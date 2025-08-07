Golden retriever diverte a web após reagir com tristeza ao fim das férias

Essa raça de cães é conhecida por ser muito dócil e não latir muito. Sua boca em forma de "sorriso" é um colírio para os olhos dos fãs dos golden retrievers. Muito espaçoso e brincalhão, esse cachorro necessita de muita atenção e exercícios físicos, a fim de gastar sua vasta energia. Foto: Imagem de Magnus por Pixabay