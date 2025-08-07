Andy Warhol, o Rei da Pop Art, completaria 97 anos neste 6 de agosto

A cidade de São Paulo, inclusive, recebe a maior retrospectiva de Andy Warhol já feita fora dos Estados Unidos. Após cativar o público e ultrapassar 90 mil visitantes só no mês de estreia, em maio, a exposição no Museu de Arte Brasileira da FAAP, foi prorrogada até o fim de agosto. Até o momento, mais de 120 mil pessoas já vivenciaram tal experiência. Foto: Divulgação/FAAP