos e pessoas com cores vibrantes e excêntricas. Suas ideias vanguardistas começavam a se fazer presentes. Foto: Davidwiz/Wikimédia Commons
Em 1962, o artista expôs em uma galeria de Los Angeles uma parede com 32 reproduções de latas de sopa Campbell, uma para cada sabor do produto. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fame (español)
O painel com imagens do produto enlatado tornou-se um exemplo do movimento artístico abraçado por Warhol, fundindo arte, cultura pop e publicidade. Foto: Museu de Arte Moderna/Wikimedia Commons
Entre as produções mais famosas do artista está um conjunto de retratos de Marilyn Monroe, uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos. Eles foram feitos após a morte precoce da atriz aos 36 anos, em 1962. Foto: Reprodução
Com o tempo, o interesse pelo maior expoente da Pop Art sÃ³ aumentou, com suas obras sendo arrematadas por cifras milionÃ¡rias em leilÃµes. Foto: ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Fame (espaÃ±ol)
Em 2022, o retrato “Shot Sage Blue Marilyn” (“Marilyn em Sálvia Azul Alvejada”, em tradução livre) foi arrematado em leilão da Christie’s, em Londres, por 195 milhões de dólares. Foto: Divulgação Christie's
O valor pago pela serigrafia assinada por Warhol fez da obra a mais cara do século 20, superando “As Mulheres de Argel”, do espanhol Pablo Picasso. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fame (español)
Outro ícone da cultura pop do século 20, o cantor Elvis Presley também foi tema de criação para Warhol, com fotos sobrepostas da lenda do rock and roll. Foto: Reprodução
Personalidades esportivas, como o brasileiro Pelé, maior jogador de futebol de todos os tempos, e o boxeador Muhammad Ali, também foram retratadas pelo artista plástico. Foto: Reprodução
Além das artes plásticas, Warhol trabalhou no cinema, produzindo e dirigindo filmes como “Viny” (1965) e “Chelsea Girls” (1966). Foto: Reprodução do Youtube Canal Fame (español)
Em 3 de junho de 1968, Warhol foi alvo de uma tentativa de assassinato por parte de Valeris Solanas dentro do seu estúdio Factory. O artista sobreviveu ao tiro disparado pela escritora, mas ficou com uma série de sequelas. Foto: Reprodução do Youtube Canal Fame (español)
Em 1987, Andy Warhol morreu no dia seguinte a uma cirurgia na vesícula biliar. A causa foi uma arritmia cardíaca durante o pós-operatório. No mesmo ano, foi inaugurada a fundação “The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts”, dedicada a promover as artes visuais. Foto: Tim-desse/Wikimédia Commons