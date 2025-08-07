Flipar
Terremotos no Chile: novo abalo às vésperas de aniversário de evento dramático que marcou o país
Após dias de buscas, as autoridades anunciaram a morte de cinco mineiros que estavam a 500 metros de profundidade, trabalhando na exploração de cobre. O país andino sofre com histórico de fortes abalos sísmicos. Foto: Reprodução de vídeo The Hindu
Há 15 anos, no dia 5/8/2010, 33 mineiros ficaram presos nas profundezas de uma mina de ouro e cobre no Chile. E o acidente se tornou um dos mais incríveis casos de sobrevivência do mundo. Foto: Sebastián Medina M - Flickr
O episódio entrou para a história como uma demonstração de que um esforço conjunto, associado ao equilíbrio emocional e a planejamento bem feito, pode produzir resultados que soam como milagres. Foto: National Institute for Occupational Safety and Health wikimedia commons
O episódio foi tão comovente que inspirou o filme "33", sobre a história real dos mineiros. Eles trabalhavam a 700 metros de profundidade – algo como 200 andares - quando foram surpreendidos com o colapso da mina de San José, de onde extraíam ouro. Foto: Warner Bros. Pictures - Wikimédia Commons
A mina pertencente à Empresa San Esteban ficava 33 quilômetros a noroeste de Copiapó, na região norte do país, no deserto do Atacama. Foto: Globovisión - Flickr
-
O drama do grupo - e a sua esperança de ser retirado com vida - foi acompanhado por milhões de pessoas pela televisão. Foto: Reprodução redes sociais
-
Com mais de 100 anos de existência, a mina San José tinha apenas um túnel de exploração, que servia de entrada e saída, sem caminhos alternativos que ligassem o subterrâneo à superfície Foto: Diego Grez - Wikimédia Commons
-
Com o desmoronamento, uma gigantesca massa de granito, de 130 metros de altura e mais de meio milhão de toneladas, havia fechado completamente a passagem. Foto: US Embassy Santiago - Flickr
-
Isso inviabilizava a retirada dos mineiros (um boliviano e 32 chilenos) pelo único túnel existente. Seria necessário criar uma nova rota de fuga. Foto: Divulgação Warner Bros
-
Inicialmente as equipes tentaram usar os tubos de ventilação, mas eles acabaram sendo vedados por mais um desmoronamento. Foto: Youtube Canal lucasfgorges
-
O então ministro da Mineração do Chile, Laurence Golborne, deu entrevista explicando a dificuldade e afirmou que não havia como saber se os mineiros ainda estavam vivos. Foto: Sebastián Piñera E. wikimedia commons
-
Na superfície, foram instaladas nove sondas de perfuração, Cada máquina perfurava um buraco no solo de 15 centímetros de diâmetro e seguia, com cuidado, para debaixo da terra. Foto: Hugo Infante/Government of Chile - Flickr
-
Somente após 17 dias, em 22 de agosto, foi possível ouvir sons que poderiam indicar a existência de sobreviventes. A expectativa era muito grande. A ansiedade tomava conta de todos. Foto: Youtube Canal lucasfgorges
-
A confirmação veio com um bilhete que os mineiros colocaram na sonda. Quando ela foi erguida, a equipe leu: " "Estamos bem, no refúgio, os 33". Foto: Governo do Chile wikimedia commons
-
A mensagem foi um alívio para as dezenas de famílias que acompanhavam o passo a passo da operação de resgate. E elas puderam renovar as esperanças no dia a dia. Foto: Gobierno de Chile - Wikimédia Commons
-
Nos 17 dias, o grupo racionou os alimentos e a água. Cada um alimentou-se de duas colheres de atum, um pouco de leite e metade de um biscoito a cada 48 horas. Nesse período, a perda de peso estimada de cada mineiro ficou entre 8 e 9 quilos. Foto: Divulgação Presidência do Chile
-
Com a escavação, as equipes passaram a ter um túnel de 15 centímetros como canal para enviar, entre outras coisas, glicose, medicamentos, oxigênio e cápsulas de reidratação. Foto: MSJ.en.svg: Createaccount - Wikimkédia Commons
-
No subterrâneo, os mineiros também enfrentavam temperaturas de mais de 30ºC e uma taxa elevada de umidade. Estavam, portanto, num ambiente de alta insalubridade. Foto: Divulgação
-
Para montar um esquema que permitisse a saída de pessoas pelo túnel, o governo pediu ajuda à Nasa, a agência espacial americana que tem larga experiência em situações limítrofes. Foto: Hugo Infante/Government of Chile - Flickr
-
Médicos especializados na saúde de astronautas recomendaram exercícios moderados para manter a massa muscular; rotina de sono e dieta para reduzir o consumo de oxigênio e a produção de gás carbônico em espaço fechado (a exemplo do sistema adotado em ônibus espaciais). Foto: NASA Domínio público
-
O prazo previsto para a retirada dos mineiros era dezembro, mas uma ideia pôde antecipar para outubro. A perfuradora Schramm T130 escavaria em torno do estreito túnel já existente, tornando-o largo o suficiente para transportar um mineiro dentro de uma cápsula. Isso reduziria em dois meses o prazo de conclusão dos trabalhos - de dezembro para outubro. Foto: Youtube Canal lucasfgorges
-
A perfuradora Schramm T130 conseguiu tornar o túnel largo o suficiente para transportar um mineiro dentro de uma cápsula. Seria a solução para o salvamento. Foto: Youtube Canal lucasfgorges
-
Esse equipamento apresentou problemas duas vezes e foi substituído por uma sonda de sonda de perfuração RIG-421, usada para a procura de petróleo. Foto: Divulgação, Governo Chile
-
Um por um, os mineiros foram, finalmente, resgatados e encaminhados para tratamento. Imagens impressionantes que comoviam as pessoas e causavam alívio em todos. Foto: Hugo Infante/Government of Chile - Flickr
-
Nenhum mineiro morreu. O momento do resgate foi emocionante e inesquecível. Ficou marcado para sempre na memória coletiva do país e com repercussão mundial. Foto: Gobierno de Chile - Flickr
