Músicas inéditas de Michael Jackson serão lançadas em novo álbum
O projeto é liderado por Paddy Dunning, amigo do cantor e dono do estúdio Grouse Lodge, no interior da Irlanda. Foi lá que Michael Jackson passou cinco meses recluso em 2006, em busca de paz e inspiração para uma nova fase artística. Foto: Reprodução Instagram / @grouselodgestudios
Paddy revelou: “O Espólio me disse: ‘Vá em frente, faça isso acontecer’ [...] Eles entendem, assim como eu, que esse é um tributo a quem ele era e ao que ele criou aqui.” Foto: Reprodução Youtube/ Guardian Music/ Michael Jackson's secret retreat in Ireland
Durante esse período, Michael compôs cerca de dez músicas em sessões intensas com músicos e produtores convidados. Apesar de registradas, as sessões nunca foram finalizadas. Foto: Reprodução Youtube/ Guardian Music/ Michael Jackson's secret retreat in Ireland
São 10 novas músicas e esse novo albúm conta com a participação de diversos músicos da atualidade, entre eles o grupo sul-coreano BTS, que já gravou uma das canções no próprio estúdio irlandês. Foto: Reprodução/@bts.bighitofficial
Além do álbum, será lançado, também, um documentário sobre o período secreto de Michael na Irlanda, com imagens inéditas e depoimentos de quem viveu ao lado dele naquela fase. Foto: Thibaut Brix - wikimedia commons
Michael Jackson foi um cantor, compositor e dançarino norte-americano. Conhecido como o Rei do Pop, ele é recordista de vendas e uma das maiores personalidades da história da música. Relembre sua trajetória! Foto: - Reprodução Youtube NFL
Ele nasceu em 29 de agosto de 1958, em Gary, Indiana, nos Estados Unidos, filho de Joe e Katherine. Foto: Constru-centro WIKIMEDIA COMMONS
Michael iniciou a carreira aos 11 anos e se destacou como vocalista da banda Jackson 5, formada por ele e quatro irmãos. Foto: CBS TV wikimedia commons
Além dos irmãos que integravam o Jackson 5, Michael tinha mais quatro irmãos, totalizando nove filhos do casal Joe e Katherine. Foto: tv cbs WIKIMEDIA COMMONS
A casa onde a família viveu durante a infância de Michael Jackson, em Indiana, recebe flores dos fãs até hoje em homenagem ao ídolo. Foto: Ianmacm wikimedia commons
O primeiro álbum de Michael Jackson sem o grupo foi "Got to Be There", lançado em janeiro de 1972. Foto: divulgação
O cantor viveu seu auge em 1982, quando "Thriller" ficou 37 semanas no topo da Billboard. Naquela época, os videoclipes ganhavam força como elementos de forte atração visual e musical. Foto: divulgação
A jaqueta de Michael Jackson no clipe fez um sucesso estrondoso e até hoje é usada como referência ao tema do humor sobrenatural que foi uma das marcas do vídeo. Foto: divulgação
Por sinal, Michael criava uma estética própria para suas apresentações e várias roupas passaram a ser atração em exposições. Aqui, a jaqueta de couro usada em "Bad". Foto: SnapShot Boy - wikimedia commons
A luva branca brilhante em uma das mãos também foi uma marca registrada do estilo de Michael Jackson. Foto: White House Photo Office Wikimedia commons
O álbum "Thriller" foi o maior sucesso da carreira de Michael Jackson. Pelo disco, ele ganhou oito prêmios Grammy! Foto: divulgação
Em abril de 1024, o clipe da música "Billie Jean", que fez parte do álbum, alcançou 1,5 bilhão de visualizações no YouTube. Uma marca fenomenal que foi destacada pela mídia. Foto: Reprodução de vídeo / clipe Billie Jean
No total, Michael ganhou 15 prêmios Grammy, um reconhecimento pela importância de sua arte para o mundo. Foto: dREWFROMny WIKIMEDIA COMMONS
Michael sofria de vitiligo e visitava o dermatologista regularmente. Segundo o médico, a transformação em sua aparência não foi uma escolha, mas uma consequência natural da progressão da doença. Foto: Georges Biard wikimedia commons
Michael tentou ser vegetariano, mas não resistia à sua comida preferida: frango frito. Foto: Zoran Veselinovic wikimedia commons
Michael veio ao Brasil em 1974; em 1993; e em 1996, quando gravou o clipe "They Don't care About Us", no Morro Dona Marta, em Botafogo. Uma estátua do cantor foi instalada no local e virou um ponto turístico. Foto: reprodução Twitter
Michael tinha amigos fiéis, como a cantora Diana Ross e as atrizes Brooke Shields (foto) e Elizabeth Taylor. Esta última foi quem criou a expressão "Rei do Pop", que se consolidou na referência ao artista. Foto: Bojars wikimedia commons
Em 1994, Michael Jackson se casou com Lisa Marie Presley, filha de Elvis Presley. O casal se separou em 1996. Em 1997, ele se casou com Debbie Rowe e eles se separaram em 1999. Michael teve 3 filhos: Paris, Blanket (foto) e Prince. Foto: JJ Merelo wikimedia commons
Michael tinha um parque de diversões chamado Neverland ("Terra do Nunca"), cujo nome se inspira na fábula de Peter Pan. Ele morou nesse rancho entre 1988 e 2005. Fica em Los Olivos, na Califórnia. Foto: John Wiley wikimedia commons
Ao longo da carreira, Michael criou elementos que se eternizaram na cultura pop, como o passo chamado "Moonwalk". São inúmeros os dançarinos e fãs que tentam imitá-lo. Foto: Divulgação
Michael morreu em 25 de junho de 2009, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas, na verdade, já havia morrido em casa. Na foto, seu mausoléu no cemitério Forest Lawn Memorial Park, na Califórnia. Foto: Arthur Dark wikimedia commons
Na época, os fãs ficaram intrigados com a demora no enterro, que ocorreu apenas em 3 de setembro, mais de um mês após a morte. Foram muitas as homenagens na estrela do artista na Calçada da Fama. Foto: Taty2007 wikimedia commons
Um filme que contará a história do Rei do Pop está previsto para estrear em 2026. O papel do cantor ficou com seu sobrinho, Jaafar Jeremiah Jackson (foto). Foto: Divulgação Kevin Mazur
