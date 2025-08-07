Assine
Terremotos no Chile: novo abalo às vésperas de aniversário de evento dramático que marcou o país

  • Após dias de buscas, as autoridades anunciaram a morte de cinco mineiros que estavam a 500 metros de profundidade, trabalhando na exploração de cobre. O país andino sofre com histórico de fortes abalos sísmicos.
    Após dias de buscas, as autoridades anunciaram a morte de cinco mineiros que estavam a 500 metros de profundidade, trabalhando na exploração de cobre. O país andino sofre com histórico de fortes abalos sísmicos. Foto: Reprodução de vídeo The Hindu
  • Há 15 anos, no dia 5/8/2010, 33 mineiros ficaram presos nas profundezas de uma mina de ouro e cobre no Chile. E o acidente se tornou um dos mais incríveis casos de sobrevivência do mundo.
    Há 15 anos, no dia 5/8/2010, 33 mineiros ficaram presos nas profundezas de uma mina de ouro e cobre no Chile. E o acidente se tornou um dos mais incríveis casos de sobrevivência do mundo. Foto: Sebastián Medina M - Flickr
  • O episódio entrou para a história como uma demonstração de que um esforço conjunto, associado ao equilíbrio emocional e a planejamento bem feito, pode produzir resultados que soam como milagres.
    O episódio entrou para a história como uma demonstração de que um esforço conjunto, associado ao equilíbrio emocional e a planejamento bem feito, pode produzir resultados que soam como milagres. Foto: National Institute for Occupational Safety and Health wikimedia commons
  • O episódio foi tão comovente que inspirou o filme "33", sobre a história real dos mineiros. Eles trabalhavam a 700 metros de profundidade – algo como 200 andares - quando foram surpreendidos com o colapso da mina de San José, de onde extraíam ouro.
    O episódio foi tão comovente que inspirou o filme "33", sobre a história real dos mineiros. Eles trabalhavam a 700 metros de profundidade – algo como 200 andares - quando foram surpreendidos com o colapso da mina de San José, de onde extraíam ouro. Foto: Warner Bros. Pictures - Wikimédia Commons
  • A mina pertencente à Empresa San Esteban ficava 33 quilômetros a noroeste de Copiapó, na região norte do país, no deserto do Atacama.
    A mina pertencente à Empresa San Esteban ficava 33 quilômetros a noroeste de Copiapó, na região norte do país, no deserto do Atacama. Foto: Globovisión - Flickr
  • O drama do grupo - e a sua esperança de ser retirado com vida - foi acompanhado por milhões de pessoas pela televisão.
    O drama do grupo - e a sua esperança de ser retirado com vida - foi acompanhado por milhões de pessoas pela televisão. Foto: Reprodução redes sociais
  • Com mais de 100 anos de existência, a mina San José tinha apenas um túnel de exploração, que servia de entrada e saída, sem caminhos alternativos que ligassem o subterrâneo à superfície
    Com mais de 100 anos de existência, a mina San José tinha apenas um túnel de exploração, que servia de entrada e saída, sem caminhos alternativos que ligassem o subterrâneo à superfície Foto: Diego Grez - Wikimédia Commons
  • Com o desmoronamento, uma gigantesca massa de granito, de 130 metros de altura e mais de meio milhão de toneladas, havia fechado completamente a passagem.
    Com o desmoronamento, uma gigantesca massa de granito, de 130 metros de altura e mais de meio milhão de toneladas, havia fechado completamente a passagem. Foto: US Embassy Santiago - Flickr
  • Isso inviabilizava a retirada dos mineiros (um boliviano e 32 chilenos) pelo único túnel existente. Seria necessário criar uma nova rota de fuga.
    Isso inviabilizava a retirada dos mineiros (um boliviano e 32 chilenos) pelo único túnel existente. Seria necessário criar uma nova rota de fuga. Foto: Divulgação Warner Bros
  • Inicialmente as equipes tentaram usar os tubos de ventilação, mas eles acabaram sendo vedados por mais um desmoronamento.
    Inicialmente as equipes tentaram usar os tubos de ventilação, mas eles acabaram sendo vedados por mais um desmoronamento. Foto: Youtube Canal lucasfgorges
  • O então ministro da Mineração do Chile, Laurence Golborne, deu entrevista explicando a dificuldade e afirmou que não havia como saber se os mineiros ainda estavam vivos.
    O então ministro da Mineração do Chile, Laurence Golborne, deu entrevista explicando a dificuldade e afirmou que não havia como saber se os mineiros ainda estavam vivos. Foto: Sebastián Piñera E. wikimedia commons
  • Na superfície, foram instaladas nove sondas de perfuração, Cada máquina perfurava um buraco no solo de 15 centímetros de diâmetro e seguia, com cuidado, para debaixo da terra.
    Na superfície, foram instaladas nove sondas de perfuração, Cada máquina perfurava um buraco no solo de 15 centímetros de diâmetro e seguia, com cuidado, para debaixo da terra. Foto: Hugo Infante/Government of Chile - Flickr
  • Somente após 17 dias, em 22 de agosto, foi possível ouvir sons que poderiam indicar a existência de sobreviventes. A expectativa era muito grande. A ansiedade tomava conta de todos.
