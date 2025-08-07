Teto desaba e baratas invadem apartamento em bairro ‘chique’

Assine
    E o bairro é nobre. Carolyn, de 30 anos, paga 2.400 dólares de aluguel pelo apartamento numa área de alto padrão. Foto: Reprodução de vídeo TikTok
    Ela disse que tinha avisado ao dono do imóvel sobre uma rachadura que surgiu no teto. Ele prometeu resolver no dia seguinte. Mas não deu tempo. Foto: Reprodução de vídeo TikTok
    O teto caiu levando os insetos para dentro da casa. Carolina disse que nunca gritou tanto. Ela chorou, correu e teve que ir temporariamente para um hotel. Foto: Reprodução de vídeo TikTok
    Baratas estão entre os bichos que causam maior repulsa. E, pior do que vê-las aos lotes, é comer alguma. No Rio de Janeiro, episódios recentes causaram nojo e perplexidade, inclusive baratas dentro de salgados. Foto:
    Uma cliente de uma pastelaria perto da estação Siqueira Campos do metrô, em Copacabana, já tinha comido parte só pastel quando percebeu uma pequena barata. E em seguida notou que havia outras. Ela disse que teve ânsia de vômito e chegou a ter dores na barriga. Foto:
    Dias antes, imagens de uma fábrica clandestina interditada no Rio de Janeiro causaram perplexidade tamanha a sujeira e a infestação de baratas. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Policiais prenderam pessoas que estavam no local e relataram o choque com a imundície. A fábrica abastecia diversas barracas de salgadinhos espalhadas pela cidade. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Além de bichos e sujeira, havia óleo com aparência de ser reutilizado diversas vezes nas panelas. Bastante escurecido e com mau cheiro. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Também foram encontrados utensílios com carne moída e bolinhos mal armazenados no chão, sem refrigeração. Uma situação que causou nojo e revolta. Foto: Reprodução de vídeo TV Globo
    Baratas também foram tema de outro fato chocante recentemente. No caso, uma barata apenas, mas suficiente para chocar. A imagem de um picolé com uma barata dentro viralizou causando nojo e repulsa. Foi numa praia do Rio. Baratas metem medo em muita gente. Conheça mais sobre esse inseto Foto: - Reprodução do X
    A barata é um inseto pertencente à ordem Blattodea, conhecido por sua resistência e rápida reprodução. Existem mais de 4.000 espécies, mas poucas vivem próximas aos humanos. Elas são ativas à noite e se escondem em frestas durante o dia. Foto: annemiek59/Pixabay
    As baratas pertencem à ordem Blattodea, com espécies comuns como Periplaneta americana (barata-americana) e Blattella germanica (barata-germânica). Esses insetos são adaptáveis e vivem em diversos ambientes urbanos e rurais. Foto: Reprodução LaJaunie's Pest Control
    Elas vivem em locais quentes e úmidos, como cozinhas, esgotos, depósitos e até na natureza. São encontradas em quase todos os continentes, exceto na Antártida, devido ao frio extremo. Foto: Divulgação
    As baratas invadem despensas, roem embalagens e contaminam alimentos e utensílios. Além disso, seus excrementos e carcaças podem causar mau cheiro e agravar problemas respiratórios. Foto: - Reprodução do Youtube Canal @eliveltondedetizacao
    Muitas pessoas têm fobia de baratas, conhecida como katsaridafobia. O medo pode estar relacionado ao comportamento imprevisível do inseto e sua associação com sujeira e doenças. Foto: Montagem com imagem Freepik
    Baratas transportam microrganismos nocivos, podendo espalhar bactérias, vírus e fungos. Elas andam em locais sujos, carregando patógenos que afetam a saúde humana. Foto: Flickr Lloyd Davie
    Elas podem disseminar salmonelose, gastroenterite, hepatite A, lepra e infecções intestinais. Também estão associadas a alergias respiratórias devido a seus excrementos e restos corporais. Foto: Reprodução do Youtube
    Em alguns países asiáticos, como China, Tailândia e Camboja, baratas são consumidas como fonte de proteína. Elas são fritas, assadas ou cozidas antes de serem servidas. Foto: Imagem Freepik
    Como evitar: Manter a casa limpa, vedar frestas, guardar alimentos em recipientes fechados e eliminar fontes de umidade são medidas eficazes para evitar infestações de baratas. Foto: Reprodução do Youtube Canal AFP News Agency
    Como combater: É possível usar iscas, armadilhas adesivas e inseticidas específicos. Além disso, contratar dedetizadoras pode ser necessário em casos de infestações severas. Foto: Divulgação
    Tipo de inseticida eficaz: Inseticidas à base de fipronil, imidacloprida e hidrametilnon são eficazes contra baratas. Eles atuam por contato ou ingestão, eliminando os insetos progressivamente. Foto: Divulgação
    Produtos naturais que afastam baratas: Folhas de louro, cravo-da-índia, vinagre, óleo de neem e bicarbonato de sódio são repelentes naturais. Espalhar esses produtos em locais estratégicos ajuda a mantê-las afastadas. Foto: Divulgação
