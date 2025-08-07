Terremotos no Chile: novo abalo às vésperas de aniversário de evento dramático que marcou o país

O prazo previsto para a retirada dos mineiros era dezembro, mas uma ideia pôde antecipar para outubro. A perfuradora Schramm T130 escavaria em torno do estreito túnel já existente, tornando-o largo o suficiente para transportar um mineiro dentro de uma cápsula. Isso reduziria em dois meses o prazo de conclusão dos trabalhos - de dezembro para outubro. Foto: Youtube Canal lucasfgorges