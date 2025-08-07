Saiba como afastar abelhas com medidas simples e naturais

Menta - É rica em mentol e óleos essenciais que irritam os sentidos das abelhas. Seu aroma forte pode mascarar odores florais, confundindo os insetos. Por isso, é usada como um repelente natural eficiente. Não se dá bem nem com seca nem com solos encharcados. Precisa ver se a terra está úmida e, quando secar, aí é preciso regar logo. Foto: Imagem de Miguel Pujante por Pixabay