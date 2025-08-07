Flipar
Saiba como afastar abelhas com medidas simples e naturais
-
As abelhas africanas, que se amontoam nos galhos e nos troncos, são conhecidas por atacarem com alguma facilidade e por ficarem furiosas caso alguém tente mexer na colmeia. Foto: Reprodução TV Globo
-
Ataques de abelhas são perigosos porque, dependendo da intensidade das picadas e do organismo da vítima, esses casos podem até ser fatais. Foto: Imagem de der_niels por Pixabay
-
Porém, as abelhas são essenciais para a polinização de muitas plantas, incluindo diversas culturas alimentícias. Elas ajudam a manter a biodiversidade ao garantir a reprodução de várias espécies vegetais. Foto: Divulgação/Embrapa Meio Ambiente
-
Sem as abelhas, o equilíbrio ecológico e a produção de alimentos estariam em grave risco. Por isso, é necessário que haja uma maneira natural que evitar os ataques das abelhas, sem práticas para exterminá-las. Foto:
-
-
Veja agora algumas recomendações para evitar a entrada de abelhas dentro de casa. Primeiro, conheça as plantas que agem como repelentes e saiba como mantê-las. Foto: Reprodução TV Globo
-
São elementos naturais com substâncias que ajudam na prevenção dos ataques, pois têm propriedades que servem como desestímulo para a aproximação dos insetos. Foto: Reprodução/TV Globo
-
Louro - Possui compostos como eugenol, que têm propriedades aromáticas repelentes para as abelhas. Seu cheiro intenso pode ser incômodo e interferir na comunicação entre elas. Também pode bloquear sinais químicos essenciais para suas interações. Quem plantar louro não precisa regar muitas vezes. É uma espécie habituada a pouca umidade. Foto: Imagem de anandasandra por Pixabay
-
-
Hortelã - Contém mentol, que exala um aroma fresco e penetrante, desconfortável para abelhas. Esse cheiro interfere na capacidade de localização delas. O cultivo de hortelã em áreas estratégicas é usado para afastar insetos de forma natural. O vaso deve ficar junto a janelas e varandas bem iluminadas e protegidas de ventos fortes. Foto: Imagem de sami algelal por Pixabay
-
Menta - É rica em mentol e óleos essenciais que irritam os sentidos das abelhas. Seu aroma forte pode mascarar odores florais, confundindo os insetos. Por isso, é usada como um repelente natural eficiente. Não se dá bem nem com seca nem com solos encharcados. Precisa ver se a terra está úmida e, quando secar, aí é preciso regar logo. Foto: Imagem de Miguel Pujante por Pixabay
-
Jasmim - Apesar de ter um aroma doce, o jasmim possui componentes que algumas espÃ©cies de abelhas evitam. Seu cheiro, dependendo da intensidade, pode ser interpretado como desagradÃ¡vel. No entanto, nem todas as abelhas sÃ£o repelidas por ele. Essa planta deve ser molhada de duas a trÃªs vezes por semana e devem ser feitas em abundÃ¢ncia Foto: Imagem de james wesley por Pixabay
-
-
Citronela - Seu odor cítrico mascara os feromônios das abelhas, tornando a localização do alimento ou colmeia mais difícil. É muito utilizada em velas e sprays repelentes. Essa planta precisa de bastante sol. Bote em local exposto. E regue uma vez por dia, mas sem encharcar. Foto: Imagem de Bishnu Sarangi por Pixabay
-
Uma vela de citronela costuma ser indicada para a prevenção da entrada de abelhas em casa. E a citronela é famosa, principalmente, por seus óleos essenciais que afastam insetos, incluindo as abelhas. Foto: Flickr jojo 77
-
Portanto, certos óleos também agem para afastar abelhas, não apenas de citronela. Pode-se usar um borrifador para proteger o ambiente. E, além de evitar abelhas, eles também têm propriedades terapêuticas. Veja outros úteis: Foto: couleur pixabay
-
-
Óleo de menta - Concentrado em mentol, tem um cheiro extremamente forte que incomoda as abelhas. Ele interfere em sua comunicação olfativa e senso de navegação. É amplamente utilizado para repelir vários tipos de insetos. E ainda faz bem à saúde humana. Refrescante e revigorante, tem ação antimicrobiana, adstringente, analgésica e antiinflamatória, além de estimular a circulação do sangue. Foto: Flickr Gramme Products
-
Óleo de cravo - É rico em eugenol, que é tóxico para muitos insetos, incluindo as abelhas. Seu cheiro pungente atua como um dissuasor, impedindo a aproximação. Também é eficaz em áreas pequenas por ser concentrado. Para as pessoas, possui propriedades analgésicas, antissépticas, fungicidas, anti-inflamatórias e antivirais. Foto: Flickr Nutrapharm India
-
Ã?leo de eucalipto - Possui um aroma fresco e forte que confunde os sistemas olfativos das abelhas. Ele contÃ©m cineol, um composto que afasta diversos insetos. Ã? usado como ingrediente em produtos repelentes devido Ã sua eficÃ¡cia. O melhor dos Ã³leos para problemas respiratÃ³rios, por ser antissÃ©ptico, expectorante e antiespasmÃ³dico. Foto: Flickr biophyto pharm
-
-
Quem quiser pode instalar telas nas janelas e na varanda para conter os insetos (mas com buracos bem fininhos, por onde não passem os bichos). Foto: Reprodução
-
Quem tem piscina deve manter coberta para não deixar a água exposta. Assim, não atrai insetos de forma geral. Foto: Flickr Costa Turiso
-
Em caso de picada de abelha, a pessoa pode usar uma bolsa térmica com gelo no ponto da picada. Mas não deixe de procurar o médico. Foto: Divulgação/Mercado Livre
-
-
Certas pessoas têm alergia a abelha e só descobrem quando são picadas. Além disso, o ferrão é doloroso. Então, cuidado! Foto: Imagem de Nowaja por Pixabay