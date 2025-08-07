Flipar
Uma é no Rio! As 7 maravilhas do mundo moderno; conhece todas?
Inaugurada em 12/10/ 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, a estátua tem 30 metros de altura, sem contar os 8m do pedestal, sendo a mais alta do mundo no estilo Art Déco. Seus braços se esticam por 28 metros de largura e a estrutura pesa 1145 toneladas. Foto: wikimedia commons Donatas Dabravolskas
A ideia de construir uma grande estátua no alto do Corcovado foi sugerida pela primeira vez em meados do século 19 mas foi o Círculo Católico do Rio de Janeiro que conseguiu as doações necessárias para colocar a ideia em prática no início do século 20. Foto:
O monumento virou símbolo não apenas do Rio de Janeiro, mas do Brasil, com reconhecimento internacional por sua importância histórica e cultural, que transcende os limites da religião. É um símbolo de espiritualidade independentemente de doutrina. Foto: reprodução
A disputa foi acirrada e os vencedores - incluindo o Cristo - superaram concorrentes também de peso como a Acrópole de Atenas, o Castelo de Neuschwanstein, a Torre Eiffel, Stonehenge, os Moais da Ilha de Páscoa, o Templo de Kiyomizu-dera, a Alhambra, a Estátua da Liberdade, a Ópera de Sydney, Angkor Wat e a Catedral de São Basílio. Foto:
O concurso das Sete Maravilhas do Mundo Moderno foi organizado pela fundação suíça New7Wonders. O resultado final foi anunciado em 7 de julho de 2007 após votação mundial que durou cerca de sete anos. Foto: Kelly Repreza/Unsplash
A eleição contou com a participação de milhões de pessoas que votaram pela internet e por telefone. Além do Cristo Redentor, veja as maravilhas que foram escolhidas. Foto: Imagem de i.a
Machu Picchu: A cidadela inca que fica no alto da Cordilheira dos Andes no Peru, acima do vale do rio Urubamba. Construída no século XV, ela é conhecida pelas sofisticadas muralhas de pedra contínuas. Foto: Imagem de Aline Dassel por Pixabay
Conhecida como a "cidade perdida dos incas", foi redescoberta em 1911 pelo explorador Hiram Bingham e está a cerca de 2.400 metros de altitude. Foto:
Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1983, é um exemplo da engenharia e arquitetura incas. Suas construções de pedra e terraços agrícolas atraem milhões de turistas, sendo também uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo. Foto: Cologota wikimedia commons
Chichén Itzá, localizada na Península de Yucatán, no México, é uma das mais importantes cidades da civilização maia. Fundada por volta de 600 d.C., destaca-se pela grandiosidade de suas construções, como a pirâmide de Kukulkán, também conhecida como El Castillo, que reflete o conhecimento astronômico dos maias. O local também possui cenotes sagrados e jogos de pelota. Foto: Imagem de Carla Fernandes por Pixabay
A pirâmide de Kukulkán, em Chichén Itzá, possui 91 degraus em cada uma de suas quatro faces, totalizando 364 degraus. Somando a plataforma no topo, chega-se a 365, representando os dias do ano solar. Essa construção reflete o profundo conhecimento astronômico dos maias e seu alinhamento com o calendário. Foto: Travicted Photography – Flickr
Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1988, Chichén Itzá é um testemunho da arquitetura e cultura maias. A cidade atrai milhões de turistas anualmente, que se encantam com sua história, simbolismo religioso e precisão matemática. Foto: Imagem de Anton por Pixabay
O Coliseu, localizado em Roma, é um dos monumentos mais icônicos da história e da arquitetura romana. Construído entre 70 e 80 d.C., durante os reinados de Vespasiano e Tito, foi palco de espetáculos grandiosos, como combates de gladiadores, batalhas simuladas e apresentações teatrais. Sua estrutura elíptica impressiona até hoje, com capacidade para cerca de 50 mil espectadores. Foto:
Originalmente chamado de Anfiteatro Flaviano, o Coliseu é feito de pedra e concreto e combina engenharia avançada com estética refinada. Apesar de danos causados por terremotos e pilhagem ao longo dos séculos, continua sendo um símbolo da grandeza do Império Romano e é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Em 1980, foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. Foto: Diliff wikimedia commons
