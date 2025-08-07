Flipar
Óleos de cozinha: conheça as variedade de sabores e suas utilidades
Além de realçarem os pratos, muitos óleos contribuem para a saúde do coração, pele e cabelos. Escolher o óleo adequado faz a diferença na qualidade e no equilíbrio da dieta. Veja alguns: Foto: Freepik
Óleo de Soja - É um dos óleos mais populares, rico em ácidos graxos poli-insaturados, como o ômega-6. Auxilia na saúde do coração e tem um custo acessível. É amplamente utilizado em frituras, refogados, bolos e no preparo geral de alimentos. Foto: jcomp por freepik
Óleo de Canola - Conhecido por ter baixos níveis de gorduras saturadas e ser fonte de ômega-3, ajuda a reduzir o colesterol ruim. É versátil, com sabor leve, ideal para grelhar, assar e como base para molhos de salada. Suporta temperaturas médias. Foto: Philipp Michel Reichold wikimedia commons
Óleo de Girassol - Rico em vitamina E e antioxidantes, contribui para a saúde da pele e do sistema imunológico. Seu sabor suave o torna ideal para frituras leves, refogados e assados. É resistente a altas temperaturas, mas deve ser usado com moderação. Foto: Exgsp Gmbh wikimedia commons
Óleo de Milho - Possui alto teor de fitoesteróis, ajudando a controlar o colesterol. Muito utilizado em frituras, por seu ponto de fumaça alto, também é empregado em receitas de doces e salgados. É uma opção saborosa e amplamente disponível. Foto: Divulgação
Óleo de Coco - Rico em gorduras saturadas, fornece energia rapidamente e pode ter propriedades antimicrobianas. É muito usado em pratos veganos, para cozinhar ou assar, além de ser aplicado em cosméticos e cuidados com a pele e o cabelo. Foto: Flickr Foco em Vida Saudavel
Óleo de Oliva (azeite) - Considerado um dos óleos mais saudáveis, é rico em antioxidantes e ácidos graxos monoinsaturados, bons para o coração. Muito utilizado cru em saladas e molhos, também é ideal para cozinhar em temperaturas médias. Foto:
Óleo de Abacate - Rico em vitamina E e gorduras saudáveis, melhora a saúde cardiovascular e tem propriedades anti-inflamatórias. Com sabor suave, pode ser usado em saladas, grelhados ou frituras leves, pois suporta altas temperaturas. Foto: Divulgação Mercado Livre
Óleo de Amendoim - Tem um sabor marcante e é resistente ao calor, ideal para frituras profundas e pratos asiáticos. Rico em gorduras insaturadas, pode ajudar a manter a saúde do coração. Também é usado para fazer molhos e marinadas. Foto: Adam Engelhart wikimedia commons
Óleo de Linhaça - Com alto teor de ômega-3, contribui para a saúde cerebral e reduz inflamações. Deve ser usado frio, como em saladas, pois não resiste bem ao calor. É também indicado como suplemento alimentar em pequenas quantidades. Foto: Divulgação
Óleo de Arroz - Rico em antioxidantes e orizanol, auxilia na redução do colesterol e tem propriedades anti-inflamatórias. Pode ser usado em frituras, refogados e até em assados, por ser resistente ao calor e ter sabor neutro. Foto: Dennis Sylvester Hurd -wikimedia commons
Óleo de Palma (Azeite de Dendê) - Com um sabor forte e característico, é uma base para pratos africanos e brasileiros, como acarajé e moquecas. Rico em vitamina A, mas com alta concentração de gorduras saturadas, deve ser usado com moderação. Foto: Darkemperror - wikimedia commons
Óleo de Gergelim - Possui sabor intenso e propriedades antioxidantes, ajudando no combate aos radicais livres. Muito usado na culinária asiática, principalmente em molhos e para finalizar pratos. Também pode ser aplicado em massagens e cuidados com a pele. Foto: Divulgação
Óleo de Uva - É leve, rico em vitamina E e ácidos graxos poli-insaturados, beneficiando a saúde cardiovascular. É excelente para saladas, marinadas e assados leves, além de ser usado em cosméticos, como hidratantes para a pele e cabelos. Foto: Susan Slater wikimedia commons
Óleo de Cártamo - Com boa concentração de ômega-6 e propriedades antioxidantes, ajuda no controle do peso e no combate a inflamações. Serve para cozinhar, refogar e para ser usado frio, em molhos para saladas e pratos leves. Foto: Divulgação
Óleo de Castanha-do-Pará - Rico em selênio, ômega-9 e antioxidantes, promove benefícios para o coração e sistema imunológico. Usado em receitas culinárias de alto valor nutricional e também na cosmética, para cuidados com a pele e o cabelo. Foto: Divulgação