    Somente após 17 dias, em 22 de agosto, foi possível ouvir sons que poderiam indicar a existência de sobreviventes. A expectativa era muito grande. A ansiedade tomava conta de todos. Foto: Youtube Canal lucasfgorges
  • A confirmação veio com um bilhete que os mineiros colocaram na sonda. Quando ela foi erguida, a equipe leu: " "Estamos bem, no refúgio, os 33".
    A confirmação veio com um bilhete que os mineiros colocaram na sonda. Quando ela foi erguida, a equipe leu: " "Estamos bem, no refúgio, os 33". Foto: Governo do Chile wikimedia commons
  • A mensagem foi um alívio para as dezenas de famílias que acompanhavam o passo a passo da operação de resgate. E elas puderam renovar as esperanças no dia a dia.
    A mensagem foi um alívio para as dezenas de famílias que acompanhavam o passo a passo da operação de resgate. E elas puderam renovar as esperanças no dia a dia. Foto: Gobierno de Chile - Wikimédia Commons
  • Nos 17 dias, o grupo racionou os alimentos e a água. Cada um alimentou-se de duas colheres de atum, um pouco de leite e metade de um biscoito a cada 48 horas. Nesse período, a perda de peso estimada de cada mineiro ficou entre 8 e 9 quilos.
    Nos 17 dias, o grupo racionou os alimentos e a água. Cada um alimentou-se de duas colheres de atum, um pouco de leite e metade de um biscoito a cada 48 horas. Nesse período, a perda de peso estimada de cada mineiro ficou entre 8 e 9 quilos. Foto: Divulgação Presidência do Chile
  • Com a escavação, as equipes passaram a ter um túnel de 15 centímetros como canal para enviar, entre outras coisas, glicose, medicamentos, oxigênio e cápsulas de reidratação.
    Com a escavação, as equipes passaram a ter um túnel de 15 centímetros como canal para enviar, entre outras coisas, glicose, medicamentos, oxigênio e cápsulas de reidratação. Foto: MSJ.en.svg: Createaccount - Wikimkédia Commons
  • No subterrâneo, os mineiros também enfrentavam temperaturas de mais de 30ºC e uma taxa elevada de umidade. Estavam, portanto, num ambiente de alta insalubridade.
    No subterrâneo, os mineiros também enfrentavam temperaturas de mais de 30ºC e uma taxa elevada de umidade. Estavam, portanto, num ambiente de alta insalubridade. Foto: Divulgação
  • Para montar um esquema que permitisse a saída de pessoas pelo túnel, o governo pediu ajuda à Nasa, a agência espacial americana que tem larga experiência em situações limítrofes.
    Para montar um esquema que permitisse a saída de pessoas pelo túnel, o governo pediu ajuda à Nasa, a agência espacial americana que tem larga experiência em situações limítrofes. Foto: Hugo Infante/Government of Chile - Flickr
  • Médicos especializados na saúde de astronautas recomendaram exercícios moderados para manter a massa muscular; rotina de sono e dieta para reduzir o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico em espaço fechado (a exemplo do sistema adotado em ônibus espaciais).
    Médicos especializados na saúde de astronautas recomendaram exercícios moderados para manter a massa muscular; rotina de sono e dieta para reduzir o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico em espaço fechado (a exemplo do sistema adotado em ônibus espaciais). Foto: NASA Domínio público
  • O prazo previsto para a retirada dos mineiros era dezembro, mas uma ideia pôde antecipar para outubro. A perfuradora Schramm T130 escavaria em torno do estreito túnel já existente, tornando-o largo o suficiente para transportar um mineiro dentro de uma cápsula. Isso reduziria em dois meses o prazo de conclusão dos trabalhos - de dezembro para outubro.
    O prazo previsto para a retirada dos mineiros era dezembro, mas uma ideia pôde antecipar para outubro. A perfuradora Schramm T130 escavaria em torno do estreito túnel já existente, tornando-o largo o suficiente para transportar um mineiro dentro de uma cápsula. Isso reduziria em dois meses o prazo de conclusão dos trabalhos - de dezembro para outubro. Foto: Youtube Canal lucasfgorges
  • A perfuradora Schramm T130 conseguiu tornar o túnel largo o suficiente para transportar um mineiro dentro de uma cápsula. Seria a solução para o salvamento.
    A perfuradora Schramm T130 conseguiu tornar o túnel largo o suficiente para transportar um mineiro dentro de uma cápsula. Seria a solução para o salvamento. Foto: Youtube Canal lucasfgorges
  • Esse equipamento apresentou problemas duas vezes e foi substituído por uma sonda de sonda de perfuração RIG-421, usada para a procura de petróleo.
    Esse equipamento apresentou problemas duas vezes e foi substituído por uma sonda de sonda de perfuração RIG-421, usada para a procura de petróleo. Foto: Divulgação, Governo Chile
  • Um por um, os mineiros foram, finalmente, resgatados e encaminhados para tratamento. Imagens impressionantes que comoviam as pessoas e causavam alívio em todos.
    Um por um, os mineiros foram, finalmente, resgatados e encaminhados para tratamento. Imagens impressionantes que comoviam as pessoas e causavam alívio em todos. Foto: Hugo Infante/Government of Chile - Flickr
  • Nenhum mineiro morreu. O momento do resgate foi emocionante e inesquecível. Ficou marcado para sempre na memória coletiva do país e com repercussão mundial.
    Nenhum mineiro morreu. O momento do resgate foi emocionante e inesquecível. Ficou marcado para sempre na memória coletiva do país e com repercussão mundial. Foto: Gobierno de Chile - Flickr