Petra, localizada na atual Jordânia, é uma cidade histórica esculpida nas rochas pelo povo nabateu por volta de 312 a.C. Famosa por suas fachadas monumentais, como o Tesouro (Al-Khazneh), combina influências arquitetônicas greco-romanas e orientais. Conhecida como a "Cidade Rosa" devido à cor de suas pedras, Petra era um importante centro comercial na Antiguidade. Foto: Michael Gunther/Wikimédia Commons
Redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Burckhardt, Petra impressiona pela engenhosidade de seu sistema hidráulico, que garantia água em pleno deserto. Declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1985, é um dos destinos turísticos mais emblemáticos do mundo e foi eleita uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo em 2007. Foto: Reprodução do Facebook Petra - Jordan
O Taj Mahal, situado em Agra, na Índia, é um mausoléu de mármore branco construído entre 1632 e 1648 pelo imperador mogol Shah Jahan. Erguido em homenagem à sua esposa Mumtaz Mahal, simboliza o amor eterno e é uma das maiores expressões da arquitetura islâmica. Suas cúpulas, jardins simétricos e detalhados mosaicos encantam milhões de visitantes. Foto: Imagem de Dave Parkinson por Pixabay
Declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1983, o Taj Mahal é considerado uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Sua construção envolveu milhares de artesãos e combina influências indianas, persas e islâmicas. É um marco histórico e cultural, além de ser uma das atrações turísticas mais visitadas do mundo. Foto: Domínio Público/Wikimédia Commons
A Muralha da China, uma das maiores construções da humanidade, se estende por mais de 21 mil quilômetros ao longo do norte da China. Construída entre os séculos VII a.C. e XVII, foi ampliada por diferentes dinastias, especialmente a Ming, para proteger o território de invasões. Feita de pedra, tijolos e terra compactada, atravessa montanhas, desertos e vales. Foto: Peter Griffin CC0 Public Domain
Reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO em 1987, a Muralha é símbolo da engenhosidade e resistência chinesas. Além de seu propósito defensivo, serviu para controle de fronteiras e incentivo ao comércio. Hoje, é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo e uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Foto: Imagem de YIYI Zhang por Pixabay
Além das sete maravilhas do mundo moderno, essa galeria tratará das sete maravilhas do mundo antigo. De acordo com estudiosos, elas são o auge da engenharia, da arquitetura e da beleza artística quando se fala em Antiguidade. Foto: Nina wikimedia commons
O complexo da pirâmide de Gizé, no Egito, abriga a Grande Pirâmide, a Pirâmide de Quéfren e a Pirâmide de Menkaure, juntamente com seus complexos piramidais associados e a Grande Esfinge. Todos foram construídos durante a Quarta Dinastia do Antigo Reino do antigo Egito, entre c. 2600 – c. 2500 AC. Foto: StockSnap/Pixabay
O mausoléu de Halicarnasso ou mausoléu de Mausolo foi uma tumba construída entre 353 e 350 a.C. em Halicarnasso para Mausolo, um sátrapa do Império Aquemênida, e Artemísia II de Cária, sua irmã e esposa. A estrutura foi desenhada pelos arquitetos gregos Sátiro e Pítis. Foto: - Zee Prime/Wikimédia Commons
O templo de Ártemis ficava localizado perto da cidade antiga de Éfeso, aproximadamente 75 quilômetros ao sul da cidade portuária moderna de ?zmir, na Turquia. Atualmente, o local encontra-se na periferia da cidade moderna de Selçuk. O local sagrado (têmeno) em Éfeso era bem mais antigo do que a própria Ártemis. Foto: Zee Prime/Wikimédia Commons
Estátua de Zeus em Olímpia era uma figura sentada gigante, com cerca de 13 metros de altura, feita pelo escultor grego Fídias por volta de 435 a.C. no santuário de Olímpia, Grécia, e erguida no Templo de Zeus. Foto: Ronny Siegel /Wikimédia Commons
O Colosso de Rodes foi uma estátua do titã-deus do Sol da mitologia grega, Hélios, erguida na cidade de Rodes, na ilha homônima, por Carés de Lindos em 280 a.C. Foto: Jebulon /wikimédia Commons
Farol de Alexandria foi um farol construído pelo Reino Ptolomaico entre 280 e 247 a.C. na cidade de Alexandria. Ele tinha entre 120 e 137 metros de altura e era uma das sete maravilhas do mundo antigo, sendo que por muitos séculos foi uma das estruturas mais altas no mundo. Foto: Flickr Elias Rovielo
Os Jardins Suspensos da Babilônia são, talvez, uma das maravilhas relatadas sobre a qual menos se sabe. Muito se especula sobre suas possíveis formas e dimensões, mas nenhuma descrição detalhada ou vestígio arqueológico foi encontrado, exceto um poço fora do comum que parece ter sido usado para bombear água. Foto: Reprodução de Ferdinand Knab
